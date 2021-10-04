Валерий Авдерин: Выпуск дешёвых автомобилей канул в Лету
Ещё несколько десятилетий назад многие автопроизводители разрабатывали, так сказать, «студенческие» авто. Максимально простые и максимально дешёвые. Специально для тех, у кого нет денег на навороченные модели. И такие примитивные машинки пользовались огромным спросом. Но сегодня западные автопроизводители уже не пытаются так сильно экономить на комплектации. Потому что машины в духе советского «Запорожца» или инвалидной мотоколяски Серпуховского автозавода перестали пользоваться спросом. Почему? Неужели все разбогатели?
Разбогатели, к сожалению, не все. Но в развитых странах произошло насыщение и даже пересыщение изделиями автопрома. Сегодня любой, кто хочет купить машину, может её купить. И для этого не обязательно искать драндулет с мотоциклетным мотором. Молодой здоровый парень за несколько месяцев (или год) вполне уже может заработать на не до конца убитое авто с кондиционером, гидроусилителями, электрическими стеклоподъёмниками, стереосистемой… В общем, в связи с высоким насыщением рынка автомобили с пробегом имеют тенденцию стремительно дешеветь. Люди уже не ездят на машине, пока та не начнёт разваливаться. Многие меняют их каждые два-три года. Такой огромный вторичный рынок заставляет продавцов бэушных машин снижать цены. И, зачем покупать новую инвалидку с тарахтящим движком, если за эти же деньги можно купить нормальную бэушную машину?
За последние полтора десятилетия я знаю только одну попытку разработать и массово выбросить на рынок сверхэкономную новинку. Это Tata Nano индийского автоконцерна Тата. Сперва была заявлена цена 2 500 евро, но уже к моменту выхода машины в 2009-м году она приблизилась к трём тысячам. За консервную банку без резиновых уплотнителей на дверях и отопителя это откровенно чрезмерная цена.
В ближайшее время начнётся массовая замена машин с ДВС на электромобили. И наступит момент, когда крутой дизельный кроссовер во вполне пристойном виде будет продаваться за 1/10 первоначальной стоимости. Богатые люди массово станут покупать себе новые игрушки, а бедные – доезживать за ними их вчерашние суперские тачки. Настанет время, когда задёшево можно будет купить ещё совсем недавно дорогущую машину.
Более того, чем дороже машина, тем сильнее падает её цена со временем. Дорогая машина жрёт много топлива, а её ремонт и обслуживание стоит непомерных денег. Поэтому, чем дороже машина – тем сложнее её продать через несколько лет. Богатые люди не хотят доезживать на чужих старомодных тачках, а люди без лишних денег не хотят разоряться на топливе и обслуживании.