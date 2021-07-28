«Собянин «помог» нам заработать 14,5 млн рублей»
Как устроен рынок поддельных сертификатов и сколько зарабатывают дилеры
Поддельные сертификаты в России начали продавать едва ли не с началом активной фазы вакцинации. Несмотря на публичное линчевание отдельных торговцев, прибыльный бизнес и не думает сворачиваться. «МБХ медиа» изучило, как устроен подпольный рынок этих услуг, сколько денег на нем зарабатывают в сутки и, наконец, кто эти самые дилеры и почему они не боятся силовиков.
Как это устроено. Метод первый
Вакцинация в России продолжается. Но количество тех, кто по тем или иным причинам не желает делать прививку, не уменьшается. В соцсетях множатся группы антиваксеров, а рынок нелегальных услуг, смекнув, что на этом можно неплохо нажиться, быстро перепрофилировал свои ресурсы и готов удовлетворить любой спрос.
Сергею около 30 лет. Он работает в IT-компании и имеет несколько подработок. Сертификат о вакцинации от него потребовала его компания. Но есть проблема — Сергей антиваксер. Он убежден, что вакцинация способна испортить ему жизнь. «Я не хочу стать ГМО-человеком», — сказал он в беседе с «МБХ медиа». Чтобы решить проблему, Сергей прибег к помощи знакомого в одной из государственных клиник на юге Москвы. Там, по словам мужчины, заветный документ получили уже многие его знакомые. «Обращаться к торговцам QR-кодами и сертификатами через интернет я не хочу. Это косячные люди», — говорит Сергей. «Их документы легко палятся, и ты потом за них ***** [замучаешься] отвечать».
Тот способ, который использует Сергей, сам он называет «полулегальным». Хотя закон так и не считает. По словам собеседника «МБХ медиа», актуален этот способ еще и потому, что в медучреждениях сейчас установлены камеры, по которым в случае необходимости или проверки легко можно отследить — прививался человек в той поликлинике, чья печать стоит на сертификате, или нет. «Главное здесь в том, что ты реально ногами приходишь в медучреждение, ты заходишь в кабинет под камерами, и, в общем-то, получаешь две прививки», — говорит Сергей. Правда, прививки делаются формально, уточняет он.
«Есть два варианта. Первый — медсестра берет шприц, надламывает ампулу, набирает вакцину, а затем незаметно, когда выпускает из шприца воздух, сливает и вакцину. Второй вариант, когда медсестра ставит иглу как бы под углом, и вакцина не попадает внутрь мышцы, а стекает по руке», — объяснил Сергей. Доза вакцины впоследствии закрепляется за пациентом: то есть врач записывает в сертификате номер ампулы, дату постановки вакцины, все как на самом деле. С той лишь разницей, что по факту вакцинации не было.
Стоимость такой услуги на рынке Москвы — около 7 тысяч рублей. По словам Сергея, такая такса для тех, кто договаривается напрямую с медиками. А есть и те, кто спекулируют на этом «рынке», приводят «клиентов» в медучреждение, и за свои посреднические услуги берут 2-3 тысячи рублей. Сергей не смог сказать, большой ли клиентопоток в том месте, где он делал виртуальную вакцинацию. Но уточнил, что многие его знакомые уже воспользовались такой услугой.
Метод второй: интернет
Для тех антиваксеров, кто не хочет связываться с походами в медучреждения, в интернете тоже работает целая сфера услуг. Расценки — от 5-6,5 тысяч рублей до 20 тысяч. За эти деньги анонимные торговцы готовы предложить QR-коды, сертификаты и записи на госуслугах. В зависимости от суммы, приобрести можно полный комплект документов. А доставит его курьер прямо до двери квартиры, или — до удобной станции метро. От клиентов торговцы сертификатами просят лишь деньги (перевод на банковскую карту) и личные данные: ФИО, дату рождения, адрес регистрации, СНИЛС, номер полиса ОМС, телефон для связи и дату «вакцинации». В сертификат вбить могут любое число, по желанию клиента.
«Работа выполняется от 24 до 48 часов», — рассказал работник одного из популярных телеграм-каналов, предоставляющих услуги по фиктивной вакцинации. По его словам, документы и запись о вакцинации делаются через партнерскую медицинскую лабораторию. На вопрос, если я живу не в Москве, торговец сертификатами ответил: «Значит, сделаем по месту регистрации».
В другом, чуть менее популярном телеграм-канале, объяснили, что полный пакет услуг у них будет стоить 5 тысяч рублей. На прививку тоже ходить не нужно. Канал также сотрудничает с медицинской организацией. «От вас только ФИО и дата рождения в полной форме. Если вам нужно сделать все качественно, указывайте верные данные», — объяснил торговец справками. Изготовление сертификата и все прочие проволочки занимают от 4-6 часов до пары суток. За дополнительную плату процесс можно ускорить.
