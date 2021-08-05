Валерий Авдерин: У них и у нас
После каждого расследования Навального или ещё какого-нибудь независимого СМИ, рупоры официальной пропаганды начинают вещать, мол, вот, всякие западные наймиты-агенты ищут соринки в глазу наших любимых руководителей, губернаторов и сенаторов – но при этом не хотят замечать разгул коррупции на Западе. Ведь там порой и министров вызывают в полицию.
Так давайте посмотрим, какие претензии предъявляют ихним министрам-губернаторам – и какие российским.
В Израиле премьер Нетаньяху много лет ходил к следователям, как на работу. Вы можете представить, чтобы в России президента или премьера вызвали в полицию давать показания и писать объяснительные? А в Израиле Биби ходил по всем повесткам и писал все объяснительные. Иначе даже самые горячие сторонники не смогли бы спасти его от отставки. Если к тебе есть вопросы – ты должен на них ответить.
Какие вопросы были? Ну, например, Биби поставил в своём премьерском самолёте кровать. За казённый счёт. Когда летишь через океан – иногда хочется поспать. Но некоторые сочли, что мог бы поспать и в кресле.
Потом проворовавшийся завхоз написал заявление, что жена Нетаньяху Сара, сдавая после официальных приёмов бутылки из-под бухла и соков, кладёт вырученные деньги в свой карман. Оказалось, предусмотрительная Сара сохранила все копеечные квитанции и корешки ордеров в подтверждение того, что деньги сдавались в бухгалтерию канцелярии премьер-министра.
Потом был скандал, что какой-то медиамагнат приходил к премьеру в гости с очень дорогим бухлом. Можно ли считать стакан выдержанного коньяка взяткой?
Сразу скажу, что в Израиле тоже встречается коррупция. Именно из-за неё угодил в тюрьму предшественник Биби Ольмерт. Посадили его за то, что он делал за много лет до этого, будучи мэром Иерусалима. Даже премьерство не спасло ни от расследования, ни от суда, ни от тюрьмы.
Вот и слушайте после этого вопли Соловьёва и Скабеевой: А у них… Кстати, насколько я знаю, негров в Америке уже тоже не линчуют. Это я вспомнил советский анекдот. Там американец говорит русскому, мол, у вас грязь и нищета, вас никуда не выпускают, у вас нет выборов… А русский на всё отвечает одной фразой: А зато у вас негров линчуют!
Так уже и этого нет.
И ещё существенный момент. Если калифорнийский губернатор ворует у калифорнийцев – калифорнийцы реально призовут его к ответу. А лично из моего кармана воруют вовсе не техасские или мичиганские чиновники, а московские, российские. Поэтому я и дёргаюсь не по поводу того, чо происходит в Майами, а по поводу того, что происходит в РФ. Где я, все мы постоянно являемся обворовываемыми терпилами. На одном бесконечном перекладывании плитки у нас нагло украли многие миллиарды. И продолжают воровать, как ни в чём не бывало. И ещё затыкают рот. Рассказывая при этом про Америку и Украину.
У меня нет ничего в Америке и ничего в Украине. У меня всё в России и Израиле. Поэтому я буду переживать, в первую очередь, о том, что украли лично у меня. А не у каких-то филадельфийцев или чикагцев, которых я никогда в жизни не видел. В конце концов, они сами за себя могут постоять. Их система позволяет это сделать. А вот почему я не могу остановить тех, кто грабит меня? И ещё нагло требует за это благодарности.
Прочитал, что финская премьерша вернула в казну деньги за завтраки – оказалось, бесплатные завтраки ей не положены. Назовите мне хоть один случай, когда российский губернатор, мэр или депутат после подобных предъяв вернул в казну хотя бы рубль. Назовите!