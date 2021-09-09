Госкорпорация наблюдателей
Как институт общественного наблюдения за выборами превратился в мощную машину пропаганды, работающую в интересах власти
Несмотря на проведенную Администрацией Президента (АП) в преддверии осенних выборов в Госдуму беспрецедентную спецоперацию по зачистке политического ландшафта страны от большей части сильных оппонентов «партии власти», вопрос наблюдения за чистотой организации и проведения трехдневного ЕДГ по-прежнему остается актуальным. Очередным сигналом того, что Кремль и «Единая Россия» (ЕР) всерьёз обеспокоены по поводу итоговых результатов грядущего голосования, стало включение Минюстом общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Весьма показательно, что это событие произошло спустя неделю после публикации на сайте «Голоса» открытого письма к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть публичные онлайн-трансляции с избирательных участков во время предстоящего голосования 19 сентября. На самом деле, данное обращение стало не столько просьбой, сколько напоминанием Путину о том, что автором идеи об установке веб-камер для наблюдения за ходом выборов является он сам. По всей видимости, решение Минюста в отношении движения «Голос» можно рассматривать как недвусмысленный ответ общественникам, а заодно и всем активным избирателям, со стороны обитателей Кремля.
По идее, наибольшую заинтересованность в наблюдении за выборными процедурами, пресечении и фиксации нарушений в дни голосования должны проявлять основные участники процесса – политические партии, в первую очередь из числа «системной оппозиции». Будем реалистами. Вряд ли кто-то всерьез рассматривает наблюдателей от «Единой России» (ЕР) в качестве силы, в задачи которой входит мониторинг нарушений и фальсификаций во время голосования, а также при итоговом подсчете голосов. Как говорится, если поставить медведя охранять нерестовую реку, то не надо потом удивляться, что пропадет и сеть, и улов. Думаю, это прекрасно понимают в штабах всех без исключения условно оппозиционных партий. Приложить максимальные усилия, чтобы сохранить полученный на избирательных участках результат – вот главная задача для любого кандидата, в соперниках у которого есть представители «партии путинского большинства».
Нетрудно заметить, что помимо политических партий и получившего клеймо «иноагента» движения «Голос», в публичном информационном поле присутствуют ещё несколько организаций, презентующих себя в роли независимых наблюдателей за прозрачностью проведения электоральных мероприятий.
Наибольшую активность среди них проявляют Общественная палата РФ (включая ее региональные отделения) и ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). Эти две, на первый взгляд, разные структуры, на самом деле имеют много общего. Но обо всем по порядку.
Итак, организация НОМ появилась на Свет, точнее в реестре общественных объединений 17 июля 2019 года. Интересно, что новость о создании проекта не получила широкой огласки в медиа-пространстве, и была опубликована лишь в паре онлайн-изданий, аффилированных с его основателями (например, на портале «Выбор народа», учредителем которого является Центр прикладных исследований и программ, речь о котором пойдет ниже). Вот что сообщает ассоциация в крупнейших социальных сетях о целях и задачах своей деятельности.
«Независимый общественный мониторинг» – самая большая в России сеть независимых наблюдателей.
NOM24.ru – информационная система, предназначенная для поддержки интерактивных инициатив общественного участия в реализации правовых форм непосредственной демократии с использованием передовых технологий сбора, обработки, систематизации и обнародования фактических и оценочных данных. На сегодняшний день это единственная платформа для наблюдения за выборами различного уровня.
Наша цель – мониторинг избирательного процесса, предотвращение нарушений на выборах и помощь в реализации избирательных прав жителей нашей страны».
Как видим, акцент в информационной справке сделан на утверждении себя в качестве независимого, общественно значимого и эксклюзивного проекта. Так ли это на самом деле, мы и попробуем разобраться, изучив документы из открытых источников.
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, учредителями АНО НОМ являются четыре организации: ООД «Корпус «За чистые выборы», Некоммерческий фонд «Исследования проблем демократии», АНО «Центр прикладных исследований и программ» (Центр ПРИСП), ООО «Юристы за права и достойную жизнь человека». Рассмотрим поближе их «кадровый состав» и ключевые фигуры.
