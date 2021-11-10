Дмитрий Гудков: Страна свалится в яму, откуда уже не факт, что выберется
«Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские спецслужбы располагают данными о контактах представителей военного атташата Японии в Москве на протяжении многих лет с обвиняемым в настоящее время в госизмене Иваном Сафроновым. Иностранцев интересовала информация о перспективных разработках вооружений, военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами, сообщил информированный источник».
На месте редакторов «Интерфакса» после такой новости я бы выпил чернил, раз уж пистолеты, чтобы застрелиться от стыда, им не выдают. Писать анонимные доносы на собственного коллегу – это за гранью, и уж от кого-от кого, а от «Интерфакса» я такого не ожидал. Но времена меняются, и двойная сплошная обязывает занять правильную сторону. С точки зрения этого агентства, правильно – поближе к ФСБ.
Возрождающие истории про «шпионов трех разведок» пусть потом только сами не удивляются, когда произойдет ужасная ошибка. Судьба Михаила Кольцова тому порукой.
Почему я так возмущен этой подметной новостью? Да потому что любой может стать героем аналогичной. Расскажу о своей истории. Понимаю, за давностью лет сюжет стерся, ну так давайте сдуем пыль – заблестит как новенький.
Лето 2015 года. В кафе вблизи Думы я встречаюсь с немецким дипломатом Хубертом Книршем: он один из ключевых сотрудников посольства Германии по политической части, обеспечивает подготовку к встречам Меркель и Путина – и, естественно, в курсе всех сложностей отношений двух стран. Хуберт ежедневно общается с депутатами разных фракций, политиками и дипломатами. Накануне визита в Берлин я решил попросить его организовать мне встречу с депутатами Бундестага, с которыми нужно было обсудить мой законопроект о парламентском контроле (мне был нужен международный опыт, а у немцев он один из самых лучших).
Вскоре после этого выходит фильм НТВ, где наша встреча записана дрожащей черно-белой камерой. Мы с Хубертом говорили на английском – звук убран и наложен закадровый голос, который объясняет, что я договариваюсь с немцами о санкциях против России.
Этот фильм показывают в Госдуме, на большом экране. Единоросс Неверов блажит на весь зал: «Есть те, кто сидит с нами в этом зале, но при этом прилагает все усилия для того, чтобы в стране становилось тяжелей, чтобы санкции усиливались, чтобы все наши действия ушли впустую и жизнь наших граждан ухудшалась».
А потом возникает неловкость: во время встречи с Путиным Меркель поднимает вопрос о слежке за дипломатами и той самой чернухе, которую транслировали в ГД. И тему приходится заминать, проглатывать и… Нет, извинений, конечно, не было.
Так что как в России делают шпионами всех разведок, я отлично знаю. Как знаю и то, что до 2012 года в Думе у партий было соревнование – кто заведет больше международных контактов. В конце нулевых я катался по всей Европе и по просьбе Миронова устанавливал связи с молодыми социал-демократами европейских стран – в частности, с Социнтернтом. Логика была простой: партию, обросшую международными связями, будут ценить, беречь и лелеять.
Когда в Социнтерне говорили, что позиция СР по ЛГБТ недопустима, Миронов просил меня передать, что вы поймите, мы же очень за, мы же толерантны, но вот народ у нас попался неудачный, Дим, ты им объясни, мы же готовы…
Но потом случился акт Магнитского, ответный закон подлецов – и как отрезало, 2012 год. Дипломаты стали первыми врагами, Россия ощетинилась смеющимися искандерами – и дальше вы знаете.
А Иван Сафронов – просто профессионал. Журналист должен, обязан встречаться с политиками, дипломатами. Это его работа. И депутат тоже должен. Если же за такие встречи сажают, если о них пишут анонимки – то дипломаты переживут. А вот страна свалится в яму, откуда уже не факт, что выберется. Изоляция – это исторический тупик.
Свободу Ивану Сафронову.