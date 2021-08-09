Валерий Авдерин: Про татарские набеги
Как обычно в «исторических» фильмах выглядит татарский набег в дремучие средневековые годы? Татары на конях врываются в мирно занимающуюся повседневными делами деревню, рубят мужиков, прямо на газонах насилуют баб, поджигают без разбора все дома… Потом немногих оставшихся гонят в колодках и кандалах за собой, чтобы продать на невольничьем рынке.
Я конечно, ни одного татарского набега живьём не видел, но даже моих скудных мозгов хватает на то, чтобы понять: татары отправлялись в набег не из природной склонности к хулиганству, а для того, чтобы немного подзаработать – когда с другими заработками начинались проблемы.
Скажем, крымские татары в нормальную погоду обычно предпочитали пасти овец, а не ходить в набеги – где можно было и жизни лишиться. Но в Крыму часто случались засушливые годы – и начинался падёж скота. Чтобы не умереть с голоду приходилось садиться на коня и ехать на халтуру, кого-нибудь грабить.
Или поляки во время разборок с Московией платили хану хорошие бабки, для того, чтобы он отвлёк на себя часть московского войска. Так что татары воевали вовсе не за Аллаха и не за идеи татарского расового превосходства – просто у них была такая работа. Так сказать, разновидность хозяйственной деятельности.
А так как занимались этим они давно и часто, то организация труда, думаю, была на достаточно высоком уровне. И, войдя в деревню, не кидались татарские воины врассыпную за всякими гусями-утками и местными девками.
Думаю, сперва тихо окружали поселение. Так, чтобы даже курица не выскользнула. А потом чинно входили в деревню и рассредотачивались. Сопротивляться вооружённым всадникам деревенские просто не могли. Так что и пугать их какими-то жестокостями было ни к чему. Сгоняли всё село на площадь и через толмача объясняли, мол, все теперь идут с нами. Под присмотром воинов деревенские запрягали лошадей в повозки, собирали запасы еды, скотину, домашний скарб (одежду, обувь, одеяла, инструмент) – и под конвоем колонна трогалась на юг. После этого деревня и всё, что нельзя было увезти-унести, сжигалось.
Вот в городах, где завязывались уличные бои, жгли и убивали всех. Археологи раскопали много подобных историй. А в деревне, думаю, обычно всё решалось достаточно мирно и без базара. За базар ведь могли убить. Собственно, именно люди в тех войнах были обычно основной добычей. За каждого пленника в генуэзской Кафе (ныне Феодосия) можно было получить хорошие деньги. Так зачем кого-то убивать без необходимости? Лучше продать.
Вы себе представляете, чтобы босой человек в отрепье и колодках (как это показывают в фильмах) шёл полторы тысячи километров пешком?. А ведь на переходы запросто могло уйти два месяца. При том, что человеку ещё нужна еда. Или вы думаете, татары отдавали пленникам последний, взятый из Крыма, батон колбасы и последнюю банку тушёнки? Про банку я, конечно, шучу.
Значит, сдёргивали людей с места после сборов: с одеждой, обувью, лошадьми-телегами, курами-овцами, запасами муки и яиц… Иначе бы они живыми до Крыма не добрались.
Почему же в фильмах показывают всякую жесть? Ну, выглядит это эффектно. В сценах изнасилований можно показать женские попки и сиськи. Мол, смотрите, какие времена когда-то были. Все девки ходили без трусов.
Дальше процитирую Википедию:
«По старинному крымскому обычаю рабов отпускали в вольноотпущенники через 5−6 лет неволи — есть ряд свидетельств русских и польских документов о возвращенцах из-за Перекопа, которые «отработались». Некоторые из отпущенных на волю предпочитали остаться в Крыму. Известен описанный историком Дмитрием Яворницким случай, когда напавший на Крым в 1675 году атаман запорожских казаков Иван Сирко захватил огромную добычу, в том числе около семи тысяч христианских пленников и вольноотпущенников. Атаман обратился к ним с вопросом, желают ли они идти с казаками на родину или вернуться в Крым. Три тысячи изъявили желание остаться, и Сирко приказал перебить их.
Тех, кто в рабстве менял веру, отпускали сразу».