Начнём с фонда «Исследования проблем демократии» под руководством Максима Григорьева. Даже не очень интересующемуся политикой человеку, этот деятель может быть знаком благодаря частому присутствию в пропагандистских ток-шоу на федеральных телеканалах. Григорьев входит в главный пул «экспертов» таких программ как «Время покажет» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», что уже говорит о многом. Как известно, чужим (и чуждым) там не место. Причём не только из-за нахождения в «стоп-листе», но часто по причине личной брезгливости потенциальных участников вечерних политических разборок.
С 2012 года Григорьев входит в состав ОП РФ. Круг его интересов огромен – от контроля за голосованием на выборах до противодействия идеологии мирового терроризма и разоблачения «преступлений киевской хунты». По указанным темам он любит писать книги. Благодаря поездке в Сирию, Максим Сергеевич был награжден президентом Путиным медалью «Участнику военной операции в Сирии». И это, увы, не анекдот.
Ещё один примечательный факт состоит в том, что «второе пришествие» общественника-писателя в ОП РФ могло и не состояться. Всему виной высокая конкуренция среди претендентов. Как не без иронии писало интернет-издание «ВНовгороде.ру» , когда в 2017 году не получилось пройти в ОП от Новгородской области, Григорьеву помогла схема ее формирования. Она предусматривает, что «40 человек назначает президент, ещё 85 выдвигают региональные палаты, а потом они вместе выбирают 43 представителя некоммерческих организаций. И среди последней партии избранных оказался Григорьев. А НКО, которая его выдвинула – это Фонд «Исследования проблем демократии». Его директором является М. С. Григорьев». Как говорится, сам себя не выдвинешь, никто не выдвинет.
Возглавляемый господином Григорьевым фонд дважды за последние три года выигрывал президентские гранты по направлению «Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных» с акцентом на подготовку наблюдателей со стороны общественных палат. Первый грант, полученный фондом в 2018 году, обошёлся налогоплательщикам в 2 930 920 рублей. Второй, выигранный в нынешнем году, составил 2 981 320 рублей, а с учётом софинансирования - 3 549 373 рубля.
Интересно, что на сайте партии «Единая Россия» можно найти краткую справку о Максиме Григорьеве в разделе «Лица партии». Это тоже к вопросу о «независимых» наблюдателях.
Следующий на очереди – ещё один учредитель движения НОМ - АНО Центр ПРИСП. Как сказано на сайте учреждения, в 1996-2002 гг. оно являлось подразделением другой межрегиональной некоммерческой организации – «Институт современной политики». С 2002 года работает в качестве самостоятельного юридического лица. В числе основных направлений деятельности Центра ПРИСП – разработка и реализация проектов, программ в сфере социальных систем и управления социальными процессами, политический консалтинг, маркетинговые исследования и т.п. Руководителем и одним из учредителей данной НКО является московский политконсультант Сергей Румянцев. Как сообщало НИА «Нижний Новгород», летом 2018 года Румянцев вошёл в избирательную комиссию Нижегородской области. Обычное дело в новейшей политической истории России.
Еще один учредитель, а также директор региональных программ Центра ПРИСП Антон Садкин в некоторых СМИ представлен как «один из лучших политтехнологов в стране». Тон и смысл большинства статей и комментариев эксперта не оставляют сомнений в его ангажированности со стороны «ЕР». Вот как господин Садкин оценил итоги выборов в Госдуму, которые состоялись в 2016 году: «Неслучайно, что практически на всех округах Московской области победили представители «Единой России». Этот факт свидетельствует о силе партии. После выборов 2011 года партия власти взялась за серьезную работу, проанализировала все ошибки, постаралась максимально их устранить. Работа над ошибками последовательно привела «Единую Россию» к победе. <...> Победа единороссов в Московской области свидетельствует о правильном понимании курса развития страны. Еще одна причина, способствующая победе «Единой России» – это ослабление оппозиции».
