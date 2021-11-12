Топ-4 совета по выбору клининговой компании
Как выбрать клининговую компанию?
В чистоте, дезинфекции, порядке и комфорте нуждаются как частные лица, так и юридические лица. Убирать нужно все – квартиры, коттеджи, офисы, производственные, торговые помещения, недвижимость муниципальных и государственных органов. Наша редакция подготовила для Вас данную статью, чтобы Вы могли легко, быстро и без лишних хлопот подобрать себе подрядчика, компанию по оказанию клининговых услуг.
Как выбрать исполнителя на уборку квартиры или коттеджа?
Уборка в квартире бывает генеральная, после ремонта, дезинфицирующая, поддерживающая. Профессиональная уборка жилых помещений требует проверенной и качественной техники, технологических карт обработки поверхностей, профессионального инвентаря. Компания, к которой Вы обращаетесь должна иметь необходимую технику, инвентарь, средства, опытных сотрудников для качественной и полноценной уборки Вашей квартиры, коттеджа, аппартаментов.
При выборе компании рекомендуем смотреть отзывы о работе компании на сайтах-отзовиках, больше доверия внушает наличие у компании представительства и карточки предприятия в поисковых системах Гугл и Яндекс.
Обязательно уточняйте, сколько человек приедет, какой техникой, средствами, оборудованием будут убирать в Вашей квартире клинеры. Если у Вас квартира после ремонта и есть сложные загрязнения, то необходимо пригласить несколько оценщиков от разных компаний на осмотр Вашей недвижимости, для точной оценки стоимости работ.
Как выбрать клининговую компанию для уборки офиса
Любое предприятие, коммерческое помещение нуждается в чистоте, дезинфекции и уборке. Чем отвлекать силы, средства и людей в штате на решение задач чистоты, проще вывести непрофильные для организации работы, процессы на аутсорсинг. Рекомендуем смотреть не более 4-5 кандидатов, клининговых компаний, оказывающих услуги ежедневной уборки организациям. Проверьте надежность контрагента по следующим параметрам:
Длительность работы компании на рынке.
Оборот компании можно посмотреть на сайте – rusprofile, а также изучить показатели и параметры надежности компании, посмотреть данные по руководству компании, дату образования фирмы.
Изучите сайт компании, потенциального поставщика услуг. Если компания работает качественно на рынке не первый год, то у них должны быть отзывы от физических и юридических лиц, сертификаты, благодарности.
Посмотрите, есть ли в портфолио компании кейсы по обслуживанию аналогичных объектов недвижимости.
Запросите бесплатный выезд специалиста на объект, пообщайтесь с представителем компании подробнее, уточните у него, как планирует компания обслуживать Ваш офис, что за люди, которые будут приходить убирать Ваши помещения. Вопрос безопасности вещей, сохранения информации, данных, которые увидят клинеры на убираемом объекте не должны уходить на сторону.
Обязательно запросите правоустанавливающие документы компании. Произведите обзвон клиентов компании, опросите, как убирает компания на других объектах.
После сбора нужной информации об основных претендентах на уборку, запросите проект Договора на уборку. Возможно, понадобится составление технического задания на оказание клининговых услуг. Надеемся, что данная статья была Вам полезна и поможет Вам в будущем с выбором хорошего подрядчика.