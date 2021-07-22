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22 июля 2021, 13:30
Петр Шкуматов: Цифровое средневековье
Шкуматов Петр

Координатор движения «Общество Синих Ведёрок»

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Петр Шкуматов: Цифровое средневековье

Почему в сети начали травить сбившую троих детей 18-летнюю москвичку

Петр Шкуматов: Цифровое средневековье

После ряда публикаций в анонимных телеграм-каналах об якобы подробностях ДТП на улице Авиаторов, где 18-ти летняя Валерия Башкирова, управляя автомобилем Mazda 3, сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых умерли, разъяренная толпа была готова буквально растерзать девушку. Однако если что-то происходит в информационном пространстве, то это кому-то выгодно. Кому и зачем понадобилось устраивать цифровое сожжение водителя?

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли дети, к моему огромному сожалению, является типовым. Это означает, что ДТП по подобному сценарию происходили, происходят и, если наше общество не сделает правильных выводов из произошедшего, будут происходить.

Сценарий подобной аварии следующий:

- через двух и более полосную дорогу организован нерегулируемый пешеходный переход;

- пешеходы начинают переходить дорогу и одна машина начинает притормаживать, чтобы уступить пешеходам, как того требуют правила дорожного движения;

- водитель, который едет в соседнем ряду, не распознает опасную ситуацию, что автомашина рядом остановилась не для того, чтобы запарковаться или высадить/посадить пассажира, а для пропуска пешеходов, и продолжает движение;

- пешеход выходит из-за остановившейся машины и его сбивают.

Очевидно, что ДТП в данном сценарии является следствием неосторожности обоих участников движения, как пешехода, который не убедился в том, что ему уступают (п. 4.5 ПДД), так и водителя, который нарушил сразу два пункта ПДД (п. 14.1 и п. 14.2). В случае наезда на пешехода виновным однозначно признают водителя, так как именно нарушение правил водителем и явилось причиной наступления последствий. Однако самым важным, с моей точки зрения, является предотвращение подобных ситуаций в принципе, ведь после драки кулаками не машут и в подобных трагедиях всегда страдают все стороны, включая водителя, который будет осужден на длительный срок лишения свободы, а также его родных и близких.

Сама по себе ситуация, когда один автомобиль уступает пешеходу, а второй, по разным причинам, этого не делает, типична не только для нашей страны, но и для всего мира. Потому что распознать причину торможения или остановки автомобиля справа или слева удается далеко не всегда, читать мысли друг друга мы еще не научились и, вследствие абсолютной неразвитости телепатических навыков, возможны ошибки, которые иногда приводят к трагедиям. Подчеркну, это типичная авария для всех стран мира вне зависимости от стороны света и остальных факторов.

Для того, чтобы предотвращать подобные ситуации, люди придумали использовать светофор с вызывной кнопкой. Светофор не настолько дорогое и технически сложное устройство, чтобы не использовать его в подобных опасных местах. Пешеход подходит к переходу, нажимает на кнопку, ожидает некоторое (небольшое) время, пока ему загорится зеленый, убеждается, что переход безопасен и переходит дорогу. Кстати, за счет ритмичного перехода дороги снижаются пробки, так как пешеходы скапливаются у дороги в ожидании «зеленого» и переходят дорогу все сразу, в отличие от нерегулируемых переходов.

На регулируемых пешеходных переходах гибнет 28% пешеходов, 72% погибших – именно на нерегулируемых зебрах. При этом в этой статистике указаны все погибшие пешеходы, вне зависимости от виновности конкретного участника движения.

Цена установки одного пешеходного светофора колеблется в пределах 1 млн рублей. Но есть и более дешевое решение – использование искусственных дорожных неровностей, в просторечии «лежачих полицейских». Стоимость лежачего полицейского колеблется в районе 10 тысяч рублей, а срок службы превышает 3 года. Основная задача лежачего полицейского заключается в снижении скорости движения в зоне опасного участка и в возвращении внимания водителя на дорогу, даже если он почему то отвлекся от окружающей обстановки.

Подобные средства называются «техническими средствами организации дорожного движения» и изобретены много десятков лет назад. Тяжесть последствий от аварий, происходящих там, где установлена искусственная неровность, в шесть раз меньше, чем в остальных случаях. Устанавливать в опасных участках светофоры и неровности должны региональные транспортные чиновники, которые, зачастую, игнорируют запросы местных жителей, как это и произошло на улице Авиаторов. Жители обращались с просьбами установить хотя бы лежачий полицейский на опасном переходе, однако чиновники дождались трагедии, через несколько часов после которой там была установлена искусственная дорожная неровность. Что мешало это сделать до происшествия? На этот вопрос ответа нет, да и сам вопрос тонет в потоке ненависти к Валерии Башкировой, который умело подогревается со всех сторон. И очень вероятно, что единственный смысл подобной средневековой травли девушки, которая конечно должна ответить по закону за совершенное, в том, чтобы скрыть преступное бездействие конкретных чиновников на протяжении многих многих лет.

Источник –  «Профиль»

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