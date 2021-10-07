Антон Орехъ: Своих бросили?
Я напомню, что закон об иностранных агентах, превратившийся с инструмент уничтожения свободы слова в России, формально начался с того, что в Штатах маркировку иноагентов поставили на Раша Тудэй. И наше государство, наш МИД, наша Дума так возмутились, что уже который год, мстя за Рашу Тудэй, уничтожают все свободным СМИ в России. Я напомню, что совсем недавно немецкую версию Раши Тудэй заблокировал Ютуб на вечные времена за распространение фейков о коронавирусе.
И наши власти всерьез пригрозили забанить весь Ютуб в России. Хотя переживать-то надо немцам – это же их лишили экстравагантного источника информации. Но в интересах Раши Тудэй и как бы пострадавших немецких юзеров, Ютуб могут закрыть для 145 миллионов граждан России. А обращу ваше внимание на то, что буквально в среду наш суд обязал Романа Доброхотова, основателя признанного иноагентом «Инсайдера», заплатить 156 тысяч рублей голландскому блогеру за ущерб, причиненный деловой репутации данного персонажа.
Я привел эти примеры, а мог бы привести еще немало других, чтобы проиллюстрировать, как рьяно, изо всех орудий, используя все инстанции, учреждения и всех марий захаровых, наша страна борется за права журналистов. И вдруг «Комсомольская правда»! Как правильно заметил Дмитрий Песков, уважаемая, авторитетная и, судя по всему, очень любимая в разных Башнях газета. Ее журналист Геннадий Можейко написал невинную заметку про убийство в Минске сотрудника КГБ, и был похищен, с высокой степенью вероятности, в Москве и привезен в пыточный изолятор на Окрестина. Сайт КП заблокировали, а сама белорусская «Комсомолка» просто закрылась. Где Кремль? Где МИД и Захарова? Где вообще все?
Журналиста российского издания бросают за решетку безо всякой причины, а мы разводим руками, и только Песков говорит что-то в стиле «мы не согласны, но что же тут поделаешь». Не открою никаких секретов, но эта история просто обязана была случиться, чтобы мы поняли, что никакая свобода слова нашим властям не интересна, и никакие журналисты и их права ее не волнуют. Просто нужен любой повод, чтобы швырнуть еще какой-то кувшин дерьма в сторону Запада и Вашингтона.
А когда дело берет в свои кровавые руки психбольной Лукашенко, мы считаем единственно правильным сами закрыть филиал крупной провластной российской газеты. Впрочем, знающие люди уверяют, что белорусская версия «Комсомолки» здорово отличалась от московской и давно мозолила глаза колхозному фюреру. Поэтому наши утерлись, сделали вид, что ничего не случилось, и обязательно дадут Лукашенко еще несколько миллиардов в долг без возврата. И вот увидите: скоро в Минск будут выдавать не только граждан Беларуси, но и граждан России, которые посмеют критиковать полоумного Батьку. А мы будем записывать видео с извинениями.