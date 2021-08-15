Меню
Общество
Прибыль «Газпрома» все ниже, а дивиденды все выше
Авторская колонка
15 августа 2021, 19:16
Александр Дмитриев: Учёные фокусники
Дмитриев Александр

Профессор, доктор технических наук

Все авторы

Александр Дмитриев: Учёные фокусники

Александр Дмитриев: Учёные фокусники

Как никогда раньше, современная физика переживает эпоху великих фокусников. В старом цирке иллюзионист восхищал публику, доставая из пустой шляпы живого кролика или распиливая пополам ящик с уложенной в него миниатюрной красоткой. Нынешние учёные фокусники намного превзошли своих предшественников более затейливой выдумкой и масштабами денежных доходов. Обнаружение гравитационных волн, испущенных миллиарды лет назад, поимка экзотического бозона Хиггса, «фотографии черных дыр», получение материальных частиц из ничего, вернее, из какой-то «чистой энергии», и тому подобные чудеса потребовали огромных финансовых расходов, не сравнимых с затратами на проведение цирковых представлений. Впрочем, учёные фокусники на деле озабочены не поисками никому не нужной истины, а земными проблемами – добычей средств к существованию. Все усилия их бойкого ума посвящены именно этой цели. А что им остаётся делать?

Содержание и реквизит новых фокусников обрели доселе небывалые формы. Вспоминается шутка советского академика Гирша Будкера, что занятия запредельно дорогой экспериментальной физикой ускорителей частиц есть просто удовлетворение любопытства за счёт государства. Пусть половина населения земного шара голодает, кому какое дело до этой половины! Времена, когда мировые научные достижения скоро завоёвывали признание современников, давно прошли. Пенициллин, авиалайнер, автомобиль, радиосвязь, компьютеры, ракеты и спутники прямо доказывали свою полезность. Сегодня высшие научные премии присуждаются за измышленные гравитационные волны и плод дремучей фантазии теоретиков – «черные дыры». Сомневающимся в ценности этих величайших открытий навешивается неотразимый ярлык «невежды», а батальоны успешных научных журналистов неплохо кормятся сочинением похвал великим учёным теоретикам. В итоге, формируется своеобразный «вечный двигатель» проплаченной журналистики и абсолютно бесполезной псевдонауки.

Примеры современных научных фокусов (цитирую): «черная дыра искривляет пространство, искривляет свет и закручивает вокруг себя магнитное поле». Можно добавить: и, конечно, «искривляет время». Подобные искривления ума и здравого смысла сегодня стали нормой. Что делать? – «ликвидировать третий период» или выдумать что-нибудь ещё похлеще? А может быть, говоря по-русски, будя!

