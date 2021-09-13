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13 сентября 2021, 13:08
Александр Шестун: Дети и демография. Взгляд из застенков
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

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Александр Шестун: Дети и демография. Взгляд из застенков

Александр Шестун: Дети и демография. Взгляд из застенков

Уже около двух лет мне не предоставляют свидания с детьми. Особенно тяжело не видеть младших сыновей, наблюдая по фотографиям из писем за их физическим развитием и слыша все более разумные высказывания мальчиков по телефону.

Мой тюремный квест по спецблокам московских СИЗО для резонансных обвиняемых дал возможность пообщаться с солидными мужчинами, достигших высот в бизнесе или на госслужбе, многие из которых многодетные отцы. Как бы мы ни старались в неволе избегать детской темы, зная, как это больно ранит сердце, но все равно частенько делились воспоминаниями о своих кровиночках, не пряча слез.

В колониях совсем другой контингент. Из 600 заключенных Бежецкой зоны я один по экономическим обвинениям. Подавляющее большинство – молодые ребята, не имеющие детей. Приговоры у всех за насильственные преступления и наркоторговлю.

Михаил Ходорковский писал, что, попав в колонию из «Матросской тишины», он словно очутился на свободе, но у меня возникли диаметрально противоположные ощущения. Другие времена… Не только на воле закручивают гайки, лишая граждан: свободных выборов, независимых СМИ, свободы собраний… За колючей проволокой режим тоже значительно ужесточился. Борьба за выживание в людоедский «красных» зонах почти полностью исключает задушевные разговоры о сокровенном.

На первый взгляд, холостякам легче переносить тяготы суровой жизни в местах лишения свободы, беспокоясь лишь о хорошей пайке и комфортном быте. Примеряя к себе их нехитрую философию, я думаю, что наличие у меня пятерых детей все же является главным стимулом для моей борьбы за освобождение. Говорят, на фронте многодетные отцы погибали гораздо реже, чем неженатые бойцы. Возможно, природа уравновешивает или сами главы семейств инстинктивно более тщательно спасаются от пуль и снарядов.

Главное приятное открытие в заключении – отважное поведение моей жены Юли. Она проявляет невероятную стойкость, несмотря на тотальное изъятие имущества у всех моих и ее родственников, да и просто знакомых предпринимателей. Не подломило Юлю и беспредельная конфискация жилого дома (единственного жилья малолетних детей), и возбуждение уголовного дела против нее и ее отца. Супруга и старшие дети стоят в пикетах в мою защиту и защиту всех политзаключенных, участвуют в общественных мероприятиях, пробиваются в самые высокие кабинеты, носят передачи, выискивают деньги на адвоката… Разве может быть больший допинг для стайера?

В СИЗО-11 Ногинска мне, наконец-то, предоставили свидание с моими детьми. Такая орава еле поместилась в стеклянной кабинке, даже без Юли, которая как официальный представитель в Европейском суде имеет право на посещения. Младший пошел в 1-й класс, и мне важно было дать отцовское напутствие, ведь я знаю его боевой характер. Унылая тюремная комнатка свиданий буквально излучала свет и тепло от моих ангелочков, хоть я и мог видеть их только за стеклом и решеткой, а разговаривать через телефон.

Когда дети зашли на свидание, 7-летний Матвейка, увидев безликие белые стены, выдал:

- Папа, а ты в больнице, да? Когда тебя выпишут отсюда?

- Не знаю, малыш.

- Ну, примерно через две недели, да?

- Это надо у начальника больницы спрашивать.

- Давай спросим, пусть он тебя быстрее выписывает!

Трехчасовая эйфория от общения забрала все силы. После такого бешеного выплеска энергии я двое суток не мог прийти в себя. Кардиологи утверждают, что положительные эмоции чаще приводят к инфарктам, чем переживания и расстройства.

С целью сохранения родственных отношений в европейских тюрьмах, заключенных с хорошим поведением, отпускают на праздники домой, а длительные свидания в комфортных тюремных апартаментах дают без ограничений. В России более половины семей, по статистике, распадаются после ареста одного из супругов. Население нашей страны неуклонно уменьшается, ведь существенных стимулов для рождения ребенка не существует. Удивительно смотреть на целую армию здоровых молодых парней, зная о дефиците мужчин на воле.

Как бы ни старались кремлевские мужи исправить демографическую катастрофу в стране на личном примере, демонстрируя жителям, как надо размножаться, вряд ли это спасет нашу Родину от вымирания. Люди видят, что властная элита своих отпрысков пристраивает на Западе, хорошо осознавая печальное будущее России. Картина, в целом, как в известной песенке со словами: «Думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь», подразумевающей отрицательный ответ. Граждане РФ, к сожалению, все чаще соглашаются с автором этого текста, предпочитая отложить до лучших времен продолжение рода.

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