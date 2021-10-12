Меню
Общество
Зачем правительство Собянина уничтожает столичный троллейбус?
александр шестун
Александр Родин
12 октября 2021, 19:32

В Твери Шестуна встретили по-фашистски и бросили в пресс-хату

В Твери Шестуна встретили по-фашистски и бросили в пресс-хату
Фото: zen.yandex.ru

В ночь с понедельника на вторник, Александра Шестуна вывезли из пересыльного ярославского СИЗО-1 и этапировали в СИЗО-1 Твери. Днем политика посетил его адвокат, которому он сообщил жуткие подробности того, как его приняли в тверском изоляторе.
 
Встретил прямо у автозака Шестуна новый начальник– Дмитрий Лебедев, что уже не предвещало ничего хорошего. Ранее Лебедев занимал должность руководителя ИК-7 Ржев в Тверской области, и эта колония имеет дурную славу и считается пыточной. Именно во Ржев привозят ломать заключенных со всего региона, ежедневно жестоко их избивают и пытают.
 
Шестун сообщил, что Лебедев встретил его подчеркнуто хамски. Прямо на выходе из автозака офицеры ФСИН украли у него сумки с личными вещами, а на возмущения Шестуна заявили, будто сумки принадлежат другим людями и следом избили его. Причем Лебедев лично нанес экс-главе Серпуховского района несколько ударов ногой, в частности в область ребер и живота, задев грыжу, которая у Шестуна появилась вследствие голодовки и мышечной дистрофии.
 
Александра Шестуна формально осмотрел тюремный фельдшер, но его единственная рекомендация была направлена не пострадавшему, а тюремщикам – «физическую силу применять можно». Это при том, что Александр Шестун не восстановился после голодовки, его до сих пор мучают сильные судороги голеностопов, причиняют боль грыжи, которые не дает ему поддерживать нормальную физическую активность, причиняя боль, а медицинская помощь в системе ФСИН по факту отсутствует как таковая.
 
Затем начался обыск и личный досмотр, которые продлились с 21 часа до 4 часов утра, после чего Александра Шестуна разместили в камеру… вместе с заключенным Сергеем Ларенковым – тем самым качком и активистом-капо, который угрожал Шестуну физической расправой в ИК-6 Бежецк.
 
Случайность? Нет. Очевидно, что Александра Шестуна ждали и подготовили ему пресс-хату.
 
Казалось бы, для одного дня уже достаточно злоключений, но только не в тверском СИЗО-1… Поскольку в украденных сумках осталась тюремная роба, то Александру Шестуну было не во что переодеться. После встречи с адвокатом ему была назначена дисциплинарная комиссия, которая, очевидно, единогласно распорядится отправить его в ШИЗО.
 
- Никакой случайности быть не может, - комментирует председатель Общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина. –  Начальником СИЗО назначают Лебедева, бывшего начальника пыточной колонии во Ржеве. Он, используя отморозков, так называемых капо, устраивает пресс-хату Александру Шестуну. Это как раз та самая проблема, о которой поведал миру Владимир Осечкин, заполучивший 40 гигабайт видеоархивов с пытками в тюрьмах. Это та самая проблема, о которой будет докладывать Татьяна Москалькова Владимиру Путину в ближайшие дни. Тверские зоны считаются одними из самых жестоких, где распространена практика полного расчеловечивания людей. И Александр Шестун сейчас находится в большой опасности.
 
Ранее Тверская прокуратура по надзору за исправительными учреждениями не нашла криминала в угрозах убийством Александру Шестуну со стороны активиста Ларенкова.  Несколько недель назад ФСИН РФ и отказалась переводить Шестуна в колонию другого региона, хотя при таком конфликте по закону это необходимо было сделать немедленно. Теперь же система пошла дальше: Ларенкова подселили к Шестуну в камеру, очевидно, провоцируя развязку конфликта.
 
Адвокаты, семья и Общественный комитет «Свободу Шестуну» направили жалобы в ОСБ ФСИН, СПЧ и Уполномоченной по правам человека в Тверской области.

