В Твери Шестуна встретили по-фашистски и бросили в пресс-хату
В ночь с понедельника на вторник, Александра Шестуна вывезли из пересыльного ярославского СИЗО-1 и этапировали в СИЗО-1 Твери. Днем политика посетил его адвокат, которому он сообщил жуткие подробности того, как его приняли в тверском изоляторе.
Встретил прямо у автозака Шестуна новый начальник– Дмитрий Лебедев, что уже не предвещало ничего хорошего. Ранее Лебедев занимал должность руководителя ИК-7 Ржев в Тверской области, и эта колония имеет дурную славу и считается пыточной. Именно во Ржев привозят ломать заключенных со всего региона, ежедневно жестоко их избивают и пытают.
Шестун сообщил, что Лебедев встретил его подчеркнуто хамски. Прямо на выходе из автозака офицеры ФСИН украли у него сумки с личными вещами, а на возмущения Шестуна заявили, будто сумки принадлежат другим людями и следом избили его. Причем Лебедев лично нанес экс-главе Серпуховского района несколько ударов ногой, в частности в область ребер и живота, задев грыжу, которая у Шестуна появилась вследствие голодовки и мышечной дистрофии.
Александра Шестуна формально осмотрел тюремный фельдшер, но его единственная рекомендация была направлена не пострадавшему, а тюремщикам – «физическую силу применять можно». Это при том, что Александр Шестун не восстановился после голодовки, его до сих пор мучают сильные судороги голеностопов, причиняют боль грыжи, которые не дает ему поддерживать нормальную физическую активность, причиняя боль, а медицинская помощь в системе ФСИН по факту отсутствует как таковая.
Затем начался обыск и личный досмотр, которые продлились с 21 часа до 4 часов утра, после чего Александра Шестуна разместили в камеру… вместе с заключенным Сергеем Ларенковым – тем самым качком и активистом-капо, который угрожал Шестуну физической расправой в ИК-6 Бежецк.
Случайность? Нет. Очевидно, что Александра Шестуна ждали и подготовили ему пресс-хату.
Казалось бы, для одного дня уже достаточно злоключений, но только не в тверском СИЗО-1… Поскольку в украденных сумках осталась тюремная роба, то Александру Шестуну было не во что переодеться. После встречи с адвокатом ему была назначена дисциплинарная комиссия, которая, очевидно, единогласно распорядится отправить его в ШИЗО.
- Никакой случайности быть не может, - комментирует председатель Общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина. – Начальником СИЗО назначают Лебедева, бывшего начальника пыточной колонии во Ржеве. Он, используя отморозков, так называемых капо, устраивает пресс-хату Александру Шестуну. Это как раз та самая проблема, о которой поведал миру Владимир Осечкин, заполучивший 40 гигабайт видеоархивов с пытками в тюрьмах. Это та самая проблема, о которой будет докладывать Татьяна Москалькова Владимиру Путину в ближайшие дни. Тверские зоны считаются одними из самых жестоких, где распространена практика полного расчеловечивания людей. И Александр Шестун сейчас находится в большой опасности.
Ранее Тверская прокуратура по надзору за исправительными учреждениями не нашла криминала в угрозах убийством Александру Шестуну со стороны активиста Ларенкова. Несколько недель назад ФСИН РФ и отказалась переводить Шестуна в колонию другого региона, хотя при таком конфликте по закону это необходимо было сделать немедленно. Теперь же система пошла дальше: Ларенкова подселили к Шестуну в камеру, очевидно, провоцируя развязку конфликта.
Адвокаты, семья и Общественный комитет «Свободу Шестуну» направили жалобы в ОСБ ФСИН, СПЧ и Уполномоченной по правам человека в Тверской области.