Сейчас на главной
ФАС готовит законопроект об ограничении наценок на продукты питания
цены
ФАС готовит законопроект об ограничении наценок на продукты питания
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России работает над законопроектом, который позволит властям регулировать стоимость продуктов питания. В частности, в документе речь идет об ограничении наценок торговых сетей
Боевики «Талибана» объявили о захвате всей территории Афганистана
афганистан
Боевики «Талибана» объявили о захвате всей территории Афганистана
Радикальное движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) заявило о захвате всех территории Афганистана. Представители движения утверждают, что контролируют всю территорию страны
В Турции по время тушения пожаров разбился российский самолет-амфибия
крушение самолета
В Турции по время тушения пожаров разбился российский самолет-амфибия
Позже в Минобороны России официально подтвердили, что все члены экипажа пожарного самолета Бе-200 погибли. На борту было пятеро россиян и трое граждан Турции
США обвинили Россию и Китай в распространении фейк-ньюс о коронавирусе
коронавирус
США обвинили Россию и Китай в распространении фейк-ньюс о коронавирусе
Департамент национальной безопасности США обвинил российские, китайские и иранские СМИ в распространении ложных сведений о коронавирусе, его происхождении, а также о вакцинах против этой инфекции
Замглавы Минсельхоза оказалась владелицей коллекции люксовых часов на 15 млн рублей
доходы чиновников
Замглавы Минсельхоза оказалась владелицей коллекции люксовых часов на 15 млн рублей
Журналисты обнаружили у чиновницы модель A. Lange & Söhne Little Lange 1 Moon Phasе из белого золота с бриллиантами и Vacheron Constantin Harmony Dual Diamond
«Мегафон» не назовет имена людей, которые запросили детализацию ваших звонков
персональные данные
«Мегафон» не назовет имена людей, которые запросили детализацию ваших звонков
Сотовый оператор «Мегафон» отказался сообщать журналистке издания The Bell Ирине Панкратовой информацию лицах, которые ранее запросили детализацию ее звонков и смс-сообщений за последние два года
У ретейлеров поищут картель
рост цен
У ретейлеров поищут картель
Федеральная антимонопольная служба России объявила о проведении проверок в крупных торговых сетях на предмет роста цен. В ведомстве отметили, что проверочные мероприятия проводятся в связи с многочисленными жалобами граждан
Общество
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изъятии у должников загранпаспортов
Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы резонансный законопроект об изъятии заграничных паспортов у должников, которым ограничен выезд из России
Ямало-Ненецкий АО стал самым богатым регионом по «индексу борща»
регионы
Ямало-Ненецкий АО стал самым богатым регионом по «индексу борща»
Согласно исследованию, стоимость продуктов для приготовления борща в первой половине 2021 года в среднем по России составила 293 рубля. Это на 9% выше показателя первой половины 2020 года
Сына экс-губернатора Сергея Фургала сняли с выборов в Госдуму
выборы в Госдуму
Сына экс-губернатора Сергея Фургала сняли с выборов в Госдуму
Краевой избирком признал недействительными 2864 подписи в поддержку его выдвижения. Антон Фургал отметил, что «по объективным причинам» недействительными признали только 255 подписей
Взорвавшийся в Воронеже автобус мог быть нелегально переоборудован под работу на метане
взрыв в автобусе
Взорвавшийся в Воронеже автобус мог быть нелегально переоборудован под работу на метане
Воронежского перевозчика, который владеет взорвавшимся автобусе, подозревают в нелегальной установке газового оборудования на своих транспортных средствах
«Классический пример конфликта интересов»
доходы чиновников
«Классический пример конфликта интересов»
Соратница Алексея Навального Мария Певчих сообщила в Twitter о дорогостоящей недвижимости, которая принадлежит семье члена Центризбиркома РФ Антона Лопатина
Жителям Крыма и Краснодарского края пообещали «библейский потоп»
прогноз погоды
Жителям Крыма и Краснодарского края пообещали «библейский потоп»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал в Instagram, что на юге России в ближайшие сутки выпадет рекордное количество осадков
Аэропорт «Шереметьево» решил купить туроператора «Библио-Глобус»
шереметьево
Аэропорт «Шереметьево» решил купить туроператора «Библио-Глобус»
Директор по связям с общественностью «Шереметьево» Анна Захаренкова подтвердила информацию о покупке крупного российского туроператора
В Воронеже взорвался пассажирский автобус. Есть пострадавшие
взрыв автобуса
В Воронеже взорвался пассажирский автобус. Есть пострадавшие
По предварительным данным, в автобусе взорвался баллон с газом. Telegram-канал Baza сообщает, что при взрыве пострадали 12 человек. Одной пассажирке взрывной волной оторвало ноги, она находится в тяжелом состоянии
В России за минувшие сутки от COVID-19 скончалось рекордное число пациентов
коронавирус
В России за минувшие сутки от COVID-19 скончалось рекордное число пациентов
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, за прошедшие сутки в результате осложнений скончались 808 ковидных пациентов
На Камчатке потерпел крушение вертолет с туристами
ЧП с туристами
На Камчатке потерпел крушение вертолет с туристами
В Камчатском крае вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», на борту которого находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, потерпел крушение в Кроноцком заповеднике
Компания Samsung представила два смартфона с гибкими экранами
смартфоны
Компания Samsung представила два смартфона с гибкими экранами
Компания Samsung представила два новых телефона — Galaxy Z Fold3 и Z Flip3. Обе модели смартфонов поддерживают сеть 5G, сгибаются, но обладают повышенной прочностью