Материалы по теме
ЕСПЧ признал незаконным затягивание судами рассмотрение жалоб Александра Шестуна на арест
В ЕСПЧ вновь поддержали Александра Шестуна
Бежецкий суд Тверской области отказался снять статус «склонного к побегу» с политзаключенного Александра Шестуна
Сейчас на главной
Живые. Адекватные. Не наши
выборы в грузии
Живые. Адекватные. Не наши
Что такое в России муниципальные выборы? За исключением крупных городов, типа Москвы и Питера, — это малозаметное, скучное и мало что решающее событие. Да, иногда выстреливает, и случаются конкурентные и интересные голосования, но это скорее исключение, чем правило
Росфинмониторинг подготовил законопроект о внесудебной блокировке счетов граждан
блокировка счетов
Росфинмониторинг подготовил законопроект о внесудебной блокировке счетов граждан
Росфинмониторинг представил законопроект, который разрешает без санкции суда блокировать банковские счета и карты российских граждан на срок до 10 дней. Основанием для блокировки будет соответствующее решение ФСБ или МВД
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию практически для всех работающих граждан
вакцина от коронавируса
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию практически для всех работающих граждан
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объявило об обязательной вакцинации против коронавируса работников практически всех сфер города
Глава Минздрава сообщил о росте заболеваемости COVID-19 по всей стране
коронавирус
Глава Минздрава сообщил о росте заболеваемости COVID-19 по всей стране
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом по всей стране на 16%. При этом в 11 регионах темпы роста заболеваемости превысили 30%
Минэкономразвития из-за роста цен на продукты повысило прогноз по инфляции
инфляция
Минэкономразвития из-за роста цен на продукты повысило прогноз по инфляции
Минэкономразвития России повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года. Эксперты ведомства считают, что инфляция будет выше ожидаемого показателя в 5,8%. По скорректированным оценкам она составит 7,4%
Общество
ВОЗ обещала одобрить российскую вакцину «Спутник V» до конца года
Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину до конца текущего года, но это если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов
В правительстве предложили ввести уголовное наказание за пьяное вождение
ПДД
В правительстве предложили ввести уголовное наказание за пьяное вождение
Марат Хуснуллин поручил профильным ведомствам до 1 ноября представить предложение по введению уголовной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде
В ФСБ отнесли умные очки от Facebook и Ray-Ban к шпионским устройствам
Facebook
В ФСБ отнесли умные очки от Facebook и Ray-Ban к шпионским устройствам
Умные очки, разработанные совместно соцсетью Facebook и брендом Ray-Ban, в России могут внести в список шпионских устройств, а покупка таких устройств предусмотрена уголовная ответственность
Модный дом Chanel ввел лимит на покупку своих сумок
мода
Модный дом Chanel ввел лимит на покупку своих сумок
Французский модный дом Chanel установил лимит на покупку самых популярных моделей своих сумок — «Classic Flap Bag» (примерная стоимость 7800 долларов) и «Coco Handle» (5000 долларов)
Татьяна Голикова предложила регулярно проверять школьников на курение
борьба с курением
Татьяна Голикова предложила регулярно проверять школьников на курение
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о проверке детей на курение во время плановых медицинских осмотров
Спирт предназначался для изготовления средств против коррозии
суррогатный алкоголь
Спирт предназначался для изготовления средств против коррозии
В ГУ МВД по области рассказали, что подозреваемые приобрели спирт для создания суррогатного алкоголя в одной из башкирских компаний, которая занимается реализацией технических жидкостей
На «Дожде» состоится марафон «Агенты людей» за отмену закона об иностранных агентах
инагенты
На «Дожде» состоится марафон «Агенты людей» за отмену закона об иностранных агентах
В эфире телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) и на его YouTube-канале 12 октября с 12:00 до 18:00 состоится марафон «Агенты людей», цель которого – отмена «закона об иностранных агентах»
Общество
Члены ОНК попросили Конституционный суд отменить запрет обсуждать с арестантами пытки
Члены Общественных наблюдательных комиссий из Москвы и Санкт-Петербурга Евгений Еникеев, Роман Ширшов и Яна Теплицкая обратились в Конституционный суд РФ с требованием отменить запрет на обсуждение с заключенными пыток
Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции
андрей пивоваров
Андрею Пивоварову предъявили обвинение в окончательной редакции
Следственный комитет предъявил бывшему директору «Открытой России» Андрею Пивоварову обвинение в окончательной редакции. Политика обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией
Российские пивовары предупредили о подорожании пива в 2022 году
пиво
Российские пивовары предупредили о подорожании пива в 2022 году
Союз российских пивоваров, который объединяет свыше 100 предприятий, обратился к премьер-министру с просьбой ввести квоты на вывоз ячменя и солода из России, а также повысить экспортные пошлины
Глава Роспотребнадзора предупредила о риске распространения чумы
эпидемии
Глава Роспотребнадзора предупредила о риске распространения чумы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте рисков распространения чумы в связи с климатическими изменениями и антропогенным воздействием на окружающую среду
Россиян предложили штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19
вакцина от коронавируса
Россиян предложили штрафовать за уклонение от вакцинации против COVID-19
Член-корреспондент Российской академии наук Александр Лукашев предложил каждый месяц штрафовать граждан за уклонение от вакцинации против коронавируса. Это позволит снизить финансовую нагрузку на государственную систему здравоохранения
Центробанк сообщил о появлении в 2022 году новой сторублевой купюры
деньги
Центробанк сообщил о появлении в 2022 году новой сторублевой купюры
По плану ЦБ РФ, в 2023–2025 годах будет происходить насыщение оборота новыми купюрами, а в 2026–2029 годах их доля должна стать значительной