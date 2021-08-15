Александр Дмитриев: Учёные фокусники
Как никогда раньше, современная физика переживает эпоху великих фокусников. В старом цирке иллюзионист восхищал публику, доставая из пустой шляпы живого кролика или распиливая пополам ящик с уложенной в него миниатюрной красоткой. Нынешние учёные фокусники намного превзошли своих предшественников более затейливой выдумкой и масштабами денежных доходов. Обнаружение гравитационных волн, испущенных миллиарды лет назад, поимка экзотического бозона Хиггса, «фотографии черных дыр», получение материальных частиц из ничего, вернее, из какой-то «чистой энергии», и тому подобные чудеса потребовали огромных финансовых расходов, не сравнимых с затратами на проведение цирковых представлений. Впрочем, учёные фокусники на деле озабочены не поисками никому не нужной истины, а земными проблемами – добычей средств к существованию. Все усилия их бойкого ума посвящены именно этой цели. А что им остаётся делать?
Содержание и реквизит новых фокусников обрели доселе небывалые формы. Вспоминается шутка советского академика Гирша Будкера, что занятия запредельно дорогой экспериментальной физикой ускорителей частиц есть просто удовлетворение любопытства за счёт государства. Пусть половина населения земного шара голодает, кому какое дело до этой половины! Времена, когда мировые научные достижения скоро завоёвывали признание современников, давно прошли. Пенициллин, авиалайнер, автомобиль, радиосвязь, компьютеры, ракеты и спутники прямо доказывали свою полезность. Сегодня высшие научные премии присуждаются за измышленные гравитационные волны и плод дремучей фантазии теоретиков – «черные дыры». Сомневающимся в ценности этих величайших открытий навешивается неотразимый ярлык «невежды», а батальоны успешных научных журналистов неплохо кормятся сочинением похвал великим учёным теоретикам. В итоге, формируется своеобразный «вечный двигатель» проплаченной журналистики и абсолютно бесполезной псевдонауки.
Примеры современных научных фокусов (цитирую): «черная дыра искривляет пространство, искривляет свет и закручивает вокруг себя магнитное поле». Можно добавить: и, конечно, «искривляет время». Подобные искривления ума и здравого смысла сегодня стали нормой. Что делать? – «ликвидировать третий период» или выдумать что-нибудь ещё похлеще? А может быть, говоря по-русски, будя!