Российский ЖКХ вводят в искусственную кому
Компания «Домком-Инвест» Александра Костюкова и Евгения Круглова генерирует аварийные ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве десятков регионов страны
Серия 5
(Серия 4. Серия 3. Серия 2. Серия 1)
Запрограммированная катастрофа
Дождались. Изношенность отечественного ЖКХ, в ремонт и модернизацию которого недобросовестные «эффективные менеджеры» не вкладывают ни копейки, выводя полученные средства за рубеж, привела к человеческим жертвам. И это не литературная метафора.
В конце мая при работе на очистительных сооружениях неподалеку от Таганрога, в поселке Дмитриадовка Неклиновского района погибли 11 человек. Рабочие отравились метаном. Семерых врачам удалось спасти. В Ростовской области был объявлен день траура, однако эта более чем тревожная новость затерялась на фоне информационного вала о COVID’е, кознях Байдена и прочем конъюнктурном шуме.
Случившееся местная администрация спешно обозвала несчастным случаем. По делу о нарушении техники безопасности арестовали главного инженера местного «Водоканала». Причину трагедии определили быстро – заклинило задвижку, через которую стравливается так называемый канализационный газ. И случилось это, как предполагают, из-за изношенности оборудования. Кстати, специалисты, обслуживающие в России очистные сооружения, буквально кричат о тотальном износе канализационных сетей и запредельной нагрузке на очистные сооружения, поскольку ничего нового в стране и в Ростовской области в частности не строится. В целом, до 40% стоков попадают в водоемы неочищенными, в том числе из-за частых аварий.
Таганрогская трагедия не одинока. Количество «горячих точек» в ЖКХ растет с каждым месяцем. Напомним, что в феврале сразу по нескольким крупным городам и регионам России прокатилась волна скандалов вокруг управляющих компаний в жилищно-коммунальном хозяйстве. В Башкортостане местную БашРТС уличили в махинациях с отгрузкой жителям тепла – многие из них получили ежемесячные платежки с круглой суммой в 30 000 рублей, якобы за накопившиеся за два года долги. Этот регион вообще хорошо иллюстрирует статистику аварий – за отопительный сезон произошло 7 700 происшествий. Причина все та же – повышенный износ сетей тепло- и водоснабжения.
В свою очередь ЖКХ Перми, Тюмени, Кировской и Ульяновской областией стали предметом интереса со стороны сотрудников прокуратуры, а в Тольятти глава города даже ушел в отставку из-за проблем с питьевой водой. Не вылезает из коммунальных аварий и Верхний Уфалей, где прогнившие трубы вызывают потоп на улицах, а крики о помощи жителей явно не доходят до ушей городских и областных властей. Четверо суток латали на 20-градусном морозе проржавевшие в труху трубы теплотрассы в Ростове Ярославском.
Самым же громким событием февраля стал арест руководителей АО «Архоблэнерго» и ПАО «ТГК-2», обвиняемых в многомиллионных хищениях. Кстати, о нездоровой ситуации в последней структуре наше издание рассказывало еще 6 лет назад…
В марте залило кипятком улицы Владивостока (в этом же месте рванет и в июне), а жители Привокзального района Костромы несколько суток(!) сидели без отопления. Слава богу, был не январь. В международный женский день рванул водопровод 1973 года постройки в Тюмени – итог: 57 многоквартирных домов без воды. В конце марта из-за прорыва труб без воды остались 10% жителей Богородицка в Тульской области, 28 марта та же беда настигла жителей 19-ти улиц Ленинского района Саратова.
В апреле без воды остался целый жилой квартал на левом берегу Воронежа и 8 МКД в Орске.
В мае в Мариуполе жители многоэтажных домов остались без воды, а, по словам представителей СК, управляющая этими домами компания вывела куда-то еще и 7 миллионов рублей, полученных за оплату газа. Схожая ситуация и в Биробиджане – там 27 мая лопнули трубы водопровода, и 10 многоэтажек остались без холодной воды. В Нижегородской области ежедневно происходит около 30 аварий разного рода на системах ЖКХ.
Но до сих пор обходилось без жертв. И, вот, смертельный май в Ростовской области. Почему это произошло? Вывод напрашивается сам: потому, что годами(!) те, кто отвечает за эксплуатацию инфраструктуры, не вкладывают в ее содержание, ремонт и модернизацию деньги. О том, что в таганрогской системе водоочистки и именно в этом месте может случиться авария, еще несколько лет назад предупреждал профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение» ДГТУ Николай Серпокрылов.