Добавим, что есть в биографии известного политтехнолога любопытный эпизод, связанный с... нарушением Закона. Согласно информации на сайте Генпрокуратуры РФ, в марте 2006 года Антон Садкин в составе группы лиц участвовал в хищении избирательных бюллетеней, официальных документов и печатей в городе Кинешма Ивановской области. В результате следственных мероприятий и последующего судебного разбирательства, талантливый во всех отношениях политтехнолог был осуждён по трем статьям УК РФ на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Отметим, что дальнейшей карьере господина Садкина на ниве политического маркетинга и пиара, этот прискорбный факт биографии никак не помешал.
И, наконец, ключевая персона из числа учредителей Центра ПРИСП – Александр Точенов. Помимо основной работы, он занимает должности заместителя Секретаря ОП РФ и руководителя рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан. С 21 октября 2019 года Точенов входит в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте страны (СПЧ). Кроме того, Александр Сергеевич является председателем ассоциации НОМ. Год назад он возглавил Общественный совет при Минвостокразвития. Чтобы ясно понимать, с кем мы имеем дело, достаточно привести цитату общественника после шестидневного «референдума» по внесению поправок в Конституцию. Тогда господин Точенов в комментарии изданию «Взгляд» заявил:
«Завершившееся 1 июля голосование стало символическим прощанием с прошлым. Россияне это чувствуют. Неслучайно, проект обновленной Конституции теперь одобрил гораздо больший процент избирателей, чем 27 лет назад. Если в 1993 году на всенародном голосовании «за» проголосовали 58% участников, то в этот раз – почти 78%.
Люди поняли, что голосование нужно для них самих, что они выбирают будущее нашей страны. Это вторая причина, почему и явка оказалась столь высокой, и так много избирателей сказали «да». Ведь из поправок ясно следовало, что Россия будет социальным государством. Мы так устроены. Для нашего общества это естественно».
Неудивительно, что «независимый» взгляд многопрофильного общественного деятеля не заметил ни ларьков, ни пеньков, ни багажников для голосования по «обнулению» Конституции.
С Центром ПРИСП тесно связан еще один колоритный во многих смыслах персонаж – Александр Малькевич. Он, как и господин Точенов, входит в состав ОП РФ, возглавляя там Комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Весной 2019 года Малькевич создал Фонд защиты национальных ценностей (название говорит само за себя). С апреля 2021 года находится в санкционном списке Минфина США за активное сотрудничество с «поваром Путина», бизнесменом Евгением Пригожиным и попытки влиять на избирательный процесс в США. По данным издания РБК, Малькевич последние годы занимал должность главного редактора информационного агентства USA Really. Оно было запущено в июне 2018 года в качестве дочернего проекта Федерального агентства новостей (ФАН) (входит в так называемую «фабрику троллей», близкую к Пригожину). В январе 2021 года назначен на должность генерального директора городского телеканала «Санкт-Петербург».
Как видный общественный активист, господин Малькевич выступал за ужесточение законодательства об «иностранных агентах» и введение цензуры на интернет-площадках. Он же активный сторонник разработки и внедрения российских аналогов интернет-ресурсов «Википедия» и YouTube.
Дополняет картину тот факт, что Александр Малькевич трудится в качестве постоянного эксперта Центра ПРИСП, на ресурсах которого регулярно появляются статьи его авторства.
Ну а теперь попробуем разобраться в ключевом учредителе ассоциации НОМ – ООД «Корпус «За чистые выборы». И дело не только в претенциозном названии.
Эта общественная организация была зарегистрирована в 2013 году. Ее основателями стали: Михаил Поляков – юрист, преподаватель МПГУ, Инал Керефов – кандидат юридических наук, замначальника кафедры гражданского права и процесса Академии ФСИН России, Станислав Александров – юрист, в 2019 году окончил высшую школу госуправления РАНХиГС и вошел в состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России Путина. В октябре 2020 года Александров был назначен руководителем аппарата гендиректора российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Все трое входят в Общероссийскую общественную организацию «Ассоциация юристов России» (АЮР), которая, в свою очередь, является еще одним учредителем движения «Корпус «За чистые выборы» в качестве юрлица. Председатель «Корпуса» Алена Булгакова возглавляет Координационный совет молодых юристов АЮР, а также входит в состав Совета Российского фонда свободных выборов («Фонд СВ»). По словам Булгаковой, площадка последнего «открыта для молодых людей, желающих реализовывать свои таланты в системе избирательных комиссий». Важно отметить, что одним из учредителей «Фонда СВ» является ЦИК РФ (председатель – Элла Памфилова). Как вяжутся между собой понятие «свободные выборы» и кипучая деятельность ЦИК по отказам в регистрации и массовому снятию кандидатов от оппозиции, остается только гадать.
