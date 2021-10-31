Дмитрий Быков: Швабрания
А символ года есть уже — и это швабра. Она и есть тот стержень, та основа нашей вертикали, что в русском мире разлита; тот смысл, который все искали
В России правит перверсив,
Дыханье тюрем пересыльных.
Слетала в космос Пересильд,
Ковид вакциной пересилим,
Народ в тоске и кураже
Глядит растерянно и храбро,
Но символ года есть уже —
И это швабра.
Она и есть тот стержень, та
Основа нашей вертикали,
Что в русском мире разлита;
Тот смысл, который все искали,
Не та опричная метла,
С какой боец в седло садится, —
Она орудие мента,
Мечта садиста.
Когда Савельев свой архив
Распространил неудержимо,
Одним движеньем обновив
Былые символы режима, —
Она добавилась к орлу,
Песцу, медведю, чупакабре:
Тогда сидели на колу —
Теперь на швабре.
Она не только у зэка
Во все отверстия продета, —
Она в структуре языка,
В словах вождя, в душе поэта!
Когда иной пропагандон
Несет свою абракадабру —
Я так и чувствую, что он
Надет на швабру.
Вот звук твой, местная душа:
Акулья челюсть, рыбья жабра,
И не Левша уже, а вша,
И не праща уже, а швабра.
Цивилизационный код!
Любуйся: что, нехороша, блин?
Не зря гриневский антипод —
Предатель Швабрин.
Народ, могучий исполин!
Отныне образ твой исправлен.
Неистребим, неопалим,
Своими бардами прославлен,
Ты озираешь с вышины
Свои проталины и топи,
Подняв кулак, спустив штаны,
Со шваброй…