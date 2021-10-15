Валерий Авдерин: Куда звонить, найдя бомбу?
По идее – звонить надо в ФСБ. Только на это может уйти слишком много времени. Пока дозвонитесь – бомба взорвётся.
Полдня мою жену терроризировали звонками какие-то аферисты, якобы, из ФСБ и Службы безопасности Сбера. Мол, они ведут совместное расследование против мошенников внутри банка. Запугивали, что жена может лишиться всех денег и постоянно нагнетали атмосферу. Рассказывали, что в нашем отделении Сбера окопалась криминальная группа – поэтому не надо ничего говорить об этих звонках тамошним менеджерам. Присылали на почту якобы официальные документы с эфэсбэшными шапками и печатями.
Один звонящий сменял другого. Ничего по существу не говорили – только всё время нагнетали, пугали, пугали…
Собственно, именно эта назойливость и вызвала первые подозрения. Складывалось ощущение, что людям откровенно нечем заняться на работе, и они толпой стращают бедную тётку, рассказывая ей всякие страшилки.
Жена уже стала им говорить, что они мешают работать. В ответ слышала возмущённое: Мы вам помогаем, а вы…
Тогда я решил позвонить настоящим чекистам и рассказать, что какие-то проходимцы, выдавая себя за них, пятнают светлое имя наследников славы Бенкендорфа и Дзержинского.
Только, как говаривали в старину: скоро слово сказывается – да не скоро дело делается.
На сайте ФСБ куча телефонных номеров. Все они оказались свободны. Только нигде никто не поднял трубку. Середина дня – самое рабочее время. Пройдясь по кругу, со второго или третьего раза дозвонился на телефон доверия – и изложил ситуацию.
Дежурный сказал мне, что я уже энный человек, позвонивший по этой истории. Они ею уже занимаются. Я предложил ему записать номера, с которых звонили – он отказался, ответив, что это подлинные номера их подразделений, которыми мошенники прикрываются с помощью IP-телефонии. То есть, звонят с одного номера, а у вас на экране высвечивается другой.
Объясняю парню, что дозвониться до их конторы мне удалось только с энного раза. Говорит: Так у нас за день столько звонков…
Спрашиваю: А если я бомбу найду – куда звонить? Раз у вас никто не хочет отвечать на звонки…
- Про бомбу лучше звоните в полицию – до них дозвониться проще, - чистосердечно признался мой собеседник.
Представьте, садитесь вы в трамвай – а там из-под соседнего сиденья торчат проводки, динамитные шашки… Прямо – как в голливудском фильме. А на большом дисплее таймер отсчитывает последние 10 минут. Вы звоните в полицию, И слышите: У нас сапёров нет – это компетенция ФСБ.
Круг замкнулся.
Набирая первый из выложенных на сайте номеров, я ещё искренне верил, что мне ответят через секунду. В советские времена, думаю, так бы и случилось. Здесь же я звонил дежурному по округу, по городу, по стране… Никто не ответил. И никто не перезвонил. Уверен, что везде стоят определители.
Есть огромная структура, с огромными полномочиями, с огромным бюджетом и огромным штатом… Вот только, если вам понадобится её помощь, первой проблемой будет – просто достучаться.