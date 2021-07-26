К 95-летию Людмилы Васильевны Шапошниковой
26 июля 2021 года исполняется 95 лет со дня рождения Людмилы Васильевны Шапошниковой (1926–2015) – известного российского историка, востоковеда, крупного ученого, философа, выдающегося исследователя и популяризатора творчества семьи Рерихов, писателя, путешественника, общественного деятеля.
Ее подвижническая деятельность и достижения в сфере науки и культуры отмечены государственными наградами: орденом Дружбы за большой вклад в развитие музееведения и сохранение культурного наследия (2006) и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2011), а также почетными званиями и дипломами. Л.В.Шапошникова – лауреат премии Джавахарлала Неру «За выдающийся вклад в дело укрепления индо-советской дружбы» (1967) и многих других международных премий, академик Российской академии естественных наук и Российской академии космонавтики имени К.Э.Циолковского, почетный доктор Софийского университета, Академии наук Монголии и Кыргызско-Российского Славянского университета, заслуженный деятель искусств РФ. Малая планета 9717, открытая астрономом Н.С.Черных, названа в ее честь «Lyudvasilia».
Л.В.Шапошникова родилась 26 июля 1926 года в Новочеркасске. Она окончила Восточное отделение исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, получила ученую степень кандидата исторических наук. С 1957 по 1985 год работала старшим преподавателем, затем доцентом кафедры истории Индии Института стран Азии и Африки при МГУ (ИСАА). Более 10 лет Людмила Васильевна занималась научной и преподавательской работой в Индии. Ее перу принадлежат многочисленные научно-художественные исследования об этой стране, ее истории и культуре.
Героические качества Людмилы Васильевны Шапошниковой, ее отвага и способность к самопожертвованию, острое чувство справедливости и великодушие помогли ей стать верным другом, надежным соратником и преданной ученицей Святослава Николаевича Рериха. После встречи с ним в 1968 году ее жизнь получила новое направление. Всем сердцем она приняла идеи Живой Этики – идеи Космической эволюции и осознала их научную непреложность. Многогранное духовно-философское и художественное наследие Рерихов стало центральной темой ее научного и публицистического творчества, а философская система Живой Этики – методологической основой ее трудов.
В течение 1975–1980 годов Л.В.Шапошникова лично прошла большую часть маршрута Центрально-Азиатской экспедиции Н.К.Рериха. Итогом ее исторических и научных исследований явилось издание фотоальбома «От Алтая до Гималаев», а также трилогия «Великое путешествие», в которой воссоздан целостный образ Н.К.Рериха – художника, выдающегося ученого, мыслителя, путешественника и общественного деятеля мирового масштаба. Этот фундаментальный труд отличает высокий научный уровень и блестящее литературно-художественное воплощение.
В 1990 году, будучи Доверенным лицом С.Н.Рериха и выполняя его распоряжения, она доставила из Индии в Россию наследие семьи Рерихов.
Последние 26 лет жизни Людмила Васильевна целиком посвятила созданному по воле С.Н.Рериха и под ее руководством общественному Музею имени Н.К.Рериха. Она была его бессменным Генеральным директором, первым вице-президентом Международного Центра Рерихов, президентом Благотворительного Фонда имени Е.И.Рерих, главным редактором журнала «Культура и время».
«Я Вас благодарю за то будущее, которое Вы несете», – сказал однажды Святослав Николаевич Людмиле Васильевне. И это будущее – прекрасно. Оно связано с Космосом, с Красотой, с Культурой. Оно связано с Россией, которую и Рерихи, и Людмила Васильевна очень любили, посвятив все свои труды родной стране.
Л.В.Шапошникова является одним из родоначальников научной школы рериховедения – культурно-исторических исследований, связанных с изучением философского, научного и художественного наследия семьи Рерихов. Ее исследования в этой области и деятельность, направленная на сохранение наследия Рерихов, получили широкое международное признание.
Людмила Васильевна Шапошникова – автор 35 книг и более 500 статей, посвященных культуре Индии, научно-философскому и художественному наследию семьи Рерихов, а также других выдающихся представителей философии, науки и культуры. Она является основоположником новой научной школы культурно-исторических исследований, связанных с изучением художественного, научного и философского наследия семьи Рерихов, и в первую очередь философской системы Живой Этики, которая является квинтэссенцией русского космизма и содержит методологические основы нового космического мышления.
Благодаря Л.В.Шапошниковой Международный Центр Рерихов ежегодно проводит масштабные общественно-научные конференции и семинары. В 2004 году создан Объединенный Научный Центр проблем космического мышления, который объединяет ученых различных направлений знания, представителей естественных и гуманитарных наук, а также западную и восточную мысль, научные и метанаучные способы познания.
Людмила Васильевна была носителем космической Красоты в своей душе. И щедро делилась этой Красотой с людьми. У нее можно было учиться мужеству защищать правое дело, трудному ремеслу достижения качества в работе, сложной науке сотрудничества, смелости научного мышления. И лучшей памятью о Людмиле Васильевне будет исполнение ее устремлений и продолжение ее трудов.
Героическая жизнь Людмилы Васильевны Шапошниковой – яркий пример того, каких духовных высот может достичь человек, всем сердцем устремленный к Высшему. Никакие жизненные трудности не смогли отклонить ее от выбранного тернистого пути жертвенного служения во имя Культуры, Красоты и просвещения людей.
Подвиг Людмилы Васильевны всегда будет жить в сердцах многих людей и станет зовущим примером для многих поколений ученых, деятелей культуры и представителей общественности.
26 июля 2021 года в 14.00 в онлайн-формате состоится III Международные научные чтения: «Научное наследие Л.В.Шапошниковой. Истоки и перспективы русского космизма».
Организатор чтений: Международный Центр Рерихов (МЦР).
Соорганизаторы: Российская академия естественных наук, Кыргызско-Российский Славянский университет, Проблемная группа «Русский космизм» Российского философского общества, Советский фонд мира, Международный комитет по сохранению наследия Рерихов, Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н.Рериха, Благотворительный Фонд имени Е.И.Рерих.
В этом научном форуме примут участие ученые, деятель культуры и представители общественности из разных стран.
Значение творчества Людмилы Васильевны со временем будет расти. Несомненно, ее жизненный подвиг получит самую высокую оценку современных передовых ученых и деятелей новой науки будущего.
О юбилее Людмилы Васильевны Шапошниковой на сайте МЦР
III Международные научные чтения: «Научное наследие Л.В.Шапошниковой. Истоки и перспективы русского космизма». Трансляция