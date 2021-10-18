Валерий Авдерин: В Лондоне 13 железнодорожных вокзалов
Я посетил где-то треть из них. Каждый – несравнимо больше московского Курского или Казанского. Многие по своей пропускной способности в разы превосходят вообще все вместе взятые московские (которых в городе 9).
Например, Паддингтонский вокзал имеет 14 платформ. Это 28 путей! Сент-Панкрас – 15 платформ. Самый загруженный вокзал Ватерлоо имеет аж 24 платформы. Но вопрос заключается не просто в количестве путей. А в интенсивности их использования.
Годовой пассажиропоток (количество зашедших и вышедших людей) крупнейших лондонских вокзалов - под сотню миллионов человек в год. При том, что через самый загруженный в Москве, Ярославский, проходит за это же время меньше семи. А общий пассажиропоток всех московских вокзалов – в районе 30. Сравните – 30 миллионов через 9 вокзалов, и 100 миллионов – через один.
При схожих параметрах агломераций (размеры и население) жители Лондона пользуются электричками намного чаще, чем москвичи. Кроме всего прочего, это связано ещё и с тем, что диаметр тоннелей на старых линиях самого старого в мире лондонского метро намного меньше, чем у московского метрополитена. Отсюда и меньший размер и меньшая вместимость метрошных вагонов в центре города. На новых же линиях ходят привычные нам полноразмерные вагоны.
Так что, без подспорья в виде электричек лондонский метрополитен просто захлебнётся.
В Москве тоже понимают, что использование железнодорожного транспорта для внутригородских перевозок имеет огромный незадействованный потенциал. Отсюда и работы по увеличению связанности разных железных дорог, и создание сквозных диаметров, и организация единой системы оплаты проезда. Электричка перестала быть преимущественно загородным транспортом и всё более становится городским. Кстати, именно так она давно уже используется не только в Лондоне, но и в большинстве мировых мегаполисов. Отсюда и такие пассажиропотоки тамошних железных дорог.