Меню
Общество
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
александр шестун
Александр Родин
17 августа 2021, 19:21

Суд вызовет на допрос заключенных, написавших донос на Шестуна

Политик требует снять с себя статус склонного к побегу

Суд вызовет на допрос заключенных, написавших донос на Шестуна

17 августа Бежецкий суд в Тверской области во второй раз попытался рассмотреть иск Александра Шестуна о незаконности постановки его на учет как склонного к побегу. Первый раз заседание, которое должно было состояться 6 августа, было перенесено в связи с тем, что в суд не поступило личное дело экс-главы Серпуховского района.
 
Заседание едва не началось со скандала: приставы не хотели допускать представителя Уполномоченного по правам человека в Тверской области Валерия Прокофьева, который проделал путь в 120 километров от Твери до Бежецка, чтобы наблюдать за процессом и фиксировать возможные нарушения прав Александра Шестуна. Лишь после некоторого разбирательства судья все же разрешила правозащитнику присутствовать в качестве слушателя.
 
Однако буквально следом возникла новая проблема: суду никак не удавалось подключить Александра Шестуна по видеосвязи: то не было звука, то отсутствовала картинка. После долгих попыток связь была, наконец, налажена, однако по ходу заседания она несколько раз снова выключалась.
 
Адвокат Шестуна Людмила Сметанина первым делом заявила ходатайство о приобщении к материалам дела записей видеорегистраторов сотрудников ИК-6, где ее подзащитному была поставлена «красная полоса» в личное дело. Кроме того, адвокат попросила суд истребовать все записи дисциплинарных комиссий. Сметанина аргументирует, что данные доказательства опровергнут доводы руководства колонии о злостных нарушениях, которые якобы совершал Шестун. Так, например, экс-глава Серпуховского района сообщал, что он не отказывался выходить на завтрак, а сотрудник колонии сам захлопнул перед ним дверь. Не мог политик и заслонять смотровой глазок в штрафном изоляторе, поскольку просто бы не смог до него дотянуться – из-за решетки внутри камеры, отгораживающий дверь с глазком.
 
Кроме того адвокат ходатайствовала о допросе в суде заключенных ИК-6 Бежецк, по доносу которых бывший глава Серпуховского района был признан склонным к побегу. По мнению Сметаниной, все объяснительные были написаны «под копирку» и содержали абсолютно идентичные тексты, и это наводит на подозрение, что заключенные писали тексты не сами.
 
Доводы Сметаниной оказались убедительными – судья согласилась истребовать записи видеорегистраторов, заседаний дисциплинарных комиссий и вызвать в суд заключенных ИК-6 Бежецка, в связи с чем приняла решение в очередной раз перенести заседание – на 3 сентября.
 
Кроме того, адвокат посетовала и на то, что в суде присутствовал сотрудник центральной прокуратуры, а не специализированной – по надзору за соблюдением законов в местах лишения свободы, что также препятствует исследованию всех обстоятельств дела.
 
Александр Шестун в настоящий момент находится в медчасти СИЗО-11 города Ногинск, где уже 97-й день продолжает свою протестную голодовку. Одно из его требований – снятие с профучета как склонного к побегу. Данный статус позволяет сотрудникам ФСИН лишать его сна, устраивая обязательные проверки каждые 2 часа, включая ночное время. Таким образом, политик лишен нормального 8-часового отдыха уже на протяжении четырех месяцев, что влечет за собой колоссальный вред здоровью.
 
Кроме того, сегодня же стало известно, что Мосгорсуд отклонил жалобу Алексея Навального на решение суда, отказавшего ему в снятии статуса склонного к побегу. Известно, что данная мера – наделение человека статусом склонного к побегу – широко практикуется сотрудниками ФСИН для создания невыносимых условий политическим заключенным и тем осужденным, кто активно борется за свои права.

