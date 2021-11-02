Юлия Каблинова: Яблоко ест людей?
А вот у меня вопрос к партии Яблоко, ее представителям и сочувствующим. Озвученная вчера в МГД «инициатива» депутата Бесединой по отмене скидок при оплате штрафов ГИБДД и увеличение штрафов за превышение скорости и снижение нештрафуемого порога до 5 км/ч – это официальная антисоциальная позиция вашей партии?
Или некоторые ее члены настолько до полной бессознательности продули мозг во время велопоездок по осенней Москве, что позволяют себе предлагать подобные нововведения, идя вразрез с официальной позицией вашей партии, которая всегда вроде как-то пыталась изображать некий баланс между приверженностью к модным трендам и в тоже время здравой позицией по недопущению автогеноцида и издевательств над 50 млн автомобилистами страны?
Вы вообще в курсе какие зарплаты у людей в регионах и как люди тяжело живут? Наверняка да. В отличие от г-жи депутата, которая, как стало всем очевидно, вообще не имеет представления о стране, в которой живет. Видимо, за пределы Садового кольца представительница Яблока не выезжала примерно никогда.
И заметьте, что еще любопытно: гражданка депутат предлагает начать борьбу «за безопасность» не с анализа больших данных о причинах нарушений, не с аудита дорожных знаков и обоснованности скоростных ограничений, не с улучшения состояния дорог и организации движения на них, не с улучшения системы обучения водителей, а сразу со штрафов и отмены скидок на них – ведь только кассовый аппарат, прибитый прямо ко лбу ненавистного автовладельца и выписывающий ему штрафы в режиме нон-стоп – наконец решит проблему безопасности на дорогах.
Я даже не буду приводить тут в пример результаты опросов автовладельцев, которые проводили общественники большинства регионов страны и которые были идентичны в своих выводах – до наведения порядка со знаками и разметкой на дорогах обсуждать нечего. С тех пор прошло два года, воз ныне там, но упоротые граждане под флагом священного урабнизма вновь вышли на тропу войны и требуют поборов с автовладельцев, что, кстати, навевает нехорошие мысли даже тем, кто совсем в танке: а это точно про безопасность?
В общем очень хочется оценки ситуации от сторонников партии Яблоко – вы уже скажите нам пожалуйста честно и открыто наконец, вы вообще за кого? А то, как выборы – вы вроде как за все хорошее. А как они прошли – вы нам новые штрафы.
Яблоко теперь ест людей?