Как уже стало понятно, общественники, взявшиеся наблюдать за чистотой выборов, люди крайне активные. Так, Алена Булгакова, помимо работы в двух вышеназванных структурах, занимает должность исполнительного директора ассоциации НОМ. Ее председателем значится Александр Брод (он же является руководителем четвертого учредителя НОМ – ООО «Юристы за права и достойную жизнь человека»). Личность этой, без преувеличения, крупной общественной фигуры современной России, достойна отдельной статьи. Пока же упомянем лишь несколько фактов из биографии господина Брода.
Застолбив себе в конце 90-х годов место под московским солнцем в качестве «правозащитника» и «борца с ксенофобией», Александр Семёнович стал завсегдатаем новостей, а также гостем программ на радио и телевидении в качестве главы учрежденного им в 2002 году Московского бюро по правам человека (МБПЧ). Однако уже в 2005 году он оказывается главным героем коллективного письма правозащитников, суть которого сводилась к разоблачению деятельности Брода и просьбе не считать его представителем российского правозащитного движения.
В марте 2006 года господин Брод отметился тем, что выпустил справочник с перечислением «фашистов и правых радикалов» страны. Изюминка в том, что четверть текста занимают цитаты президента России (раздел «Президент РФ Владимир Путин о борьбе с ксенофобией»).
Уже в то время Александр Брод удостаивается от коллег и отдельных СМИ недвусмысленных «титулов» – кремлевский правозащитник и бизнесмен от правозащиты.
Как и положено штатному специалисту по общественной работе, Брод успел побывать в составе ОП РФ (2008-2012 гг.). После чего собрался пересесть в кресло члена СПЧ. И тут случился громкий скандал, аналогов которому сложно найти, даже при всем желании.
После того, как в сентябре 2012 года господин Брод не был включен в список кандидатов в СПЧ, он решил... объявить голодовку. По данным газеты «Ведомости», Брод был категорически не согласен с тем, как прошел подбор кандидатов на вакантные места в Совете, но на его протесты отвечали «отписками». В комментариях СМИ, он косвенно давал понять, что вина за произошедшее лежит, в том числе, на тогдашнем главе СПЧ Михаиле Федотове. Но и это еще не всё. Подозревая, что добиться «справедливости» (то есть, включения Брода в Совет) силами соотечественников будет сложно, борец за права человека додумался до гениальной идеи – написал письмо Бараку Обаме, в котором пожаловался президенту США на интриги со стороны... Людмилы Алексеевой. Сама правозащитница, комментируя ситуацию с голодовкой Брода и обвинениями в свой адрес, пророчески заявила: «Вокруг этой ротации в Совете плетутся грязные интриги, и Брод в них участвует, за что получит свою награду. Я не интриган, мне противно даже наблюдать за той клоакой, что происходит в СПЧ. Так что я ухожу в сторону, мое заявление об уходе уже давно там лежит». К слову, некоторые коллеги господина Брода по ОП РФ восприняли новость об объявлении им голодовки, как признак неадекватного поведения.
Тем не менее, затянувшаяся трагикомедия одного актера закончилась для Александра Брода феерически благополучно. На заседании СПЧ в ноябре 2012 года, одна из участниц встречи выразила сожаление в связи с тем, что Брод не был включен в его состав. «Давайте включим», – отреагировал президент Путин, вскоре подписав соответствующий указ. Как и предвидела Людмила Алексеева, награда действительно нашла «героя».