В регионе, как и в целом по стране, складывается удивительная схема. Жители многоквартирных и прочих домов оплачивают управляющим компаниям услуги ЖКХ. А вот полученные деньги недобросовестные УК тратят не по назначению. То есть, не оплачивают, например, услуги поставщиков воды и тепла. Те, в свою очередь, не получив причитающихся им средств, теряют возможность ремонта труб и поддержания систем в должном порядке. Результат – в лучшем случае, прорывы коммуникация и мертвые краны или холодные батареи в квартирах. В худшем – смерть людей. Как в Таганроге.
Мы не беремся утверждать, что в дмитриадовской трагедии сработала именно такая схема. Следствие еще идет. Но есть в стране одна структура, за деятельностью которой в сфере ЖКХ мы пристально наблюдаем с лета прошлого года. Это компания «Домком-Инвест» Александра Костюкова и Евгения Круглова, и десятки аффилированных с ними юрлиц. Именно такие структуры и ведут российский ЖКХ к коллапсу, закладывая под него мины замедленного действия, «взрывы» которых чреваты не виртуальными жертвами, а реальными трупами.
Мы уже рассказывали, как они, не без помощи высоких покровителей и коррумпированных силовиков, вывели сотни миллионов, в том числе бюджетных, рублей из Подмосковья, Самарской, Нижегородской области, в Новосибирске. И теперь мы расскажем, как «работает» криминальный спрут «касты домоедов» в Красноярском крае. Но сначала небольшая предыстория.
Не виноватая я?
Вот уже более полутора лет гремит в Красноярске дело Натальи Жавновой. Эта миловидная с хищным взглядом экс-менеджер Департамента городского хозяйства краевого центра с 16 октября 2015-го по 23 сентября 2019 года возглавляла ООО ГУК «Жилфонд», в декабре 2017-го сменившее название на УК «Жилищные системы Красноярска». 2 100 многоквартирных домов (МКД), 9 миллионов квадратных метров жилья под контролем, крупнейшая УК в системе местного ЖКХ. В официальных отчетах все выглядело отлично. По словам бывшего сотрудника этой структуры, работы по обслуживанию МКД проходили в полном объеме и в срок, а если кто-то из подрядчиков не удовлетворял требованиям жильцов, то его оперативно меняли на нового, эффективного. Все две с лишним тысяч управдомов знали ее в лицо и работали, как говорится, «в едином строю».
Сейчас бывший «эффективный менеджер» находится под следствием. Ей грозит до 10 лет лишения свободы по ч.4 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Что же вменяют в вину г-же Жавновой и как вскрылись «отдельные недостатки»?
В 2015 году Наталья Владимировна приняла компанию с нулевой (по официальным отчетам) кредиторской задолженностью. Но затем она (задолженность) вдруг стала нарастать как снежный ком. Так, в 2018 году убыток составил 344 миллиона рублей, а всего она задолжала поставщикам энергоресурсов и иным контрагентам, как пишет местный ресурс, порядка миллиарда (а по некоторым сведениям, и все полтора) рублей. Среди кредиторов ЖСК, в частности, значатся ООО «КрасКом», «Красноярсэнергосбыт», «КрасТЭК», «Росттех», АО «Енисейская ТГК-13» (красноярский и хакасский филиал Сибирской генерирующей компании), ОАО «РЖД». Всего же за четыре года кредиторская задолженность выросла в 200(!) раз.
Строго говоря, в региональном ЖКХ и без этой истории криминала подобного рода хватало – по данным местной прокуратуры в год выявляется в среднем более 8 000 нарушений. И большинство из них «приходится на случаи распоряжении деньгами, поступившим от граждан и из бюджета».
По странному стечение обстоятельств, приход г-жи Жавновой в Жилфонд/ЖСК также сопровождался финансовым скандалом. Тогда, по словам председателя координационного совета общественного движения «Народный контроль в ЖКХ» Романа Казакова, «переход Жавновой в ГУК «Жилфонд» из Департамента городского хозяйства происходил на фоне потери жителями города 2,5 млрд. рублей накоплений на счетах УК». При этом глава ЖСК спокойно заявила, что собранные и исчезнувшие в непонятном направлении деньги… повисают долгом на жителях Красноярска. И еще одна пикантная деталь: в ноябре 2017 года выяснилось, что ни чиновники, ни жилищники по поводу исчезновения миллиардов в правоохранительные органы не обращались… С чего бы такая скромность?
Есть, правда, версия, что эти деньги не пропали, а были «оприходованы» в счет мнимых или виртуальных долгов Сибирской генерирующей компанией, ставшей в конце 2015-го новым собственником «Жилфонда». Но в итоге ситуацию так и спустили на тормозах.
