Франсиско Франко и лежачие полицейские
Во сколько обойдется спасение сотен жизней на дорогах Москвы?
Трагическое ДТП в Москве, в котором 18-летняя девушка на иномарке сбила на переходе трех детей, двое из которых скончались, вновь актуализировало проблему безопасности на дорогах. Эксперты по-прежнему считают, что власть недостаточно активно борется за жизни пешеходов, хотя избежать трагедий можно без высоких затрат. О том, как убивают на дорогах и что с этим можно сделать — в этом материале.
Днем 16 июля в столичном районе Солнцево мать с двумя детьми пяти и трех лет, а также девятимесячным младенцем в коляске, в сопровождении бабушки пересекали двухполосную дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов. На правой полосе перед ними остановилась иномарка. А по левой в этот момент на автомобиле Mazda ехала 18-летняя Валерия Башкирова, студентка факультета журналистики РАНХиГС. Судя по записи с камер видеонаблюдения, Башкирову не смутил притормозивший перед зеброй автомобиль, она не сбавила скорость и продолжала движение, врезавшись в коляску и двоих детей, показавшихся из-за авто. Покидать место ДТП девушка не стала. Двое детей позже скончались в больнице, младенец получил черепно-мозговую травму и сотрясение.
Изначально суд отправил девушку-водителя под домашний арест. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3, ст. 264 УК РФ). Но впоследствии статья была переквалифицирована на пятую часть, когда умер второй ребенок. Максимальное наказание, которое теперь грозит девушке, — семь лет лишения свободы. 19 июля суд заменил Башкировой меру пресечения, отправив ее в СИЗО. В суде девушка расплакалась.
Кто виноват и что делать?
Улица Авиаторов — относительно оживленная, обычная улица в спальном районе на московской окраине. Две полосы в одну сторону, две в другую, между ними — широкий разделительный газон. Не проспект и не шоссе. Вокруг школы, магазины и жилые дома, дома, дома.
«Налицо катастрофическая ошибка в организации дорожного движения», — прокомментировал трагический инцидент в эфире «Эха Москвы» Петр Шкуматов, координатор движения «Синие Ведерки». В беседе с «МБХ медиа» он в значительной степени возложил ответственность за ДТП на столичных чиновников, обратив внимание на то, что жители Солнцево ранее уже неоднократно просили власти установить перед пешеходными переходами лежачих полицейских. Но те по какой-то причине им в этом постоянно отказывали. Лежачие полицейские там появились лишь на следующий день после трагедии.
По словам Шкуматова, если бы в тот день перед зеброй была искусственная неровность, то водитель бы начал тормозить. «Если бы чиновники поставили по просьбам жителей лежачий — трагедии не было бы совсем. Так что я считаю, что большая часть вины в трагедии лежит именно на тех, кто годами игнорировал просьбы местных жителей», — сказал Шкуматов.
Стоимость одного лежачего полицейского вместе с доставкой и установкой составляет на рынке порядка 10 тысяч рублей. Различные столичные ведомства периодически проводят закупку ИДН (искусственная дорожная неровность) в рамках благоустройства дворов и территорий. Например, прямо сейчас объявлен аукцион на поставку лежачих полицейских для района Зябликово на 200 тысяч рублей и Царицыно на 100 тысяч рублей. Но общей сводной таблицы по таким тендерам нет, сказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, и сколько именно лежачих полицейских сегодня установлено в Москве — довольно сложно, поскольку вопрос их установки в значительной мере находится в компетенции управ районов, префектур и муниципалитетов.
Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов также затруднился назвать даже приблизительное количество. При этом общественник уверен в одном: «Опасных участков дорог в столице с нерегулируемыми переходами, — и это основано на статистике ДТП за последние 6 лет, — несколько сотен». По словам Шкуматова, «поскольку искусственная дорожная неровность работает 24/7 и много лет», можно говорить о том, что установка лежачих полицейских на опасных участках могла бы спасти сотни жизней с нарастающим итогом за 10 лет.
