Валерий Авдерин: Когда власть готова делиться властью
В 1215-м году доведённые королевским произволом до белого каления английские бароны намекнули королю Иоанну Безземельному, мол, кончай, гнида, беспредельничать – а то знаешь, сколько вокруг желающих примерить твою корону…
Сделано это было настолько убедительно, что король согласился их выслушать. Других вариантов у него просто не было. Бароны подготовили договор, а для контроля за его выполнением избрали 25 своих представителей. Собственно, этот орган стал прообразом палаты лордов и будущей английской парламентской демократии.
Потом король попытался заявить, что я не я – и корова не моя. И вообще я не помню, о чём мы там договаривались. Тогда бароны быстро собрали армию и двинулись на короля. В общем, через год, после нескольких проигранных битв и потери своей казны, король умер.
Ему наследовал малолетний сын. Которому пришлось при этом признать права баронов и незыблемость подписанных отцом в 1215-и году договорённостей. Через много лет этот договор получил наименование Великой хартии вольностей – и до сих пор считается как бы первой, до сих пор частично действующей, европейской конституцией.
Впоследствии короли часто пытались игнорировать хартию, но общество всегда о ней помнило и, рано или поздно, подданные всё же заставляли королей (или их наследников, или наследников наследников) уважать свои права.
При первом взгляде на историю Англии создаётся впечатление, что английские короли очень не любили делиться своей властью с кем бы то ни было и, как могли, сопротивлялись любым попыткам эту власть ограничить. Очень скоро к выборам в ограничивающий королевское единовластие совет подключились и рядовые рыцари, и даже горожане. И к 14-му веку произошло разделение английского парламента на две, действующие до сих пор, палаты: лордов и общин.
Легко проследить, как по крупицам, по крохам парламентарии выгрызали, отбирали свои права и полномочия у монархов.
Но при более внимательном изучении истории парламентаризма, с удивлением обнаруживаешь, что не все права и полномочия доставались так тяжело, были результатом борьбы и противостояния. Иногда с королями случался приступ щедрости – и они сами вдруг отдавали какие-то полномочия парламенту.
Случалось это, когда у королей не было денег на какие-то проекты или были проблемы, к которым они даже не знали, как подступиться. В таких ситуациях божьи помазанники легко отдавали решение этих проблем другим. Как говорится: возьми, боже, что нам не гоже.
Теперь хочу перейти к нашим баранам. Правящий в России режим пытается подмять под себя всё, что только можно. Москва старается забрать себе все властные полномочия и пропускать через себя все деньги и все важные для регионов решения. Чтобы даже петухи на дальних окраинах кукарекали лишь с разрешения центра. Когда разрешат и сколько разрешат.
И вот, на фоне этой постоянной и непрерывной централизации, случается ковид. Наконец-то у Москвы появилась возможность показать все преимущества жёстко выстроенной вертикали власти, продемонстрировать её эффективность. Нам столько об этом рассказывали…
Но, нет. Неожиданно Путин возомнил себя демократом и заявил, что с ковидом будут бороться сами регионы. Им, мол, на месте всё виднее – и у них это получится лучше. Дать же на борьбу достаточное количество денег центр просто забыл. Знаете, сколько у центра более серьёзных дел: парады, фейерверки, олимпиады, выборы…
А тут ещё пожары. Полстраны в дыму. И опять нам сообщили, что с такой ерундой на местах и сами управятся. Специальные самолёты за деньги послали тушить Грецию, зато в Якутию отправили лопаты. Вы даже не представляете, сколько у лопаты преимуществ перед самолётом. Во-первых, она развивает в человеке чувство ответственности, коллективизма и взаимопомощи. Во-вторых, это же просто спортивный снаряд. С помощью лопаты можно накачать такую мускулатуру! На свежем воздухе! Даже неподготовленному человеку сломать лопату сложнее, чем самолёт. И, главное – это полностью отечественный, надёжный и безотказный продукт. Не то, что сложные системы пожаротушения и всякие химические реагенты. Которые делают где-то в далёких и враждебных нам странах. Пытаясь с помощью наших пожаров продемонстрировать нам своё превосходство.