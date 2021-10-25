Валерий Авдерин: Разные страны – разные порядки
С другом старшего сына делились впечатлениями о разных странах. Я сказал, что Польша и Греция произвели на меня впечатление ещё более раздолбайских стран, чем Россия и Украина.
В Польше я ни разу не сел на поезд или междугородний автобус по расписанию. Порой опоздания были просто чудовищные. Полтора-два часа. В Хорватии, кстати, было так же.
И в Польше и в Греции нельзя верить вывешенным на дверях режимам работы магазинов и ресторанов. Они запросто могут отрыться на час позже, а закрыться на час раньше. В большинстве стран за такие финты просто лишают лицензии. В Польше это никого не удивляет.
На что Денис ответил, что ему Польша как раз нравится, как никакая другая страна Европы. Особенно нравится Вроцлав. Он бы там даже с удовольствием пожил.
Его впечатляет скорость, с которой поляки построили отличную дорожную сеть. Мол, по Польше на машине едешь быстрее, чем по Германии. Ну, немецкие дороги я знаю. Дороги грандиозные: с кучей мостов, акведуков, развязок. Только и пробки на них тоже порой грандиозные, многочасовые.
Нравятся польские продмаги – с большим выбором и более гуманными, чем в соседних странах, ценами. Ассортимент продуктов и цены на них даже в соседних странах, бывает, сильно отличаются друг от друга. Жители Латвии, например, часто ездят за продуктами в Литву.
В Польше, - говорит, - можно легко, быстро и неформально решить любой вопрос. Вот, скажем, в Германии есть куча всяких, не очень понятных, запретов, за нарушение которых могут запросто оштрафовать на полштуки евриков. Сюда «низзя», туда «низзя», это «низзя», и это – тоже…
А в Польше… Во-первых, всяких запретов и ограничений в десять раз меньше. Во-вторых, есть нормальные живые люди, с которыми всегда можно договориться. Типа, вообще то так делать нельзя, но один раз я вам разрешаю… И эта возможность диалога делает жизнь намного проще и приятнее. Ради такого можно даже забить на постоянные нарушения всех расписаний и распорядков.
Я вполне понимаю Дениса. Люди делятся на тех, кто готов и умеет разговаривать и договариваться. И на тех, кто этого не может, не умеет. Для вторых порой проще жить в системе жёстких и однозначных правил. А для первых удобнее более эластичные порядки, когда, поговорив, можно сильно передвинуть границу между нельзя и можно.