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Group-IB
Ирек Муртазин
«НОВАЯ ГАЗЕТА»
30 сентября 2021, 14:52

Человек первого софта

Причина ареста главы Group-IB Ильи Сачкова — война спецслужб?

Человек первого софта

Лефортовский суд Москвы дал санкцию на арест Ильи Сачкова, основателя и генерального директора Group-IB, одной из самых успешных российских компаний в IT-сфере, специализирующейся в сфере кибербезопасности и плотно работающей как с российскими спецслужбами и правоохранительными органами, так и с Интерполом, Европолом, ОБСЕ. 

35-летний Илья Сачков подозревается в госизмене (ст. 275 УК). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как практически и на все уголовные дела по статье 275, на уголовное дело в отношении IT-бизнесмена наложен гриф «Секретно».

Источник ТАСС утверждает, что дело связано с передачей иностранным спецслужбам конфиденциальной информации в области кибербезопасности, составляющей гостайну.

Близкий к правоохранительным органам телеграм-канал «112» выдвинул версию, что уголовное преследование Ильи Сачкова может быть связано с громким делом бывшего начальника 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ, экс-полковника Сергея Михайлова.

До сих пор неизвестно, в совершении каких именно преступлений признан виновным Михайлов. Факт в том, что в конце февраля 2019 года его приговорили к 22 годам колонии строгого режима по ст. 275 УК за государственную измену.

Сразу несколько наших источников вспомнили, что Сергей Михайлов и Илья Сачков дружили. Более того, именно Михайлов был первым силовиком, начавшим привлекать Group-IB «к работе на ФСБ», заказывая именно в этой коммерческой организации экспертизы по уголовным делам в IT-сфере, инициированным ЦИБ ФСБ.

Но версия телеграм-канала «112» о связи «дела Сачкова» с «делом Михайлова» плохо стыкуется с тем, что за несколько недель до оглашения приговора в отношении Сергея Михайлова 6 февраля 2019 года Илья Сачков был приглашен в Кремль на прием к главе государства в числе одного из шести победителей конкурса молодых предпринимателей.

Основатель и генеральный директор Group-IB получил тогда премию в номинации «Инновационный прорыв».

Включение Сачкова в число молодых бизнесменов, удостоенных приема в Кремле, выглядело сигналом, что он непричастен к «делу Михайлова». Хотя, возможно, что сам Сачков все же опасался, что за ним могут прийти. И в том же 2019 году перевел головной офис компании Group-IB в Сингапур. Куда и сам переехал. И некоторое время прожил в Азии (разные источники утверждают, что в Сингапуре Сачков провел от полугода до года). Но летом этого года вернулся в Москву, возможно, посчитав, что ему уже не угрожает уголовное преследование.

Важно, что Илья Сачков находился в оперативной разработке Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, так называемой «двойки», или Второй службы ФСБ. Эта служба, с 2006 года возглавляемая генерал-полковником Алексеем Седовым, преимущественно занимается делами, связанными с политикой. К примеру, именно офицеры «двойки» осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела об убийстве Бориса Немцова, дело «Седьмой студии», дела о протестах в Москве летом 2019 года, когда оперативники «двойки» искали связи оппозиции с иностранными структурами и, как писал РБК, пытались «доказать финансирование протестных акций из-за рубежа».

А вот «делом Михайлова» занималось Управление собственной безопасности ФСБ.

И сразу несколько наших собеседников выдвинули версию, что арест основателя Group-IB — это продолжение аппаратной борьбы различных группировок внутри ФСБ.

И если «двойке» удалось собрать хоть какие-то правдоподобные доказательства сотрудничества Ильи Сачкова с иностранными спецслужбами, одновременно это будет и вопросом к УСБ ФСБ: как так, изменник был у них под носом, но они его прозевали.

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