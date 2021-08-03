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«МБХ медиа»
03 августа 2021, 19:23

Черные брокеры в деле

Как устроена новая схема кредитного мошенничества

Черные брокеры в деле

Журналисты газеты «Ведомости» рассказали о новом способе мошенничества, который получает все большее распространение в России. Так называемые черные брокеры предлагают гражданам помощь в получении кредита и берут за это не разовую комиссию, а оформляют целую подписку на свои «услуги» — без гарантии одобрения кредита. Коротко о том, кто такие черные брокеры и как они работают — в этом материале. 

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Кредитные брокеры — это посредники, которые специализируются на оказании помощи в получении займов. Обычно такие люди получают доход в виде комиссий, которые банки выплачивают за каждого приведенного клиента. При этом, если ни один кредит клиенту не одобряют, такой брокер остается без комиссии. 

Черные брокеры, в отличии от легальных, действуют нечестными способами и получают комиссию напрямую от тех, кто хочет оформить кредит — причем даже в тех случаях, когда займ не был одобрен и клиент никакой пользы от работы с таким брокером не получил. Злоумышленники могут потребовать выплаты в размере до 25% от суммы займа, в то время как легальные брокеры получают комиссию не более 5%. Также черные брокеры нередко просят заплатить им комиссию за простую консультацию, чего легальные специалисты никогда не делают.

Кроме того, черные брокеры ради оформления кредита могут прибегнуть к незаконным методам. Например, подделать справку клиента с места работы. Если заемщик все-таки получит деньги, есть риск, что его привлекут к уголовной ответственности, за предоставление фальшивых документов. 

Как сообщают «Ведомости», сейчас в России стала распространяться схема, при которой недобропорядочные брокеры автоматически подписывают клиента на еженедельные списания в размере нескольких сотен рублей, в качестве комиссии за информационные услуги, которые не гарантируют получение кредита. По данным издания, пока такая схема распространяется только среди клиентов микрофинансовых организаций (МФО). 

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов рассказал «Ведомостям», что пункт о списаниях, которые производятся вне зависимости от решения банка по кредиту для заемщика, прописан в условиях оферты. По словам журналистов, в список сервисов, которые оформляют такую подписку входят МФО Zaimoman и Ryabina credit. На их сайтах клиент не может даже оформить заявку на кредит, если не согласится на списание 250 рублей каждые 5-6 дней. 

По данным специалистов микрофинансовой компании «Займер», сейчас в рунете действуют не менее 70 таких черных брокеров. Коммерческий директор организации Валентин Кобзев рассказал «Ведомостям», что в среднем от 5 до 15% клиентов приходят в финансовые онлайн-сервисы через нечестных брокеров. Только за первый квартал 2021 года клиенты таких брокеров взяли микрозаймы на 1,1 млрд рублей. При этом, по его словам, клиенты сами не всегда понимают, что деньги с их счетов списывают черные брокеры. Они ошибочно полагают, что списания производит кредитор, хотя сумма долга у них не уменьшается. 

«Клиенты чувствуют себя обманутыми и у них пропадает желание исправно выполнять долговые обязательства и контактировать с кредитором, продолжает Кобзев: в результате портится кредитная история хороших заемщиков, которые не смогут в будущем взять кредит на выгодных условиях», — говорится в статье.

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