Казалось бы, мутная история с участием Натальи Жавновой, СГК, принадлежащей олигарху Мельниченко, предыдущего владельца «Жилфонда» Валерия Грачева и его семьи – сугубо местный сюжет и никакой связи с «Домком-Инвестом» Костюкова и Круглова не имеет. Может, это и так, и Жавнова просто «работала» под мощным прикрытием в политических и административных структурах края. Однако матрица ее действий поразительно совпадает со схемами, которые реализует тандем «Костюков-Круглов», хотя открыто компании и люди, с ними связанные, появляются в Красноярске в январе 2019 года.
Красноярское поле чудес
Вернемся на берега Енисея. Итак, в начале 2019 года СГК перепродает УК «Жилищные системы Красноярска» (ЖСК) некоему московскому АО «Содержание и благоустройство» (СИБ). Смотрим на регистрационные сведения АО «СИБ» - и видим массу интересных сведений.
Во-первых, учредитель компании – Елена Волкова. Во-вторых, численность сотрудников – 3(!) человека. И наконец, адрес регистрации: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 20, корп. 1, этаж 1 пом. II комната 18А. Почему это важно? Да потому, что в соседних комнатах №17 и 19, по совершенной, конечно же, случайности зарегистрированы две структуры Костюкова, АО «Комфортис» и АО «РТ-Домком», занимавшиеся в том числе разграблением ЖКХ в подмосковном Жуковском.
Ну и чтобы ни у кого не было сомнений в том, что Волкова – человек Костюкова, скажем, что они являются совладельцами ряда структур, а именно: ООО «Тэкс» (теплоэнергетика), «Аварийно-ремонтной службы ЖКХ», ООО «Центр наружной рекламы».
Сразу после покупки муж, соратник по бизнесу и официальный представитель Елены Волковой, Иван Волков, заявил о радужных перспективах, которые ожидают красноярцев. «Планов много – планы на развитие, изменение какое-то структурное. Но самое главное – работа над повышением качества обслуживания общедомового имущества, главная задача, которая всегда стоит. И, конечно, стоит задача развития, если вкратце».
Скажем сразу – ничего этого сделано не было. А началось привычное раздербанивание собранных денег, сопровождаемое специально организованной кадровой чехардой. Отвечать на запросы местных СМИ о судьбе и перспективах крупнейшей УК города Волкова категорически отказывалась, а новые директора не приходили, когда их приглашали выступить в Заксобрании края и горсовете, и ответить на накопившиеся у населения вопросы!
До сентября 2019-го формальным главой купленной Костюковым ЖСК по-прежнему оставалась Жавнова. Позднее бывший пресс-секретарь ЖСК скажет, что ее в это время отстранили от дел и она уже ничего не решала, а всем заправляли костюковские ставленники, связанные со своим шефом через пару компаний-прокладок. Мы не знаем, насколько слова об отстранении Жавновой соответствуют действительности, да это и не так важно – в сентябре она уйдет из ЖСК, а в марте 2020 года станет известно, что через подставных лиц она приобрела у строительного магната Владимира Егорова три управляющие компании за несколько десятков миллионов рублей. В одной из них, «Покровские ворота», она станет директором. Что характерно – формальным учредителем этой структуры окажется не чужой Жавновой человек – ее бывший коллега, коммерческий директор ЖСК Максим Шпенглер. На какие деньги купила Жавнова новые УК, были ли это отступные/благодарность от Костюкова за ЖСК – в этом еще предстоит разобраться.
Место Жавновой занял бывший председатель комитета ЖКХ мэрии Новосибирска Иван Сиводедов – и «домоедовская» рулетка закрутилась. Люди Костюкова, исправно собирая деньги с населения, не расплачивались с поставщиками. Как говорит бывший сотрудник компании, у «ЖСК» очень хорошая собираемость с жителей — 97%, это примерно 200 миллионов рублей в месяц. Однако жители постоянно жалуются, что компания не исполняет обязанности по ремонту и содержанию домов, а деньги просто «уходят в никуда».
Платежи, которые они осуществляли в адрес поставщиков, можно назвать особо циничной издевкой. Судите сами: при среднемесячном начислении по линии, например, «Красноярсэнергосбыта» 7-8, а зимой – 12-14 млн. рублей, компания перечисляла всего… 7-8 тысяч рублей в месяц. То есть, одну тысячную(!) от положенного объема средств. В 2020 году платежей вообще почти не было, хотя менеджеры Костюкова обещают гасить долги в рассрочку. Правда, слова своего не держат – за 2020 год они заплатили за свет всего…128 000 рублей! По данным картотеки арбитражного суда на середину декабря 2020 года, с сентября 2019 года к УК было подано почти 400 исков. Весной общая сумма требований превышала миллиард рублей, а сейчас подобралась вплотную к двум миллиардам.