Надо сказать, что после того, как господин Брод милостью Владимира Путина был включен в состав СПЧ, он принялся отрабатывать президентский бонус на все 146% и, судя по всему, не собирается останавливаться на достигнутом. Позицию Брода, которую он с тех пор высказывает не только от своего имени, но и в качестве главы ассоциации НОМ и члена СПЧ, отчетливо выражена в двух заголовках на разных интернет-сайтах – «Александр Брод: выборы демократичны, отказы в регистрации обоснованы» и «Брод увидел в московском митинге отработку «майданных» технологий». Кто бы сомневался, но только не профессиональные «представители общественности», по долгу службы, наблюдающие за выборами.
Но вернемся к основной теме, а именно, к раскрытию подлинных бенефициаров ряда организаций, призванных, согласно уставным документам, проводить «независимый контроль» за процессом голосования, среди которых выделяется движение НОМ.
Уже очевидно, что во всех перечисленных НКО на ключевых ролях находятся, по сути, одни и те же персоны, встречающиеся друг с другом в различных аудиториях. И головной структурой в этой сети компаний является упомянутая выше АЮР (учредитель «Корпуса «За чистые выборы», который в свою очередь входит в круг учредителей ассоциации НОМ). Управление АЮР осуществляется коллегиально. В список руководителей ассоциации входит аж шесть человек: Владимир Плигин – председатель, сопредседатель АЮР (кроме этого, депутат Госдумы РФ трех созывов от партии «Единая Россия», член Высшего совета ЕР), Владимир Груздев – председатель правления АЮР (кроме этого, депутат Госдумы РФ двух созывов от «Единой России», входит в ТОП-200 богатейших бизнесменов страны по версии издания Forbes), Елена Спиридонова – исполнительный директор АЮР (кроме этого, директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москве), Павел Крашенинников – сопредседатель АЮР (кроме этого, депутат Госдумы РФ от «Единой России», глава Комитета по государственному строительству и законодательству), Сергей Степашин – сопредседатель АЮР (кроме этого, председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», председатель общественного совета партийного проекта «Единой России» – «Школа Грамотного потребителя»), Виктор Блажеев – сопредседатель АЮР, (кроме этого, ректор Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), член Совета директоров ПАО «Лукойл», входит в список доверенных лиц «Единой России»).
Как хорошо видно из документов, почти всё руководство АЮР напрямую связано с «политбюро» ЕР. Более того, часть из этих «правоведов» являются партийными функционерами высшего эшелона, ответственными за разработку и принятие большинства законов, в том числе откровенно репрессивных, узко лоббистских и антисоциальных (от монетизации льгот и Лесного кодекса 2006 года до закона о митингах и обнуления Конституции).
Ну а завершающим штрихом этой эпичной картины – будет знакомство с составом Попечительского совета АЮР.
С 2007 года его возглавляет председатель партии «Единая Россия», заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Кроме бывшего премьер-министра страны, в попечительский орган АЮР входят, в частности, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и другие особо важные персоны. Именно «отцы-основатели» многие годы неустанно пекутся о соблюдении законности и порядка в стране, активно участвуют в построении правового государства, включая независимый мониторинг избирательных кампаний.
Завершая рассказ о запутанных бюрократических траекториях, ведущих к ассоциации НОМ, нельзя не сказать о такой организации как АНО «Институт общественного проектирования» (ИОП). С этой структурой связан один из учредителей Центра ПРИСП Александр Зябрев. В ИОП, образованном в 2004 году, он занимает должность директора. Но самое интересное, что, взглянув на список учредителей данной НКО, мы увидим хорошо знакомые лица. Среди них Владимир Плигин и Валерий Фадеев, а также депутат Госдумы трех созывов, сенатор от Калужской области и член Высшего совета ЕР Юрий Волков. Еще одним учредителем ИОП стал известный «кремлевский политтехнолог», председатель правления Фонда развития гражданского общества, член «Единой России» Константин Костин. За последний год он отметился повышенной активностью в составлении рейтингов благополучия регионов. Однако, здесь бывший чиновник АП явно переусердствовал. Очень часто, после выхода в Свет очередного рейтинга, жители субъектов РФ, которым «повезло» оказаться в десятке лидеров, только из публикаций Фонда господина Костина узнают о своей счастливой и безбедной жизни во всем ее многообразии. Так, уже не в первый раз, жители Чукотки, Якутии, Сахалинской и Магаданской областей, благодаря выводам Костина, сделанным на основе данных Росстата, оказываются в ТОП-10 регионов – лидеров по социально-экономическому развитию.
