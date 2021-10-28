Валерий Авдерин: Не вижу причин для радости
В конце августа «Газпром» подписал с правительством Венгрии договор о поставках газа в страну в обход Украины. Через «Турецкий поток».
Из новостей:
«Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, … что в случае прекращения транзита газа из России после 2024… у Украины неизбежно появятся значительные избыточные мощности, так как изначально украинская ГТС рассчитывалась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу.
Глава украинской компании отметил, что общая мощность ГТС страны составляет 146 миллиардов кубометров, при этом транзит не превышает 40 миллиардов кубометров. Если Россия прекратит транзит газа, то Украина будет вынуждена оптимизировать систему, чтобы не тратить деньги на поддержание инфраструктуры… В то же время демонтировать ГТС не планируется, подчеркнул он».
Для Украины тяжёлым бременем станет огромный, дорогостоящий – и при этом используемый на десятую часть своих возможностей, актив. Но я не разделяю радость российских казённых СМИ по этому поводу.
Самый простой вопрос: откуда берётся газ в украинской газотранспортной системе? Открою секрет: он берётся из российской газотранспортной системы!
И, если украинская система способна пропускать под 150 миллиардов кубов, то, значит, и пристыкованная к ней российская имеет приблизительно те же параметры. Но… Спешу вас обрадовать. Делалось всё ещё в советские времена – и российская система была сделана с большим запасом против украинской. Не говоря уже о том, что обеспечивающие функционирование украинских ниток российские газопроводы длиннее их во много раз. То есть, чтобы убить украинскую ГТС, надо ещё убить или заставить работать с недогрузом в разы больше своих собственных газопроводов, компрессорных станций и т.д. Эта система обеспечивает работой многие десятки тысяч людей и стоит во много раз дороже всей транзитной ГТС Украины. Теперь её убивают. Как бы для того, чтобы наказать украинцев.
Всё очень напоминает обмораживание собственного пальчика назло соседу.
Украинская сторона, конечно, в отношении газа ведёт себя почти так же борзо, как и российская. Но с помощью обходных магистралей её постепенно возвращают в более адекватное состояние. Украинцы уже прилично снизили цену транзита. Но в России за это время сформировалась когорта людей, зарабатывающих на строительстве газопроводов. Огромные госзаказы, огромные откаты. Они готовы строить газопровод хоть на Северный полюс. Вопрос, нужно это или не нужно, их вообще не волнует.
Конечно, снижение транзитных тарифов приносит какие-то дополнительные деньги в Россию, в её госбюджет. Но, продолжая убивать ГТС Украины, мы для себя должны понимать, что сделать это можно, только омертвив при этом в разы большие газовые активы в России. И без учёта этих убытков посчитать рентабельность газовых игрищ просто невозможно. В России же этот вопрос всё время старательно обходится и замалчивается.
Подозреваю, что игры вокруг газа на самом деле выгодны только строителям газопроводов, но никак не простым налогоплательщикам, которые и платят за весь этот шабаш.