«Две курицы»
Помимо безопасной инфраструктуры нельзя забывать и о человеческом факторе. «В ДТП в Солнцево в одной точке пространства и единице времени, грубо говоря, пересеклись две курицы», — сказал «МБХ медиа» известный радиоведущий и автоэксперт Сергей Асланян. «Первая шла по зебре, толкая перед собой коляску с детьми, полагая, что она на пешеходном переходе главная и руководствуясь принципом «то, чего я не вижу — в данном случае машины, — того не существует». Вторая ехала за рулем, не обращая внимания на дорожную ситуацию, залипнув в телефон, не сбрасывая скорость, как это делает опытный водитель перед переходом и не реагируя на то, что другой автомобиль вообще-то остановился возле зебры. Не щелкнуло у нее в голове, что, вероятно, неспроста он там встал».
По словам Асланяна, «мы все посредством пропаганды, усилиями ГАИ и общественным негодованием внушили, что она [женщина c детьми и коляской] имеет приоритет на дороге». «Правда, забыли сказать, что по ПДД пешеход должен ступать на зебру лишь после того, как убедится в безопасности, — сказал Асланян. — Понимаете, человек в нашей стране это особый биологический вид. Он всю жизнь согнут бубликом, потому что в эту позу его с младенчества поставила власть: над ним всегда есть родители, учитель, начальник, диктатор. И у него нет ни одного места, где бы он был хозяином. И тут появляется пешеходный переход. Вот тут ты в гробу видал всех, при с коляской вперед и если что — тебя похоронят с почестями! А уж водителя-то мы точно посадим!».
Что касается 18-летней Валерии Башкировой, то, как считает эксперт, речь тут прежде всего о том, как готовят водителей в российских автошколах. По мнению Асланяна, после соответствующей реформы (стартовавшей в 2013 году и включавшей новые правила подготовки водителей и сдачи экзамена в ГИБДД) автошколы в стране были уничтожены. Сама реформа, по словам эксперта, свелась к переделу рынка. «Тех, кто не платят взятки, убрали. Тех, кто ничему не учат и платят, оставили», — описал суть произошедшего Сергей Асланян. Он напомнил, что в Москве долгие годы работала автошкола «Кабриолет». Ее учащиеся приходили на экзамен в ГИБДД и не платили взяток.
«Это сильно бесило. Что это такое? Целая школа и никто не платит! Реформу провели, и тех, кто учит — убрали. Теперь мы получаем таких водителей, которые сбивают людей в Солнцево. Именно в автошколе закладывается знание о том, что если машина справа притормозила перед пешеходным переходом, то тебе тоже следует остановиться. Или не закладывается. На примере этой девушки мы видим, что не заложили», — сказал Асланян.
По мнению эксперта, произошедшее в Солнцево — это не «модная» авария, где кого-то нужно распять, потому что дети погибли. Это авария про то, «как бывает всегда». И выход здесь, по мнению Асланяна, только один: одних учить правильно водить машину, вторых — соблюдать правила дорожного движения. В школы эксперт предлагает ввести уроки по ПДД, причем рассмотрев возможность введения по ним обязательных экзаменов. А в автошколах «разогнать всех реформаторов, вернуть обучение на уровне в том числе советского периода, исключив лишь медподготовку и устройство автомобиля, которые там нафиг не нужны, и, собственно, учить водить».
Личный пример заразителен
Все остальные меры, считает Сергей Асланян, будет лишь хорошим подспорьем. По его словам, можно пойти немецким путем и разграничить потоки пассажиров и автомобилей. А можно испанским. Асланян напомнил, что именно диктатор Франко заложил принципы организации дорожного движения в Испании, которые работают там до сих пор.
«Он издал указ — ездить по правилам. А затем сам сел в автомобиль и начал ездить по городу без охраны со скоростью 60 км/ч. Причем останавливался на красный сигнал светофора, чтобы пропустить бабушку. И вдруг все последовали за примером власти, и стали соблюдать правила. Больше ни один министр и депутат не смел ездить больше 60 и хулиганить в потоке», — рассказал Асланян.
В нашей стране, добавил эксперт, атмосфера нездоровая не только на дороге, а в целом. «И если человек у нас начальник, он сразу тянется за удостоверением, телефоном и машина у него с мигалкой. Посмотрите на пример Франко. Да, в данном случае «фашистский» [режим]. Но власть способна своим примером решить проблему безопасности на дорогах. Все, что мы сегодня имеем — и смертность, и аварийность в ДТП, и регулирование рисков, превышение скорости, проезд на красный со взяткой менту — решается одним человеком и его личным примером», — заключил Сергей Асланян, добавив, что в Испании таких проблем уже нет.
Источник - «МБХ медиа»