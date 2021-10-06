Валерий Авдерин: Игра в собственную избранность
Что бы ни случилось в мире – наряду с общепризнанным объяснением событий непременно появляется их конспирологическое толкование. Мол, вы думаете, это было просто обычное извержение вулкана? Нет, это игиловцы* (евреи, марсиане, геи…) кинули в жерло вулкана атомную боеголовку. С целью в разы сократить население Земли и прибрать к рукам имущество умерших.
Вот, рухнул на день Фейсбук. И тут же на Ютубе озвучена версия: Всё организовал Дуров. Для продвижения своего Телеграмма. У него за один день число аккаунтов выросло на 50 миллионов.
Я понимаю блогеров, организующих и поддерживающих этот хайп. Когда не можешь придумать ничего умного и интересного – очень удобно высасывать из пальца подобную ерунду. Находить кого-то, кому случившееся действительно выгодно (хотя, на самом деле, возможно – и нет). Это не требует ни ума, ни таланта.
Эпидемия. Её специально организовали фармацевты. Чтобы заработать денег на своих лекарствах. А наводнение в Южном полушарии организовали, путём высевания с самолётов всякой химии, фермеры Северного. Чтобы продать на юг рекордный урожай кукурузы. Ещё дожди организовывают производители зонтиков. А рекордную жару провоцируют производители кондиционеров. Любому событию можно за минуту придумать альтернативное толкование.
Главное – есть люди, которых никакие общепризнанные объяснения не устраивают. На каких-то Интернет-помойках они находят истории про жидкое чипирование и прочую бредятину – и потом гордо демонстрируют свои находки окружающим. Мол, вы, дурачки думали, что всё было вот так. И только я, в числе немногих избранных, знаю, как всё было на самом деле! Собирание этих бредней помогает человеку чувствовать себя умнее других. И это его греет. Мол, хоть здесь я впереди других.
Хотя, с другой стороны, в стольких странах официальная пропаганда врёт просто постоянно… Скажем, у многих россиян недоверие к любым телевизионным новостям сидит в подкорке уже на генном, сформировавшемся за несколько поколений, уровне.
* - запрещенная на территории Росиии организация