Никакой гарантии торговцы сертификатами не дают. Деньги берут вперед. Дальше — все на страх и риск клиента.
Одним из таких стал Максим. Он живет в Москве и работает в сфере общепита. Весной сотрудников его заведения собрало руководство и объявило, что настал час вакцинации. «Нам объяснили, что дело добровольное, но в дальнейшем, у кого не будет прививки, не сможет работать в нашей компании», — рассказал Максим. Сам он тоже антиваксер. Убежден, что после прививки могут наступить негативные последствия. «Возможно, это такой способ сокращение человечества, выживут сильнейшие, а слабых подвыкосит, — объяснил молодой человек. — А может, вызовет бесплодие или еще что то в этом роде».
В марте он через знакомых нашел в интернете торговцев поддельными сертификатами. Тогда их услуги стоили всего 1800 рублей и документы изготавливались дольше. Максима попросили скинуть личные данные на специальный электронный ящик. Через неделю с ним связались снова и договорились о встрече. Условились на станции метро. В один из дней встреча состоялась. Максима поприветствовал незнакомый ему человек, передал ему сертификат с «живой» печатью одной из московских поликлиник, а Максим в ответ отсчитал наличные. «В целом сертификат выглядит как настоящий, — рассказал Максим. — Только спустя время, когда надо было получать QR-код на Госуслугах, не удалось загрузить указанные в сертификате данные, так как он не прошел проверку».
Номер телефона, по которому Максим договаривался о покупке документа, к тому моменту уже был недоступен. Впрочем, молодой человек не сильно расстроился. Ведь главное, что на работе подлинность сертификата ни у кого не вызвала сомнений.
Малолетние андердоги, или Кто же они — торговцы сертификатами?
В самом популярном канале Telegram, который предоставляет нелегальные услуги по покупке сертификатов, QR-кодов и ПЦР-тестов сегодня больше 200 тысяч подписчиков. С виду здесь все по-взрослому. Менеджер канала отвечает на вопросы уверенно и четко: сертификат будет занесен во все базы, включая Госуслуги, через сутки после начала работы. QR код работает. «Работаем по всей РФ, вакцина будет «сделана» в вашем городе и ближайшем пункте вакцинации». «Ставим две прививки прошедшим числом, либо поэтапно, по вашему пожеланию». Оригинальный сертификат с мокрыми печатями доставит курьер, срок доставки зависит от вашего местоположения — такие или примерно такие ответы на свои вопросы получают практически все клиенты телеграм-канала. Стоимость их услуг начинается от 4 тысяч рублей.
Журналистам «МБХ медиа» удалось поговорить с менеджером данного канала. Он признался, что сам живет в северной Европе, в столице одной из прибалтийских стран, поэтому его не очень волнует, что в России за ним могут охотиться правоохранительные органы. Собеседник издания рассказал, что всего в их «бизнесе» участвуют порядка дюжины человек. Это сами организаторы, включая его самого, а также работники российских медучреждений — в основном из Москвы и Питера.
«Заняться этим бизнесом решили полгода назад, потому что была возможность и был большой спрос на эти услуги. Плюс в этой сфере крутятся очень большие деньги. Для начала дела у нас уже была база, раньше мы занимались изготовлением справок для «нариков» в основном. Вот уже полгода работаем по сертификатам, ПЦР-тестам и прочему», — рассказал наш собеседник. По его словам, он в «фирме» занимается общением с клиентами, другой его компаньон подыскивает врачей, «как обычно, через сарафанное радио». Все общаются между собой по прозвищам, все скрывают свою личность, кроме медиков.
«В среднем в день мы имеем плюс-минус по 100 клиентов. Это большие деньги, сами понимаете. Иногда бывало в день мы зарабатывали по 3 млн рублей», — говорит собеседник. По его словам, особенно их бизнесу помог Сергей Собянин, когда ввел QR-коды для посещения баров, кафе и ресторанов в Москве. «Во время «собянинского» месяца произошел бум. За 22 дня мы заработали 14,6 млн рублей», — приоткрыл завесу бухгалтерии Робертс. «Самые лучшие сотрудники у нас зарабатывают больше 500 тысяч в месяц. Например, врач «Малой» и оператор «Lil» в этом месяце работали практически без перерывов, и поэтому смогли заработать полмиллиона каждый».
Изготавливающие поддельные документы медики, сотрудничающие с «фирмой» нашего собеседника, в среднем зарабатывают по 1200 рублей за один сертификат в Москве и 600-800 рублей в регионах. За медотводы и тесты, говорит он, врачам платят «копейки». Вместе с тем, собеседник признается, что большая часть нагрузки ложится именно на медиков. В их обязанности также выходит загружать данные на Госуслуги. В качестве подтверждения, источник предоставил отчетные снимки самих медиков, на которых открыт специальный государственный реестр с персональными данными россиян для внесения туда пометок о вакцинации. Также доступ есть и у «руководства фирмы», то есть они и сами могут вносить туда данные.