Материалы по теме
Этапированного из тюремной больницы Александра Шестуна нашли в Подмосковье
Генпрокуратура внесла статью «Дело Шестуна» в реестр запрещенных сайтов
Экс-чиновника Александра Шестуна увезли из тюремной больницы в неизвестном направлении
Сейчас на главной
Не драматизируйте. Сгорело «всего лишь» 17 млн га леса
лесные пожары
Не драматизируйте. Сгорело «всего лишь» 17 млн га леса
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев заявил, что российские СМИ драматизируют ситуацию с лесными пожарами в Якутии
Тульский пряник спешит на помощь
МЧС
Тульский пряник спешит на помощь
В Тульской области в ряды сотрудников регионального управления МЧС зачислили пряник. Отметим, что печатный пряник является одним из символов Тульской области
Взрыв в воронежском автобусе мог стать следствием конфликта между перевозчиками
взрыв в автобусе
Взрыв в воронежском автобусе мог стать следствием конфликта между перевозчиками
Согласно этой версии, взрывное устройство должно было сработать в пустом автобусе, но в итоге взрыв произошел, когда в транспортном средстве находились пассажиры
В Подмосковье во время тренировочного полета разбился новейший самолет Ил-112В
крушение самолетов
В Подмосковье во время тренировочного полета разбился новейший самолет Ил-112В
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что в Подмосковье разбился опытный образец Ил-112В. Инцидент произошел при заходе на посадку на аэродром Кубинка
Общество
Россиян предупредили о смертельной опасности увлечения вейпами и электронными сигаретами
В электронных сигаретах содержится никотин и вещества для испарения смеси, которые могут повысить риск развития рака, инсультов и болезней сердца, а также спровоцировать смертельное поражение легких
Российские власти потратят 10 млрд рублей на нравственный контент в интернете
молодежная политика
Российские власти потратят 10 млрд рублей на нравственный контент в интернете
Российские власти в три раза увеличат расходы на производство прогосударственного контента, направленного на «формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи»
В театре Российской армии показали спектакль о «казанском стрелке»
театр
В театре Российской армии показали спектакль о «казанском стрелке»
В Центральном академическом театре Российской армии показали эскиз спектакля под названием «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)», приуроченного к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского
ВОЗ попросила у мирового сообщества 7,7 млрд долларов на борьбу с опасными штаммами COVID-19
коронавирус
ВОЗ попросила у мирового сообщества 7,7 млрд долларов на борьбу с опасными штаммами COVID-19
ВОЗ обратилась к мировому сообществу с просьбой выделить 7,7 млрд долларов на борьбу с распространением наиболее заразных и опасных вариантов коронавируса
В Таджикистане призывникам разрешили легально откупаться от службы в армии
армия
В Таджикистане призывникам разрешили легально откупаться от службы в армии
Портал «Азия плюс» со ссылкой на начальника пресс-центра Минобороны Фаридуна Махмадализоды сообщает, что для освобождения от срочной службы необходимо будет заплатить государству 25 тысяч сомони
Минторговли США проверит Россию на соответствие статусу страны с рыночной экономикой
экономика россии
Минторговли США проверит Россию на соответствие статусу страны с рыночной экономикой
В частности, американские чиновники изучают доказательства, которые предоставили американские компании, занимающиеся импортом из России нитрата аммония
Доходы российских граждан за последние 8 лет упали в пределах 69%
уровень жизни
Доходы российских граждан за последние 8 лет упали в пределах 69%
Деловой журнал Forbes опубликовал результаты исследования о благосостоянии россиян, согласно которым уровень жизни граждан серьезно упал. В ходе исследования сравнивались показатели 2021 года и 2013 года
В МИД России предложили судить сбежавшего президента Афганистана
афганистан
В МИД России предложили судить сбежавшего президента Афганистана
В Министерстве иностранных дел России предложили судить президента Афганистана Ашрафа Гани, который сбежал после того, как террористическое движение «Талибан» получило контроль над всей территорией
Авторская колонка
Эффективность вложений «ЛУКОЙЛа» в «Спартак» при Федуне близка к нулю
С конца 2003 года, когда Федун пришел в «Спартак», в команде произошло 16 смен главного тренера — то есть практически каждый год все начиналось с нуля. Примерно с такой же периодичностью там менялись генеральные и спортивные директора
Ловчев Евгений
В России пятые сутки подряд от коронавируса умирает рекордное число пациентов
коронавирус
В России пятые сутки подряд от коронавируса умирает рекордное число пациентов
В России уже пятый день подряд оперштаб по борьбе с коронавирусом фиксирует более 800 случаев смерти ковидных пациентов. Это рекордные показатели для нашей страны с начала пандемии COVID-19
«Эта убыль слишком велика для естественной»
браконьерство
«Эта убыль слишком велика для естественной»
Массовый отстрел диких оленей в красноярской Арктике, на переправе через реку Хатангу, традиционный для этих мест на протяжении не менее полувека, впервые стал событием, резонансным в России
Налоговики усилили контроль за активами россиян за границей
налоги
Налоговики усилили контроль за активами россиян за границей
Федеральная налоговая служба (ФАС) России в несколько раз увеличила количество запросов к российским налогоплательщикам по поводу активов и операций за границей
Росприроднадзор заявил об угрозе потери источников минеральной воды
экологи
Росприроднадзор заявил об угрозе потери источников минеральной воды
Россия может потерять источники минеральной воды, расположенные в регионах Северного Кавказа. С таким заявлением выступила глава Росприроднадзора Светлана Радионова
В аэропорту Кабула возникла давка. Тысячи афганцев пытаются покинуть страну
афганистан
В аэропорту Кабула возникла давка. Тысячи афганцев пытаются покинуть страну
Тысячи людей прибыли в аэропорт, чтобы покинуть страну, однако сотрудники воздушной гавани объявили, что приниматься и отправляться будут только военны рейсы. Тогда люди попытались штурмом взять самолеты