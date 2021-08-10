В бой идут одни женщины
За последнюю неделю случилось два неоднозначных, но занимательных женских перформанса. Акция с обнаженными ягодицами и протест на дереве. Каждой активистке за это уже придумали наказание, статью КоАП, а в случае с деревом – даже уголовку. А в этой статье мы разбираемся, законны ли действия полиции, можно ли обнажаться публично и лазить по деревьям с арбалетом.
Нагота
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на трое суток модель Елену Никифоровскую за позирование с голыми ягодицами на фоне отдела полиции. Ей вменили мелкое хулиганство. Фотограф также не осталась без наказания, ей по тому же составу дали двое суток.
Московскую активистку Алину Иванову не устроил расклад, девушка заявила, что мы живем в светском государстве, поэтому наказывать за наготу нельзя. Поэтому совершила аналогичный поступок в Москве. Её привлекли по той же статье (ст. 20.1 КоАП) и назначили 5 суток ареста.
Общество разделилось на два лагеря. Одни радовались такому решению суда, другие убеждали первых, что искусство может быть любым, за него наказывать нельзя. Мы же смотрим на ситуацию с точки зрения закона и права. Согласно ст. 20.1 КоАП, хулиганство – нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Как мы видим из текста, буквально: если человек обнажился, но нецензурную брань не использует и к другим не пристает, то состав образовываться не должен. Однако многолетняя практика правоприменения говорит об обратном. Судьи смотрят на норму шире, исходя из сути и содержания хулиганства: нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Это происходит из-за того, что норма сформулирована слишком узко, а если проще – юридически неграмотно. Судьи в некоторых обстоятельствах вынуждены толковать норму шире, чтобы содержательно наказуемое действие безнаказанным не осталось.
Например, мужчина решил опорожниться в центре города на глазах у всех. Он никого не оскорбляет и не пристает. Просто присел на площади и справляет нужду. Фактически это и есть неуважение к обществу, но формально под статью КоАП не подходит. Посему судьи расширяют применение и привлекают гражданина за мелкое хулиганство. Плохо ли это? Нет. В странах с развитой правовой системой так и делают. Дают дискрецию (широту усмотрения) должностным лицам в той мере, в какой это необходимо для соблюдения общественного порядка, и уже с учетом обстоятельств судья решает, привлекать или нет. Это отличная практика, которая избавляет от бюрократии и сверхформализма. Однако в странах, где с правопорядком беда, торжествуют авторитаризм и юридическая безграмотность, отсутствуют независимые суды, могут возникнуть проблемы и злоупотребления. Норму могут применять так, как захотят. Петю-слесаря за любовь к прогулкам голым мы накажем, а Леонида-депутата за то же пристрастие – нет.
Однако само по себе такое применение ст. 20.1 КоАП ничего не нарушает и ничему не противоречит. Поэтому наказать за обнаженные ягодицы это не акт политических репрессий, а сложившаяся многолетняя практика толкования хулиганства. Нравится это нам или нет – другой вопрос. Мораль у каждого своя. Но в таком контексте у государства есть все права, как бы многим ни хотелось это не признавать.
Лазание по деревьям
9 августа москвичка Ольга Кузьмина забралась на дерево на высоту в 20 метров. Это произошло в знак протеста против стройки реновационного дома. При себе у нее был арбалет. Ей вменили 20.2 КоАП (нарушение правил порядка проведения публичных мероприятий) и 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). За неповиновение Кузьмину сегодня уже осудили на 6 суток, суд по «митингу» отложили, а в рамках, судя по всему, возбужденного уголовного дело хулиганстве провели обыск и изъяли всю технику.
Здесь ситуация также неоднозначна, должны учитываться все обстоятельства дела. Простое сидение на дереве состав вряд ли образует, а вот ношение арбалета, сопровождающееся угрозами выстрела при определенных обстоятельствах (Кузьмина говорила, что готовится к самообороне при попытках стащить ее) может образовать то самое мелкое хулиганство. Для уголовного состава деяние слишком малозначительно. Также умысла на совершение хулиганства по УК не было.
Само требование слезть с дерева при названных обстоятельствах незаконным не является, поэтому женщина должна была повиноваться. Однако смешивать статьи 19.3 и 20.2 нельзя. Это прямо запрещает Пленум ВС.
Что же до публичного мероприятия, то в Москве они, действительно, запрещены Собяниным, даже одиночные пикеты. Запрещать ему разрешил федеральный закон. Но тут как раз есть противоречия и несоответствия Конституции и международным нормам. Любое право должно быть ограничено соразмерно и во имя чего-то конкретного. Подвергает ли опасности одиночное сидение на дереве женщины здоровье и жизни окружающих? Очевидно, нет. Заразить она коронавирусом в таком раскладе никого даже при желании не может. А ограничение это создано ровно для этого – обезопасить общество от распространения вируса. Поэтому здесь мы видим однозначное нарушение норм права и злоупотребление полномочиями силовиков.
Резюмируем сказанное. Залезть на дерево в качестве протеста – можно. Залезть на дерево с арбалетом и угрозами – нельзя. Это подпадает под мелкое хулиганство. А если бы женщина сидела на ветке, которая могла вот-вот сломаться и упасть на людей, а слезть по требованию полицейского она бы отказывалась, то это было неповиновение – 19.3 КоАП. Даже если бы сидела она спокойно и просто медитировала.
Вот пример того, как должно работать право. Однозначных ситуаций всегда мало, разбирать нужно детально, а учитывать – всё.