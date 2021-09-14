Меню
Россия
Полицейским больше не надо представляться и называть свое звание, и должность
Авторская колонка
14 сентября 2021, 03:28
Валерий Авдерин: Бордюр. Как способ самоувековечивания
Авдерин Валерий
Публицист
Все авторы

Валерий Авдерин: Бордюр. Как способ самоувековечивания

Валерий Авдерин: Бордюр. Как способ самоувековечивания

Через 500 лет, глядя на монументально-гранитные собянинские бордюры, москвичи будут говорить: Вот, в собянинские времена умели делать – не то, что теперь! 500 лет стоят – и ещё 500 стоять будут!

Думаю, кроме бордюров от нашего времени до того почти ничего и не дойдёт. Зато бордюров сохранится столько, что их будут видеть все. Повсюду. И это навечно будет связало с именем Сергея Семёновича. Забудут Ельцина и Путина, не говоря уже про всяких Шойгу и Мишустиных. Забудут десятки мэров до Собянина и после него – лишь он, благодаря вечным бордюрам, сохранится в народной памяти. Как сохранились имена тех древнеегипетских фараонов, которые строили самые высокие пирамиды. Хотя правителями они могли быть совершенно никудышними. И казна у них была пустая, и народ при них голодал, и все войны они проигрывали… Но, кто, кроме историков, об этом знает. Зато во всех путеводителях обозначено: эту пирамиду строил Хеопс, эту – Хафра, эту – Менкаур… Так что и московские бордюры – это современная разновидность пирамидостроительства.

У которого, кроме тупого разворовывания (думаю, и в Египте на пирамидах распорядители работ тырили очень даже не хило) есть ещё одна высокая цель – собственное увековечивание. Вот, Путина забудут – а Собянина будут помнить. Благодаря бордюрам. Ещё тысячу лет они будут на каждом шагу напоминать москвичам, что был в городе такой градоначальник. Хотя сегодня никто этого не понимает. Чтобы помнили, надо после себя оставить что-то, что будет ещё многие сотни лет мозолить всем глаза.

Сейчас на главной
ФАС признала оператора Tele2 виновным в необоснованном повышении цен
сотовые операторы
ФАС признала оператора Tele2 виновным в необоснованном повышении цен
Федеральная антимонопольная служба России заявила, что сотовый оператор Tele2 нарушил антимонопольное законодательство и потребовал от компании снизить цены на связь
ФАС раскрыла картель на торгах по ремонтным работам в Московской области
ценовой сговор
ФАС раскрыла картель на торгах по ремонтным работам в Московской области
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на торгах, связанных с контрактами на ремонтные работы в Московской области. В сговоре подозреваются семь компаний
Судебные приставы ошиблись лицами. Юридическими
роскомнадзор
Судебные приставы ошиблись лицами. Юридическими
В российский офис американской корпорации Google в бизнес-центре «Балчуг Плаза» вечером 13 сентября пришли сотрудники ФССП. Судебные приставы намеревались взыскать с компании долги, наложенные на нее по искам Роскомнадзора
Кандидата в депутаты Марию Бутину уличили в сокрытии от ЦИК сведений о судимости
выборы в Госдуму
Кандидата в депутаты Марию Бутину уличили в сокрытии от ЦИК сведений о судимости
На «Карту нарушений» движения в защиту прав избирателей «Голос» (внесен в реестр иностранных агентов) поступила жалоба на кандидата в депутаты Госдумы от «Единой России» Марию Бутину
В Египте в скором времени появятся два новых туристических города
Египет
В Египте в скором времени появятся два новых туристических города
Министр туризма Египта Халед аль-Анани сообщил, что в 100 километрах от Каира на Красном море появится город Аль-Галяля. Там власти страны планируют построить гавань для яхт
Аэрофлот. Легок на отъём
авиакомпании
Аэрофлот. Легок на отъём
Пассажиры «Аэрофлота» пожаловались на действия национальной авиакомпании, которая сначала отменила их рейс в Китай, а затем снова выставила билеты на продажу, но с наценкой в 800%
Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру
Алексей Навальный
Алексей Навальный подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру
О подаче судебных исков к надзорным ведомствам сообщает телеграм-канал «Можем объяснить». При этом содержание исковых заявлений политика не приводится
Европейской части России предсказали катастрофическую нехватку пресной воды
вода
Европейской части России предсказали катастрофическую нехватку пресной воды
Член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил о возможном возникновении катастрофического дефицита воды в европейской части России
Авторская колонка
Дети и демография. Взгляд из застенков
Уже около двух лет мне не предоставляют свидания с детьми. Особенно тяжело не видеть младших сыновей, наблюдая по фотографиям из писем за их физическим развитием и слыша все более разумные высказывания мальчиков по телефону.
Шестун Александр
В Красноярске дети пришли на урок в поле, потому что власти не построили школу
школа
В Красноярске дети пришли на урок в поле, потому что власти не построили школу
В Красноярске жители микрорайона «Образцово» провели на пустыре «открытый урок» для детей школьного возраста. Родители поставили парты в поле, на котором власти обещали построить новую школу
Нет «Единой России» - нет денег
агитация
Нет «Единой России» - нет денег
Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов обратился к жителям поселка Совхозный с просьбой на предстоящих выборах проголосовать за кандидата в местную думу от «Единой России»
Россиянин Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису
большой теннис
Россиянин Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича
В крови погибших после употребления арбуза бабушки и внучки нашли смертельный яд
отравление
В крови погибших после употребления арбуза бабушки и внучки нашли смертельный яд
В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, которые были госпитализированы с тяжелым отравлением после употребления арбуза, а затем скончались, обнаружили смертельный яд
В Финляндии начнутся испытания вакцины от COVID-19 на младенцах
коронавирус
В Финляндии начнутся испытания вакцины от COVID-19 на младенцах
Специалисты университета Тампере в Финляндии протестируют вакцину от коронавирусной инфекции на младенцах в возрасте от 6 месяцев
Верховный суд запретил блокировать банковские счета с алиментами
должники
Верховный суд запретил блокировать банковские счета с алиментами
Верховный суд РФ признал незаконной блокировку денежных средств на банковских счетах граждан, которые платят алименты на содержание несовершеннолетних детей
В Чехии по запросу Украины задержали «героя крымской весны»
Крым
В Чехии по запросу Украины задержали «героя крымской весны»
В Чехии сотрудники полиции задержали в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти, который сам себя назвал одним из участников присоединения полуострова Крым к России
«Это означает отключение интернета для России»
интернет
«Это означает отключение интернета для России»
Глава отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев сообщил о планах российских властей в ближайшие два года снизить скорость интернета для зарубежных сайтов в России до 24 Кбит/с
В Иркутской области совершил жесткую посадку самолет L-410
жесткая посадка
В Иркутской области совершил жесткую посадку самолет L-410
Самолет L-410 выполнял рейс из Иркутска в населенный пункт Казачинское. Воздушное судно совершило жесткую посадку в 4 км от пункта назначения при повторном заходе на посадку