Беря в расчет среднемесячную зарплату, минимальную стоимость жизни – прожиточный минимум, а также отношение сумм регионального продукта на конец квартала к численности экономически активного населения и этих же сумм к общей численности населения субъекта, политтехнолог «ЕР» упускает из виду несколько важных деталей. Среди которых можно выделить мнимую достоверность показателей средней зарплаты, учитывая огромную долю вахтовых работников, занятых в добывающих отраслях, в чьих зарплатные ведомостях как раз фигурируют те самые цифры с пятью нулями. Кроме того, не учитываются траты дальневосточников на оплату самых высоких по РФ тарифов на электроэнергию, «услуги ЖКХ» (при отсутствии газоснабжения) и цены на продукты питания (яблоки прошлого года по цене 250-300 руб./кг или томаты за 600-700 руб./кг – это обычное явление). И главное. Если в регионах, лидирующих в рейтингах Костина, настолько замечательная жизнь, то почему цифры оттока населения от Росстата каждый год измеряются тысячами людей (посмотрите для примера на Магаданскую область и Камчатский край)? В общем, красивые таблицы о прекрасном настоящем жителей регионов Дальнего Востока, составленные Константином Костиным в столице нашей Родины, вызывают у людей на местах смесь эмоций из чёрного юмора, сарказма и озлобленности.
Поскольку НОМ, ОП РФ и СПЧ фактически родственные друг другу структуры, свидетельством чему служат не только их кадровые составы, но и регулярные подписания совместных деклараций о сотрудничестве на выборах, не грех упомянуть о еще одном интересном совпадении. Дело в том, что бывший председатель ОП РФ, а ныне глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев также состоит в «Единой России» и, более того, долгое время входил в Высший совет «партии власти». С 2012 года Фадеев является доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Это чтобы отчётливо понимать примерную степень объективности и беспристрастности различных общественных штабов и советов, примелькавшихся в федеральных и региональных СМИ в роли самопровозглашенных наблюдателей.
Другим примером дружбы и сотрудничества может служить посещение руководителями АЮР крупнейших партийных мероприятий «Единой России».
Так, в ежегодной политической конференции, проходившей в ноябре 2019 года в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов ЕР, принимал участие уже упоминавшийся ректор МГЮА имени О. Е. Кутафина, председатель АЮР Виктор Блажеев. Он выступил на мероприятии единороссов с отдельным докладом. Но автором самого яркого и запоминающегося спича, как всегда, стал Дмитрий Медведев. В частности, он заявил, что «необходимо усилить работу по защите прав граждан. Люди смогут обратиться за помощью в Правозащитный центр «Единой России», который мы создаем. Связаться с ним будет возможно через ближайшую общественную приемную нашей Партии. Они есть в каждом регионе». Также лидер «ЕР» отметил, что в перспективе могут появиться и межрегиональные представительства Центра. Медведев особо подчеркнул, что «в широком смысле слова вся деятельность Партии носит правозащитный характер, поскольку ее задача – защищать интересы людей, интересы граждан нашей страны». Если бы не серьезность темы, то за приведенной цитатой вполне могла бы последовать шутка про замечательную страну Аргентину. Думается, и без этого, каждый читатель по достоинству оценит высокий слог, которым владеет юрист и чиновник Дмитрий Анатольевич.
Возвращаясь к движению НОМ, можно констатировать, что данная «общественная организация», по своей сути, является вертикально интегрированной бюрократической структурой. Публикации и видеосюжеты о подготовке к выборам и проведении ЕДГ осуществляются в формате веерной рассылки по всем региональным СМИ, подконтрольным исполнительной власти субъектов РФ. Поэтому чаще всего сообщения от имени НОМ и ее местных активистов имеют вид агитационных шаблонов, где меняются лишь названия краев, областей и республик, а также ФИО участников. Это касается как комментариев номовцев по поводу предвыборных кампаний, проведения выборов, подведения их итогов, так и «наездов» (порой крайне бестолковых) на выбранных в качестве мишеней оппонентов, среди которых первое место занимает движение «Голос», второе – оппозиционные кандидаты и партии.
