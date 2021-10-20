Александра Шестуна избил начальник СИЗО-1 Твери Дмитрий Лебедев
Или «Игра в кальмара» по-российски – без шанса на победу
Александр Шестун сообщил своем представителю в ЕСПЧ Юлии Шестун, что его избили сотрудники ФСИН. Это случилось 19 октября.
«В обеденное время в 13-ю камеру ШИЗО забежали шесть сотрудников СИЗО-1 УФСИН, среди них ДПНСИ Пучков, замначальника оперативного отдела Демидов, начальник корпусного отделения Соболев, заместитель начальника СИЗО в звании подполковника и еще один инспектор ФСИН, выкрутили мне руки, повредив сухожилие правого плеча. Начальник СИЗО-1 Лебедев Д.Г. был одет в бушлат и нанес мне 3 удара по лицу, после третьего удара я потерял на короткое время сознание», - говорится в адвокатском опросе Александра Шестуна.
Политик сообщает, что причину нападения на него объяснили тем, что якобы в камере ШИЗО сломался видеорегистратор.
«Также от Лебедева Д.Г. звучали угрозы перевести Шестуна А.В. в низшую касту заключенных», - сказано в адвокатском опросе, выполненном представителем Александра Шестуна в ЕСПЧ.
В медсанчасти СИЗО-1 Александру Шестуну сняли побои, при этом присутствовавший там Демидов демонстративно положил лезвие от бритвенного станка в носок Шестуна и заявил, что Шестун сам раскровил себе лицо.
Кроме того, руководство изолятора грозит Шестуну новым уголовным делом и пожаловалось в прокуратуру на то, что политик …оскорбил избивавших его сотрудников.
Правозащитный портал Gulagu.net сообщает, что незадолго до этого, 14 октября, был избит, подвергнут оскорблениям и угрозами «отправить в петушатню» и другой политический заключенный СИЗО-1 Тверь – Владимир Домнин. Он был готов подтвердить показания Шестуна о систематических избиениях и унижениях заключенных в тверском изоляторе.
«14.10.2021… двое сотрудников СИЗО-1, а именно: заместитель начальника учреждения по воспитательной работе Волосатов Максим Сергеевич и сотрудник оперативного отдела Свистунов; схватили меня и удерживали на «растяжках», а в это время начальник ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области Лебедев Дмитрий Геннадьевич избивал меня руками и ногами в область ребер, грудной клетки, шеи и скул, угрожал мне насильственными действиями сексуального характера. Хочу подчеркнуть, что сотрудники учреждения ведут себя, как настоящие уголовники, в разговоре они используют только нецензурную брань и уголовный сленг», - сообщил Домнин своему адвокату.
- СИЗО-1 Тверь пользуется дурной славой многие десятилетия и воспето еще в книгах побывавших там советских диссидентов, - комментирует председатель Общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина. –Но недавно ситуация значительно ухудшилась, когда начальником СИЗО-1 был назначен бывший руководитель ИК-7 Ржев Дмитрий Лебедев. Заключенные характеризуют его как садиста. Известно, что к нему возили осужденных со всей Тверской области на так называемое «перевоспитание», люди жаловались, что их бьют, мучают, истязают каждый день.
Александр Шестун требует возбудить уголовное дело в отношении начальника СИЗО-1 Дмитрия Лебедева и тех, кто помогал ему в нанесении побоев. Политик просит допросить каждого на полиграфе, потому что доверять записям видеорегистраторов нельзя. Когда в 2019 году на Шестуна напал с заточкой сокамерник, то этот момент чудесным образом просто исчез из видеокамеры.