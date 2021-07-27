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«МБХ медиа»
27 июля 2021, 00:50

«Документы рабства»

Как Франция, Италия и Австралия бунтуют против ковид-сертификатов и локдаунов

«Документы рабства»
Фото: euronews.com

Жители Франции и Италии выходят на протесты против введения обязательных ковид-сертификатов, требующихся для прохода в бары, рестораны и другие общественные заведения, а также против обязательной вакцинации. В некоторых районах Австралии власти и вовсе ввели новый локдаун, что вызвало недовольство граждан. Как жители стран Запада протестуют против новых антиковидных мер — в этом материале.

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«Лучше умереть свободными, чем жить как рабы!»

Как передает ТАСС со ссылкой на итальянскую газету Repubblica, 24 июля в Италии на протесты против обязательных ковид-сертификатов вышли несколько тысяч человек в 80 городах страны (ранее власти Италии ввели такие документы, которые понадобятся для прохода в итальянские кафе, рестораны, самолеты и поезда дальнего следования). Самые многочисленные шествия прошли в Риме, где собралось до 3 тысяч человек. Еще тысяча противников сертификатов вышла в Милане: протестующие собирались в торговых центрах. Итальянские протестующие, называющие ковид-сертификаты «документами рабства», договаривались о проведении митингов в социальных сетях. «Лучше умереть свободными, чем жить как рабы!» — гласила надпись над одном из плакатов в Милане. Отмечается, что среди протестующих в Риме также были антиваксеры и ультраправые. 

«Политика убивающих свободу законов»

Во Франции, впрочем, протесты против ковид-сертификатов проходят не в первый раз. Первые акции прошли еще 14 июля, после того, как президент страны Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации от COVID-19 для медработников, а также о введении подтверждающих наличие прививки «паспортов здоровья». После того, как парламент Франции утвердил закон о ковид-сертификатах, без которых нельзя будет зайти в заведения общепита и ряд других общественных мест, протесты вспыхнули с новой силой. Как сообщает Associated Press, 24 июля на улицы страны вышли около 160 тысяч человек, включая участников движения «желтых жилетов», а также ультраправых активистов, недовольных политикой Макрона. В Париже участники акции собрались на площади Бастилии и прошли через восточную часть города. Полиция поливала протестующих водой, а также применила против них слезоточивый газ. 

«Я, например, вакцинировался, но я не хочу, чтобы людей заставляли это делать. Нужно обсуждать, обмениваться мнениями, информацией, пытаться убедить людей, но не проводить политику убивающих свободы законов», — сказал один из участников акции Euronews. 

Однако на фоне протестов Сенат Франции смягчил антиковидные требования: так, на террасы людей будут пускать без сертификатов, и, кроме того, требовать сертификаты на входе начнут с 15 сентября, а не 30 августа, как это планировалось ранее. 

«Просыпайся, Австралия» 

Поводом к протестам в Австралии также стали новые ковид-ограничения, где протестующие требуют снять новый локдаун — власти продлили введенный в конце июня карантин в Сиднее до конца июля. Локдаун также ввели в Мельбурне и в штате Южная Австралия. Таким образом, австралийцы могут выходить на улицу только для похода на работу или учебу, а также в магазин или аптеку. Поводом к введению властями нового локдауна стало распространение в Австралии дельта-, или «индийского» штамма COVID-19. 

Впрочем, участившиеся случаи заболевания коронавирусом (как сообщает австралийская телерадиокомпания ABC, 23 июля в стране был поставлен рекорд по выявленному за сутки количеству заболевших — 163 случая) не убедили австралийцев в том, что столь жесткие меры действительно необходимо вводить. По данным ABC, в субботу жители Сиднея вышли на протесты против локдауна. Речь идет о порядка 3500 тысячи участников акции. Некоторые из них скандировали «Просыпайся, Австралия!», а также «У нас есть права!». Митинги дошли до насильственных столкновений с полицией: протестующие бросали в полицейских пластиковые бутылки и горшки с уличными цветами. По итогам протестов было составлено более 90 протоколов о нарушениях, под стражу взяли 57 митингующих. Акции протеста прошли также в Мельбурне. 

Тем не менее, с 27 июля в Южной Австралии снимут локдаун в виду того, что количество заболевших пошло на спад.

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