Вот лишь один конкретный пример. 7 июля РИА «Новости» публикует материал под названием «Эксперты оценили уровень конкуренции на российских выборах». Как нетрудно догадаться, «экспертом» оказался свой человек, а именно уже хорошо нам знакомый Максим Григорьев – председатель координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием. Конечно же, господин Григорьев, не моргнув глазом, заявляет о невероятно возросшей конкуренции на выборах всех уровней, включая избирательную кампанию в Госдуму. С ним полностью согласен другой кремлёвский политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. Понятное дело, что здесь двух мнений быть не может. В течение нескольких дней к старшим товарищам подтянулись «общественники» в регионах, чтобы затем через каждые несколько дней повторять как мантру фразы о честности, конкурентности и прозрачности выборов. Подконтрольные власти СМИ понесли благую весть по стране: от Тульской области («Эксперты отмечают высокую политическую конкуренцию на выборах в Тульской области»), Нижнего Новгорода («Александр Прудник: «Выборы-2021 являются наиболее открытыми и высококонкурентными») и Югры («Денис Корнеев: «На выборах в Югре ожидается высокая политическая конкуренция») до Приморского края («Приморский эксперт: «В выборной кампании этого года конкуренция увеличилась»), Магадана («Волдимарс Карклинш: Выборы в Российской Федерации стали более понятными и прозрачными») и Камчатки («На Камчатке конкуренция на выборах депутатов будет рекордно высокой»). Как правило, все спикеры имеют прямое отношение к ОП регионов, ассоциации НОМ, либо местным избиркомам. Можно только догадываться во сколько обходится бюджету бесперебойная работа этой фабрики предвыборных галлюцинаций.
Из года в год занимаясь шельмованием и откровенной дискредитацией ассоциации «Голос», а также похожих движений защиты прав избирателей, создатели и учредители НОМ явно забывают о своих скелетах в офисных шкафах. Дело в том, что одно из первых публичных упоминаний о создании ассоциации НОМ содержится в материале агентства ТАСС от 10 сентября 2017 года, где подробно изложена информация о подготовке ЦИК, политических партий и наблюдателей к ЕДГ. Однако, загвоздка в том, что во всех публикациях СМИ за 2017-2018 гг., посвященных выборам, речь идет об организации с другим названием – «Национальный общественный мониторинг». Но на этом странности не заканчиваются. Согласно информации РИА «Новости» от 11 августа 2017 года, в этот день заработал портал nom24.ru. Его главной функцией должен был стать сбор информации, поступающей от наблюдателей с избирательных участков в ЕДГ 10 сентября 2017 года. Также в сообщении агентства шла речь о том, что более 500 молодых активистов уже создали свои аккаунты на портале НОМ, в том числе для того, чтобы участвовать в обучающих вебинарах, а в день выборов вести «параллельный подсчет голосов» и контролировать ход голосования на избирательном участке, «не выходя из дома».
После этого, материалы в СМИ о работе ассоциации будут выходить с завидной регулярностью. Их количество достигнет кульминации ближе к президентским выборам 18 марта 2018 года. В день голосования на том же сайте РИА «Новости» была размещена заметка под заголовком «НОМ заявил о 300 сообщениях о нарушениях на выборах, 50% из них – ложные». Тогда же на лентах новостей появилась информация о том, что сайт НОМ якобы пытались атаковать из-за рубежа хакеры. Остался неясным вопрос: зачем им взламывать ресурс «наблюдателей-добровольцев», если все базы данных, касающиеся выборов, хранятся на серверах ЦИК?
Но самое главное, что НКО под названием «Национальный общественный мониториг» не была официально зарегистрирована в Минюсте. Фактически НОМ являлся виртуальным клубом по интересам. При этом курировали первую версию ассоциации и выступали в прессе как ее представители, те же самые люди, о которых шла речь выше. Так, агентство ТАСС 10 сентября 2017 года опубликовало большой материал, где говорилось о том, что в мониторинге выборов примут участие «представители отечественных общественных объединений и движений, таких как «Россия выбирает», «Корпус «За чистые выборы». Кроме того, российские НКО создали ассоциацию наблюдателей «Национальный общественный мониторинг», которая в Единый день голосования намерена организовать наблюдение на 15 тыс. избирательных участков».