Вот лишь отдельные примеры по самым крупным долгам, которые структура Костюкова и Круглова накопила перед ресурсоснабжающими организациями:
- АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - сумма долга 595 397 919 руб.;
- ПАО «Красноярсэнергосбыт» - сумма долга 114 157 048 руб.;
- ООО «Краском» - сумма долга 129 856 511 руб.;
- ООО «Крастэк» - сумма долга 36 765 782 руб.
Итого более 906 миллионов (!) рублей. Только перед четырьмя поставщиками. А сколько еще других?
В январе 2020-го Костюков меняет игроков – управляющим директором ЖСК назначается упоминавшийся выше Иван Волков, исполнительный директор «МКС-Новосибирск», по словам его работодателей, имевший 10-летний опыт управления МКД. При этом, как выясняется, он продолжает управлять(?) и новосибирской структурой. В подобную многостаночность красноярцам верилось с трудом. И они оказались правы – «каста домоедов» настолько увлеклась сбором и выводом денег за пределы региона, что забывала о необходимости обслуживать головной офис ЖСК на ул. Алексеева, 49, частенько оставляя его даже без света!
Правда, очень скоро новость о назначении Волкова исчезает из информационного поля. Он становится «серым кардиналом», смотрящим от Костюкова, а формально компанию возглавляет с февраля же замдиректора по безопасности Андрей Жагорин. Чем вызвано такое доверие к Волкову? Ответ, как всегда, таится в прошлом – по данным сервиса «Контур.Фокус», у Ивана Волкова и Александра Костюкова ИНН, полученные в Тверской области. Ну а в Красноярске рассказывают, что Волков и Костюков знают друг друга с давних пор и в свое время были соседями.
Назначение Жагорина не внесло каких-то положительных изменений. Новый директор, признавая наличие долгов, говорил, что «ситуация рабочая», но расплачиваться с поставщиками не спешил. Через несколько месяцев кадровая чехарда возобновилась. В сентябре 2020-го Жагорина сменяет другой сотрудник УК, исполнительный директор Межрайонной левобережной дирекции и Дирекции по Октябрьскому району Роман Броверман. Однако через полгода и он покидает свое место.
«Основная причина, по которой из компании уходят, в том, что ей владеют люди не из нашего города, они не любят наш город», – кратко прокомментирует ситуацию после увольнения Андрей Жагорин. Но дело, добавим, не в любви – у «касты домоедов» просто другая цель. Выкачка максимально возможного количества денег из регионального ЖКХ. И название и география региона тут не важна.
Что подтверждает и другая модель, которую они применили в Красноярске. Ее люди Костюкова и Круглова с большой отдачей отработали в Жуковском. А именно, т.н. «повторные сборы», когда через суд компания взимает плату с домов/квартир, официально перешедших в другую УК.
Таких домов в Красноярске, как минимум, несколько десятков. Их жители принимают решение уйти от ЖСК только потому, что компания, естественно, банально не выполняет своих обязанностей. Вот что говорит жительница одного из МКД по ул. Матросова Екатерина Сидоренко. «Снег из двора весь январь-февраль не вывозится, в подъездах не моют, протоколы собраний игнорируются, – утверждает она. – У нас перед детской площадкой скапливается лужа, там дети утопают. Мы подали заявку, чтобы насыпали гравий – до сих пор это не сделано. С горем пополам и после наших жалоб установили только детский городок во дворе».
Но уйти от ЖСК практически невозможно. В конце прошлого года более 60 домов перешли от костюковской структуры в другие УК – по итогам общего собрания собственников были предоставлены протоколы в службу Стройнадзора. После рассмотрения документов и проведения соответствующих проверок обычно в течение месяца ведомство исключает дом из реестра одной УК и вписывает в реестр другой. Однако ЖСК подала 45 исков в Арбитражный суд, требуя признать действия Стройнадзора незаконными. И большинство исков, на рассмотрение которых даже не приглашали жителей этих домов, суд удовлетворил!
