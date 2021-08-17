Суд вызовет на допрос заключенных, написавших донос на Шестуна
Политик требует снять с себя статус склонного к побегу
17 августа Бежецкий суд в Тверской области во второй раз попытался рассмотреть иск Александра Шестуна о незаконности постановки его на учет как склонного к побегу. Первый раз заседание, которое должно было состояться 6 августа, было перенесено в связи с тем, что в суд не поступило личное дело экс-главы Серпуховского района.
Заседание едва не началось со скандала: приставы не хотели допускать представителя Уполномоченного по правам человека в Тверской области Валерия Прокофьева, который проделал путь в 120 километров от Твери до Бежецка, чтобы наблюдать за процессом и фиксировать возможные нарушения прав Александра Шестуна. Лишь после некоторого разбирательства судья все же разрешила правозащитнику присутствовать в качестве слушателя.
Однако буквально следом возникла новая проблема: суду никак не удавалось подключить Александра Шестуна по видеосвязи: то не было звука, то отсутствовала картинка. После долгих попыток связь была, наконец, налажена, однако по ходу заседания она несколько раз снова выключалась.
Адвокат Шестуна Людмила Сметанина первым делом заявила ходатайство о приобщении к материалам дела записей видеорегистраторов сотрудников ИК-6, где ее подзащитному была поставлена «красная полоса» в личное дело. Кроме того, адвокат попросила суд истребовать все записи дисциплинарных комиссий. Сметанина аргументирует, что данные доказательства опровергнут доводы руководства колонии о злостных нарушениях, которые якобы совершал Шестун. Так, например, экс-глава Серпуховского района сообщал, что он не отказывался выходить на завтрак, а сотрудник колонии сам захлопнул перед ним дверь. Не мог политик и заслонять смотровой глазок в штрафном изоляторе, поскольку просто бы не смог до него дотянуться – из-за решетки внутри камеры, отгораживающий дверь с глазком.
Кроме того адвокат ходатайствовала о допросе в суде заключенных ИК-6 Бежецк, по доносу которых бывший глава Серпуховского района был признан склонным к побегу. По мнению Сметаниной, все объяснительные были написаны «под копирку» и содержали абсолютно идентичные тексты, и это наводит на подозрение, что заключенные писали тексты не сами.
Доводы Сметаниной оказались убедительными – судья согласилась истребовать записи видеорегистраторов, заседаний дисциплинарных комиссий и вызвать в суд заключенных ИК-6 Бежецка, в связи с чем приняла решение в очередной раз перенести заседание – на 3 сентября.
Кроме того, адвокат посетовала и на то, что в суде присутствовал сотрудник центральной прокуратуры, а не специализированной – по надзору за соблюдением законов в местах лишения свободы, что также препятствует исследованию всех обстоятельств дела.
Александр Шестун в настоящий момент находится в медчасти СИЗО-11 города Ногинск, где уже 97-й день продолжает свою протестную голодовку. Одно из его требований – снятие с профучета как склонного к побегу. Данный статус позволяет сотрудникам ФСИН лишать его сна, устраивая обязательные проверки каждые 2 часа, включая ночное время. Таким образом, политик лишен нормального 8-часового отдыха уже на протяжении четырех месяцев, что влечет за собой колоссальный вред здоровью.
Кроме того, сегодня же стало известно, что Мосгорсуд отклонил жалобу Алексея Навального на решение суда, отказавшего ему в снятии статуса склонного к побегу. Известно, что данная мера – наделение человека статусом склонного к побегу – широко практикуется сотрудниками ФСИН для создания невыносимых условий политическим заключенным и тем осужденным, кто активно борется за свои права.