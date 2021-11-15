Валерий Авдерин: Так хочется… дешёвого электричества
Об управляемом термоядерном синтезе, как об основном источнике электроэнергии, говорят всю мою жизнь. Помню, после первых полётов в космос журналистам и, с их подачи, всем остальным, казалось, что раз полетели в космос, то и с этим синтезом тоже разберёмся через год-другой.
Всё оказалось сложнее. Однако, в самые последние времена были-таки достигнуты реальные результаты и здесь. Так что на горизонте у нас появилась не совсем призрачная возможность иметь просто завались сколько электроэнергии.
Почему это так важно? Дешёвое электричество (особенно без нагрузки на экологию) решает множество проблем человечества. Электроэнергию проще передавать на большие расстояния, чем качать газ или возить уголь.
Машины будут ездить на электричестве, поезда ходить на нём же. Хотя, многие и сейчас ходят. Отапливать дома станем тоже электричеством. Через тепловые насосы. Один киловатт тока будет давать три-четыре киловатта тепла.
Кстати, об этом особо не говорят, но в строительстве за последние полстолетия произоша настоящая революция. Появилось множество теплоизолирующих материалов, в разы более эффективных, чем традиционное дерево или кирпич. Уже сегодня дом с хорошей теплоизоляцией можно обогревать одним лишь электричеством. И обойдётся это дешевле, чем тянуть к нему газ или топить дровами.
Дешёвая энергия и качественная теплоизоляция открывают новые горизонты для развития вертикального сельского хозяйства. Это выращивание овощей, фруктов и ягод в лотках на многоярусных этажерках. При круглосуточном искусственном освещении вызревание происходит намного быстрее, чем в природе. Теплица может вообще не иметь окон. Экономятся трудозатраты и время на перевозку. Кроме того, скоропортящиеся плоды дают чудовищные цифры порчи при перемещении и хранении. А здесь робот в магазине при теплице ставит перед вами лоток с растущими в нём огурчиками – и вы сами срываете те, которые вам понравились.
Кто-то скажет, что это изврат. Что огурцы должны расти на земле, под дождём и солнцем. Но, кому не нравится, может в несезон покупать те огурцы, которые несколько дней везли к нему издалека. А другой, наоборот, предпочтёт на обед огурец, сорванный полчаса назад.
Могу предстваить себе новые города, где снег будет лежать только на специальных рекреационных, гуляльных площадках. А люди круглогодично будут ходить в магазин или в кинотеатр в джемперах и кофтах. Потому что пространство между домами будет закрыто отапливаемыми галереями. Не нужно дворников с лопатами, снегоуборочной техники, ядовитых химических реагентов. Хочешь пройтись по снегу – вышел в зимный сквер. Любишь лето – гуляешь по летнему саду с вечнозелёными пальмами и цветущими круглый год розами. Любуешься фонтанами, играешь в баскетбол и настольный теннис.
Опять же, кто-то скажет, что всё это изврат, что всё это неправильно. Но – жизнь меняется, меняется постоянно. И даже сто лет назад наши предки жили не так, как жили их предки за 100 лет до них. И дед нашего прадеда бухтел, что приготовленная на керосинке еда ни в какое сравнение не идёт с тем, что готовили в русской печи. А поездка на рысаках куда романтичнее езды на вонючем, коптящем паровозе.