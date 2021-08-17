Кремль попросил Кремлёва уняться
Послание новому арендатору серпуховского парка «Дракино» передал Владимир Соловьёв
Накануне в эфире своего шоу «Соловьёв.Life» ведущий говорил про нового арендатора парка-отеля «Дракино» (переименованного в «Русский») Умара Кремлёва и юриста Екатерину Гордон, которая в истории с курортом поддерживала председателя Федерации бокса России.
Известный теле- и радиоведущий, активно ратующий за действующую в стране власть, внезапно вышел на тему выборов в Госдуму по Серпуховскому округу №126, где от партии «Справедливая Россия» и выдвинулась Екатерина Гордон.
«...Гражданка Гордон, которая, как мне казалось, вежливо говоря, является большим противником действующей власти. Я поэтому не очень понимаю, Умар Кремлёв уважаемый, который ее поддерживает также относится к действующей власти?.. Я совершенно не понимаю, при чем здесь боксеры, почему вдруг какой-то проект с парком... Я не понимаю, а позиция Умара Кремлёва в этом какая и вообще Федерации бокса? У нас Федерация бокса теперь в политику играется? Я понимаю, что юридическая структура Гордон представляет их интересы, но это что, теперь мы федерациями в политику начинаем играться? И главное понять, а в политике-то кто, взгляды какие, воззрения...»
Безусловно, это не просто рассуждения. Устами Соловьева озвучена позиция власти: «С кем вы, мастера культуры?». Адресовано это послание не только местному либеральному электорату, которому власть в игровой форме указывает на «альтернативу» единороссу Александру Когану, но и Умару Кремлёву. Ему явственно намекнули на то, что «боксеры» должны боксировать, а не «играть в политику», тонко подметив историю про парк (естественно, речь о «Дракино»), который Кремлёв получил от государства в аренду на 11 месяцев фактически бесплатно. Сейчас в «Дракино»/«Русском» ведется активная коммерческая деятельность, идут бессмысленные переименования объектов парка, проходят тусовки тиктокеров, в ресторанах начали курить столь «необходимые» боксерам кальяны, продолжается выдавливания всего славянского из образа комплекса «Остров «Дракино». И даже на акваторию Дракинского карьера запустили плавсредства с двигателями внутреннего сгорания (Кремлёв лично тут гоняет на гидроцикле), что раньше было невозможно в силу экоограничений. Хотя условия льготной аренды Кремлёву (Лутфуллоеву) были озвучены иные. Парк должен был стать центром юношеского спорта, где все «для кадетов и детей-инвалидов» и даже бесплатный пляж.
Суть слов, адресованных главному боксеру России человеком, которого часто называют «рупором госпропаганды», кажется, сводится к цитате Камиля Ларина из комедии «День выборов»: «Мы на это глаза приподзакрыли, а можем что? Приподоткрыть!».