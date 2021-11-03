Валерий Авдерин: Киношники… Брехуны
Пару месяцев назад посмотрел китайский 2020-го года фильм режиссёра Гуань Ху «Восемь сотен». В аннотации он значится как военная драма. Но на самом деле это такая брехня, рядом с которой меркнет даже сказка про 28 панфиловцев, гранатами уничтоживших за пару часов 18 немецких танков.
Фильм рассказывает об обороне склада Сыхан в Шанхае в 1937 году во время Второй японо-китайской войны.
Многоэтажный бетонный склад находился напротив Шанхайского международного сеттльмента. Это район города, где жили европейцы и американцы. Он имел особый статус, там были свои законы, своя полиция. И, собственно, из-за боязни дипломатических осложнений японцы не разнесли этот склад из пушек и не завалили бомбами.
Склад защищали 423 китайских военнослужащих (сохранился поимённый список), но возглавлявший их подполковник, чтобы сбить с толку врага, объявил, что у него 800 человека. Отсюда и название фильма.
Оборона склада длилась 4 дня. Потом по договорённости с японцами и администрацией сеттльмента китайские солдаты ушли на международную территорию, где были разоружены тамошней полицией.
У японцев было 20 000 солдат. Они пытались атаковать, но не очень настойчиво. Имея возможность развернуться – они бы просто смяли китайцев. От быстрого разгорома последних спасал только особый статус шанхайского сеттльмента.
Теперь от событий вернёмся к якобы описывающему их фильму. Два с половиной часа бесконечного мочилова. Десятки трупов в минуту. Китайцы один за другим произносят патриотические речи, а потом со связкой гранат кидаются в толпу японских захватчиков.
Из художественных достоинств – по-моему лишь спецэффекты. Над ними работала большая международная команда. Сценарий можно описать в нескольких словах: стенка на стенку – и все друг друга убивают. Ножами, лопатами, штыками, гранатами… Чем угодно. Рубят друг другу головы, вспарывают животы… Если пустить фильм в замедленном темпе и считать убитых – возможно, количество трупов перевалит за пару тысяч.
Вот такая «историческая» драма. Только я не поленился заглянуть в Википедию и нашёл там статью «Оборона склада Сыхан».
Знаете, сколько китайских солдат погибло в этой неимоверно распиаренной и кровавой битве?
10 человек!!
Но убивать 150 минут каких-то десять человек режиссёр счёл скучным и малоинтересным. Тем более, в Китае про этот склад были написаны десятки книг, снято аж три фильма. Это такая китайская Брестская крепость. Которую японцы не могли взять аж четыре дня.
Склад заслуживал моря крови и горы трупов. И в этом фильме он их получил. Ватерлоо просто отдыхает.
Главное: старания режиссёра принесли свой результат. При бюджете в 80 миллионов долларов лента собрала в прокате под полмиллиарда баксов. Фильм стал самой коммерчески успешной премьерой прошлого года. Оставив далеко позади все голливудские блокбастеры.