«За все время задержали только двоих наших врачей. Но не смогли доказать, что они виноваты. Так как лично они ничего не заполняли, просто от их имени были изготовлены сертификаты», — сказал наш собеседник.
Чаще, по его выражению, «за жопу берут курьеров». «Фирма» сотрудничает как с обычными курьерами (например, из сервиса «Яндекс.Курьер») которые ничего не знают о том, что они доставляют, так и имеет своих. Их набирают по тому же принципу, что и драгдилеры своих «закладчиков». «Только разница в том, что мы даем рекомендации, как проработать дольше, — объясняет наш собеседник. — Например, работать на оклеенной под такси машине. Если кто-то попытается заплатить курьеру, не брать деньги». Свой курьер в фирме, рассказал собеседник издания, зарабатывает 800 рублей за заказ. ПЦР-тесты они курьерами не возят.
Раскрываем карты
Первое признание от нашего собеседника прозвучало в середине разговора. «Я не антиваксер, — рассказал он. — Сам я привит. Мы-то к вакцинации относимся нормально».
Второе откровение прозвучало в конце. Как выяснилось, возраст «бизнесменов», которые ворочают «черными» миллионами во время пандемии, 16-22 года. В основном — это андердоги, мелкие наркоторговцы, которые с развитием интернета быстро сообразили, как зарабатывать на подпольном рынке и научились, как максимально избежать проблем с законом.
Наш собеседник сам, по его признанию, начинал с мелкой наркоторговли. «У меня был магазин с бошками, в моей стране, тоже в интернете. Много кто [из нас] занимался наркотиками. В общем, сброд на любой вкус. Прямо новичков не было. Все знали, что и как делать», — признался наш собеседник.
Он рассказал также, что русский — не его родной язык. Но он живет в окружении русскоязычных граждан. Причем, как уверяет, весьма состоятельных людей. В жизни он никогда не испытывал нужды. Все заработанные деньги молодой человек вкладывает в биткоины. «Проблем с тем, что я ******* [профукаю] деньги, у меня нет. Я знаю, как копить», — говорит он.
Что говорит закон?
23 июля в ГУ МВД по Москве сообщили, что за 2021 год столичными полицейскими было изъято более 700 поддельных сертификатов о вакцинации, возбуждено 60 уголовных дел, обвинения предъявлены 25 фигурантам. «За незаконное получение справок, так называемых медотводов, а также сертификатов о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность. Наказание по данной статье может составить до одного года лишения свободы», — говорят в МВД. Однако периодически по стране происходят случая торговли сертификатами и задержания продавцов.
Вадим Клювгант, партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper в беседе с корреспондентом издания высказал мысль, что во всех подобных случаях должны использоваться методы предупреждения и пресечения противоправных действий в совокупности.
«Предупреждение достигается разъяснениями ответственности и разумными мерами контроля, в том числе, контроля выдачи медицинских документов, которые должны регистрироваться, а бланки таких документов — быть подотчётными. Важная мера предупреждения — верность медиков своему долгу и принесённой профессиональной клятве. Никто лучше врачей не понимает степень опасности таких нелегальных услуг для жизни людей», — отметил Клювгант.
Он напомнил, что ответственность же за подделку медицинских документов наступает по ст. 327 УК РФ. «Ковидные» справки о результатах тестирования и сертификаты вакцинации в настоящее время относятся к таким документам, поскольку они выдаются официально, а и их наличие предопределяет возможность передвижений, получения определённых услуг, а в ряде случаев и возможность допуска к работе. Кроме того, напомнил юрист, в зависимости от конкретных обстоятельств ответственность может наступить и по статьям 236, 237 УК за нарушение санитарно-эпидемических правил и сокрытие информации об обстоятельствах, опасных для жизни и здоровья людей. Возможна и административная ответственность, уточнил Клювгант.
При этом для должностных лиц и руководителей, включая медиков, ответственность, при наличии оснований, может также наступать за преступления по службе: халатность, злоупотребление полномочиями или их превышение (соответственно по ст.ст. 293, 201, 285, 286 УК РФ).
«В то же время важно, чтобы реальные меры по противодействию рынку нелегальных услуг не вырождались в кампанейщину и «охоту на ведьм», как это часто происходит. Для этого нужны разумный контроль и надзор и за силовиками, чтобы пресекать злоупотребления с их стороны», — добавил Вадим Клювгант.
Участник «рынка подпольных услуг» Робертс, между тем, на новости МВД реагирует крайне спокойно. «Все норм», — говорит он. Больше торговцев поддельными сертификатами беспокоит Роскомнадзор. «РКН постоянно удаляет наши каналы. Наверно бесятся, что мы их в долю не взяли», — шутит Робертс. Сворачивать прибыльный нелегальный бизнес, несмотря на активность силовиков, он и его коллеги не собираются.