В этой связи возникает сразу несколько закономерных вопросов. Что, собственно, делали члены незарегистрированной Минюстом ассоциации на избирательных участках 18 марта 2018 года на выборах Президента РФ? Из каких источников финансировалась запущенная в 2017 году система подготовки тысяч наблюдателей, проведения конференций и вебинаров, а также многочисленные публикации в СМИ? Хотя, возможно, им хватило президентского гранта в 9,7 млн рублей, который получило движение «За чистые выборы» в ноябре 2017 года на свой образовательный проект «Академия молодого избирателя».
Забавно, что создатели «Национального общественного мониторинга» практически сразу бросились компрометировать конкурентов, при этом отличившись то ли скудостью фантазии, то ли плагиатом. Например, известный многим интернет-ресурс «Карта нарушений» от ассоциации «Голос», в версии НОМ превратился в «Карту сообщений». Вместе с тем, незарегистрированная НКО «Национальный общественный мониторинг» с момента создания работала в тесной взаимосвязи с ОП РФ и СПЧ. Здесь никаких сюрпризов не было. Обмен документами стал любимым занятием общественников и наблюдателей уже тогда. Причем этот процесс сопровождался изрядной долей пафоса. Так, федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев отмечал, что передача документов ОП РФ является «историческим моментом». «Благодаря ОП РФ наблюдатели от НОМ смогут наблюдать на выборах президента 18 марта на избирательных участках по всей России». Как показало время, дружба крепкая не сломается, даже несмотря на смену названия. Почему «национальный мониторинг» сменился на «независимый», скорее всего, знают авторы инициативы в АП. Возможно, спустя два года, подчинённые Сергея Кириенко или он сам сочли первоначальный бренд не слишком привлекательным для широкой аудитории и заменили в нем первое слово. Одно в работе ассоциации осталось неизменным. Ни с первым, ни со вторым названием, никаких серьезных нарушений на выборах разного уровня, «наблюдатели» не фиксируют. В этом плане сохраняется стабильность – без рывков и прорывов.
Кстати, крупнейшие деловые издания России - «Коммерсант» и «Ведомости» открытым текстом характеризуют НОМ в своих аналитических материалах как близкую к АП ассоциацию, а членов нынешнего СПЧ как кремлевских правозащитников. Что, в принципе, давно не является секретом для всех, кто интересуется актуальной политической повесткой.
Подводя итог всему сказанному, можно констатировать, что при внимательном рассмотрении организационной структуры движения НОМ и персоналий из числа его учредителей, получается, что мы имеем дело с громоздкой пирамидой, фундаментом которой служит мощнейший административный ресурс, связанный с личной и корпоративной заинтересованностью участников проекта в строго определенном результате выборов. По сути, организация «независимых наблюдателей» представляет собой отдельное подразделение партии «Единая Россия», в задачи которого входит создание предвыборного антуража «чистоты и прозрачности», контроль за электоральным процессом на всех его стадиях. И как показывает современная история России, для достижения поставленной цели власть не стесняется применять широкий арсенал средств.
«Независимый» мониторинг – это один из способов легитимации электоральных манипуляций, постоянно применяемых на пути к достижению необходимого власти результата. Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что в ходе создания потемкинских деревень, прикрывающих сомнительной чистоты технологии и фальсификации, главное не выйти на самих себя. «Единой России» это не всегда удается. Медведи назначены охранять пчелиные улья от разорения. В этой связи, на соперников «партии Путина» в ходе подготовки и проведения голосования ложится двойная ответственность по контролю за выборами на всех этапах. Сохранение полученного от избирателей кредита доверия – важная миссия наблюдателей от оппозиционных партий. Как ни странно прозвучит, но облегчить соперникам ЕР эту задачу способны только «рядовые избиратели». Своей активной гражданской позицией, высокой явкой на участки 19 сентября и априори умным голосованием.