Антон Орехъ: А вам всё равно?
Профсоюз журналистов — не шибко авторитетная организация, скажем честно. Среди актива я по именам знаю только Светлану Прокопьеву и признанного иноагентом Дениса Камалягина. И Светлану, и Дениса я очень уважаю. Других — действительно просто не знаю.
Я это к тому говорю, что имена и харизма лидеров журналистского профсоюза не могут быть стимулом для людей выйти на митинг. Значит, люди должны присоединиться к этой акции просто потому что «журналистика — не преступление». Потому что — цитирую заявление профсоюза — «независимая пресса, телевидение и свободное распространение информации — огромная ценность в наше время в России». Вот ради этого что-то должно произойти. Произойдет ли?
Когда 20 лет назад закрывали НТВ, на митинг в поддержку лучшего телеканала страны, лидировавшего с огромным отрывом по всем показателям профессионализма и качества работы, вышли смешные несколько тысяч человек. Уже тогда стало ясно, что на самом деле свобода слова в России является безусловной ценностью только для очень небольшого процента граждан. Которые действительно могут называть себе гражданами, а не просто населением.
Подавляющему большинству — всё равно. Сериалы, конкурсы интересные, сплетни из жизни знаменитостей и разный дебилизм, который расцвел и заколосился во всех мыслимых формах и оттенках.
В списках СМИ-иноагентов уже 43 редакции. Еще до черта коллег признаны иноагентами в личном качестве. Общество просто приняло это к сведению. Кто-то совсем не вникает, что это значит. Кто-то реагирует именно так, как и хотят власти: раз иноагент — значит, враг. Изданиям оказывается проще закрыться, потому что борьба бесполезна, а риск нарваться на неприятности с каждым днём всё больше.
Если бы обществу было хоть какое-то дело до всего этого, то оно не молчало бы. Эксперты и авторы не боялись бы сотрудничать с такими СМИ, опасаясь как бы чего не вышло. Рекламодатели не боялись бы давать рекламу.
После признания «Дождя»* и «Важных историй»* иноагентами на Лубянку с плакатами вышли несколько пикетчиков. Все они были журналистами. Потому что журналисты понимают, чем это им грозит. Еще двое журналистов вышли на пикеты в Хабаровске. Может, еще где-то. То есть, даже в профессиональной среде нет ни возмущения, ни солидарности. Все думают, что их это не касается, а если сидеть тихо, то и не коснется.
А населению важнее жвачка для глаз и для ушей, чем какая-то свобода и какие-то расследования и честная информация. Так что даже если митинг вдруг согласуют, боюсь, картинка с этого митинга будет совсем безрадостной. Уж простите меня за пессимизм и грех уныния.
* российские власти считают организацию иностранным агентом