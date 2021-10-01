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01 октября 2021, 15:21
Алексе Рощин: Другая Ракова. Кто стоял за ней?
Рощин Алексей

Социальный психолог

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Алексе Рощин: Другая Ракова. Кто стоял за ней?

Алексе Рощин: Другая Ракова. Кто стоял за ней?

Когда все начали писать и говорить про арест какой-то Раковой «за коррупцию» - я подумал, естественно, про собянинскую пассию, и даже довольно долго находился в этом приятном заблуждении. Только удивлялся – а как же Собянин? Неужели это у него такой способ избавиться от любовницы?! Или это наоборот – под него копают?!

Но все сложнее, как выяснилось. То есть ключевое предположение верное – действительно кто-то захотел избавиться от любовницы; но Ракова другая. Какая, однако, популярная фамилия у удивительных девушек… Что мы знаем о дубль-Раковой? Родилась в 1983 году (то есть ей всего 38), на Алтае (о, мой любимый край!), «с 1998 по 2002 год изучала фундаментальную математику в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Также получила дополнительное образование в Алтайской Академии Экономики и Права». Хм… Вообще Бауманка довольно странное место для изучения фундаментальной математики – это же инженерный вуз, какая им математика? И бросается в глаза, что срок какой-то укороченный, всего 4 года.

А так и пишут – что Ракова в Бауманском училище недоучилась, а почему-то свалила оттуда с предпоследнего курса… обратно в Барнаул!! А там вдруг – плюнула на математику и поступила в эту самую «Академию экономики и права». По названию понятно, что это какая-то шарашкина контора. Смотрим – так и есть: «Свою деятельность вуз начал с 5 июля 1993 года, как учебно-консультационный пункт Академии экономики и права (Москва). С 10 августа 1995 года работает как самостоятельное учебное заведение. Основателем вуза был Леонид Тен, год назад он ушел из жизни. Теперь учредителем и руководителем академии является его сын Александр Тен». В общем, надоело долбить математику в инженерном училище в Москве, решила поизучать право у славного семейства Тенов…

Ну, понятно – осталось посмотреть на фото. Фото Марины говорит само за себя. Красотка!

Пишут, кстати, что, вернувшись в Барнаул, Марина жила там в хрущевке и работала продавцом-кассиром (хочется добавить – «в Пятерочке», но нет – про Пятерочку не пишут; да и работать продавцом-кассиром она могла только в сети «Мария-Ра», в Барнауле других магазинов нет). Собственно, она бы так и пропала в безвестности (мало ли в России симпатичных продавцов-кассиров?) – но дальше у девушки случился какой-то невероятный карьерный взлет – и вся достоверная информация исчезает.

Ну в самом деле, КАК, ХОЛМС?? Всесторонне постигнув основы экономики и права в Барнауле, Марина вдруг стартует сначала из Барнаула обратно в Москву в некий «проектный офис» (круто), потом сразу в замминистра федерального министерства (фантастика!), оттуда в вице-президенты Сбербанка (вообще что-то невероятное), а прямо из кабинета вице-президента Сбера уходит в бега (да это уже вообще бонни и клайд!)

Понятно, что надо искать какого-то любовника – иначе это всё не объяснишь. И это должен быть кто-то КРАЙНЕ высокопоставленный. Греф по известным причинам отпадает. Кто же? Журналисты называют некого Волкова, бизнесмена из Барнаула, который «сидел в кресле депутата АКЗС (Алтайского краевого ЗакСобрания)» - так и пишут, «в кресле»! Но депутат АКЗС для таких полетов в стратосфере – просто ничто, детский самокат. Волкова отбрасываем. Если он и был любовником Раковой, то только на первое время, да и вообще он уже сидит – в 2019 году посадили за мошенничество.

Самый интересный вопрос – кто? Кто ее двигал?? Был бы еще вопрос – кто и зачем сковырнул, но тут похоже просто: кто двигал, тот и сковырнул. Ревность, наверно. Был какой-нибудь старый одышливый чиновник-олигарх (типа этого главы ВТБ, любовника Наили) – а Марина, по сообщению МВД (!), могла уйти с каким-то украинским (!) бизнесменом, помоложе и поэнергичнее… То есть история вроде той, что была с любовницей Сечина Ольгой: он в ее честь яхту назвал, а она сбежала со своим инструктором по фитнесу.

Я все пытался выяснить, чем же эта Ракова занималась. В ФБ нашел горестный вопль – была, дескать, талантливым руководителем, руководила проектным офисом… по развитию дополнительного образования в РФ!! Блин, что это?! Где? О чем??

Но история все ж интересная, да и девушка – огонь! Ей, кстати, вменяют хищение в 50, что ли, млн. рублей – какие-то копейки. 50 млн. – это, думаю, даже меньше того, что зарабатывает вице-президент Сбербанка за полгода.

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