Андрей Зубов: Как в дурном сне
Арестован ректор «Шанинки» - Московской Высшей Школы социальных и экономических наук Сергей Эдуардович Зуев, достойный и порядочный человек. Арестован за то, что якобы получил гранты на 50 миллионов рублей, которые не осуществил полностью в заявленных исследованиях. Это обвинение бесконечно надумано и смешно.
Во-первых, в стране, где строятся для Путина Геленджикские дворцы, а Медведев приобретает виноградники в Тоскане, сама сумма в несколько сотен тысяч евро невелика. И власть, давно потерявшая всякое доверие общества, должна начинать не с ректора и грантов, а с самой себя и с кооператива «Озеро», с Абрамовича, Дерипаски, Ротенберга...
Во-вторых, любой ученый, получавший гранты, прекрасно знает, что результат более чем часто не соответствует заявке. И научные и образовательные проекты живые и во всём мире смотрят не на совпадение букв заявки с буквами отчета, а на объективный результат. А объективный результат налицо - Шанинка - лучший и наиболее свободный гуманитарный университет в Москве и, вместе с Европейским университетом Петербурга - в России.
И это ведет к третьему - практически наверняка арест Сергея Эдуардовича Зуева - еще одна попытка сломить Шанинку, как ломали и сломали Вышку и многие другие свободные ВУЗы России. Уже один раз в печальные года 2018-20 у этой Высшей Школы отбирали государственную аккредитацию. Это было очень явным предупреждением. Потом вернули. Но, должно быть, по мнению «кураторов» из ФСБ Шанинка не вняла их указаниям в должной мере, и потому новое, более жесткое предупреждение - 67 летнего ректора из больницы препроводили в следственный комитет по смехотворному и высосанному из пальца делу.
И, наконец, в-четвертых. Г-н Путин на днях заявил, что все образовательные программы в России должны контролироваться государством, то есть им самим, его АП и чиновниками. Арест профессора Зуева хорошо укладывается в эту программу. Шанинка, помня своего основателя, замечательного русско-британского ученого Федора Шанина, сопротивлялась как могла этому контролю со стороны давно уже нелигитимной власти. Да даже если бы власть была легитимной, разве она имеет право контролировать учебный процесс в Высшей школе, где преподают люди безмерно более умные и культурные, чем государственные чиновники, включая и первое лицо государства?
Эту простую истину поняли во всем цивилизованном мире и повсюду жизнь и учебный процесс университетов определяют корпорации преподавателей, а часто - преподавателей и студентов. Государство имеет одну единственную привилегию - финансировать высшую школу. А если есть претензии к ней, тогда следует обращаться в суд. Кураторам от КГБ в университете делать нечего. Увы, они работу в ВУЗах находили и находят, и, как правило, руководят ректором. Всё это делается уже почти открыто, а после слов г-на Путина о контроле над образованием, будет делаться и вовсе беззастенчиво.
Но это, говорю как человек посвятивший десятилетия высшему образованию, - гибель высшей школы. Если низшее по интеллекту контролирует высшее, то с неизбежностью оно сводит его до себя. А университет, где учащиеся не поднимаются интеллектуально выше познаний и строя мыслей офицера КГБ, обречен на полное фиаско. Его выпускники будут нужны только в КГБ, но не в политике, не в экономике, не в сфере свободного предпринимательства и образования. В России университетский устав 1804 года исключил государство из университетской жизни. Этот устав был подтвержден в 1863 году. К какому же времени возвращаемся мы сейчас? К советской высшей школе, которую я помню слишком хорошо?
Такие люди, как Сергей Эдуардович Зуев, прилагают огромные усилия, по большому счету бескорыстные, чтобы воссоздать в России свободную от любой власти, современную университетскую среду, залог того, что завтра мы будем иметь достойных и свободно мыслящих образованных людей, без которых у нашей страны нет будущего.
Арестовывая таких людей как профессор Зуев, кремлевская власть демонстрирует, что на будущее России ей наплевать, что ее патриотизм не стоит и ломаного гроша, и что единственная ценность для нее - спокойная её жизнь сейчас, которая невозможна, если рядом существуют свободные, образованные и умные люди.