Валерий Авдерин: Бордюр. Как способ самоувековечивания
Через 500 лет, глядя на монументально-гранитные собянинские бордюры, москвичи будут говорить: Вот, в собянинские времена умели делать – не то, что теперь! 500 лет стоят – и ещё 500 стоять будут!
Думаю, кроме бордюров от нашего времени до того почти ничего и не дойдёт. Зато бордюров сохранится столько, что их будут видеть все. Повсюду. И это навечно будет связало с именем Сергея Семёновича. Забудут Ельцина и Путина, не говоря уже про всяких Шойгу и Мишустиных. Забудут десятки мэров до Собянина и после него – лишь он, благодаря вечным бордюрам, сохранится в народной памяти. Как сохранились имена тех древнеегипетских фараонов, которые строили самые высокие пирамиды. Хотя правителями они могли быть совершенно никудышними. И казна у них была пустая, и народ при них голодал, и все войны они проигрывали… Но, кто, кроме историков, об этом знает. Зато во всех путеводителях обозначено: эту пирамиду строил Хеопс, эту – Хафра, эту – Менкаур… Так что и московские бордюры – это современная разновидность пирамидостроительства.
У которого, кроме тупого разворовывания (думаю, и в Египте на пирамидах распорядители работ тырили очень даже не хило) есть ещё одна высокая цель – собственное увековечивание. Вот, Путина забудут – а Собянина будут помнить. Благодаря бордюрам. Ещё тысячу лет они будут на каждом шагу напоминать москвичам, что был в городе такой градоначальник. Хотя сегодня никто этого не понимает. Чтобы помнили, надо после себя оставить что-то, что будет ещё многие сотни лет мозолить всем глаза.