Почему? Костюковцы хитро использовали формальную сторону вопроса и ситуацию в отечественном правосудии. «Высший Арбитражный Суд был единственным органом, который давал правовую оценку и считал, что собственник при выражении мнения прав, но он прекратил свое существование, а вот позиция Верховного Суда иная, – говорит об этой ситуации депутат краевого Заксобрания Елена Пензина. – Он ссылается на закон, в котором прописано, что сменить УК можно лишь в случаях, когда УК нарушила неоднократно, а точнее два раза в течение года условия договора. Это должно быть зафиксировано и нарушения должны быть по одной тематике». А это, как все понимают, в наших реалиях практически невыполнимо. И справедливые решения, принятые в пользу пострадавших от действий УК ЖСК жильцов типа этого – к сожалению, редкие исключения. Результат же для горожан, чьими домами вновь «управляет» команда Костюкова-Круглова печален: люди получили счета от ЖСК за те полгода, когда они находились под управлением нормальных компаний и жили нормальной жизнью.
Кроме того, «каста домоедов» прибегает и к поддельным протоколам. Когда председатели каких-то домов говорят, что хотят перейти в другую УК, проводятся якобы собрания собственников, а потом выясняется, что среди активистов – или сотрудники самой ЖСК или какие-то их родственники, настаивающие на том, чтобы остаться в ЖСК.
По мнению экспертов ЖКХ, дело, скорее всего, в нежелании компании передавать другим УК документацию на дома, ведь тогда станут известны результаты финансово-хозяйственной деятельности ЖСК. Ну и стремление оставить за собой источник вечного дармового дохода, добавим мы. «Деньги аккумулируются, переводятся в головную компанию, которая приобретает на них управляющую компанию в другом регионе, где опять собирают деньги и ничего не делают. На собранные там деньги покупают УК уже в третьем регионе» – так говорил об основном принципе грязного бизнеса тандема Костюков-Круглов самарский депутат Михаил Матвеев. Выводятся через свои компании или новых партнеров, подконтрольных подрядчиков, которых они заводят на местах. Их контролируют Костюков и Круглов через номинальных директоров и учредителей. В Красноярске это, например, 4 структуры некоего Шахин Магеррам оглы Гусейнова.
Такие псевдоподрядчики очень нужны в мошеннической схеме – именно на их счетах в какой-то момент аккумулируются все излишки денежных средств. Благодаря этому УК может штамповать отчеты, в которых большими буквами будет написано, что у них самих денег на ведение основной деятельности категорически не хватает – по вине жильцов, разумеется.
И это правда - собранные с жильцов МКД деньги через таких «подрядчиков» массово выводятся из города и региона – сущие копейки тратятся «на месте», на поддержание видимости функционирования УК (зарплата руководства и сотрудников, аренда офиса, бухгалтерия). Как это осуществляется? По привычной схеме. Костюков и Круглов имеют абсолютную власть над собранной денежной массой и могут распоряжаться ею абсолютно бесконтрольно. Ведь подрядчики – это частные компании, которых защищает ФЗ «О коммерческой тайне», поэтому ни один житель красноярской многоэтажки самую интересную информацию о том, на что и каким образом были израсходованы его деньги, есть ли остатки, насколько обоснованы эти сборы никогда не получит. Но и здесь схема, в принципе, уже знакомая: полученные денежные средства частично направляются на зарплаты сотрудниками, на выплаты – в том или ином объеме - реальным рыночным подрядчикам, но при этом значительная их часть выводится на подконтрольные уже лично Костюкову и Круглову юридические лица. Делается это по традиции через выдачу займов, которые, как мы понимаем, никогда возвращены не будут.
Далее деньги частично шли на личные траты глав «касты домоедов» и их ближнего круга, частично, как говорил депутат Матвеев, на приобретение новых УК в регионах для развития своей пирамиды. Ну и на тушение «пожаров» там, где кредиторы либо совсем отказывались ждать, либо обладали сильным административным ресурсом, грозившим команде аферистов серьезными неприятностями.
С жителями картина ясна: они никогда не получать необходимых услуг в должном объеме. Они никогда не получат и правдивого и полного отчета от УК по вопросам расходования денежных средств.
Но в результате действия этой схемы наносится колоссальный ущерб и бюджету. Ведь УК не платит НДС – 20% от оборота. Подрядчики, работающие по «упрощенке», не доплачивают налог на прибыль. А с займов, которые выдаются структурам Костюкова-Круглова, не платится налог на дивиденды. А это сотни миллионов недополученных рублей налогов. Но красноярская фемида (и их коллеги из Самары и Подмосковья, как минимум) отчего этого не хочет видеть…
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И вот последняя информация – в ЖСК не будет директора, а будет некий коллективный исполнительный орган. Как мрачно шутят оставшиеся там сотрудники, в управляющей компании будет создана для управления другая управляющая компания. Возглавит ее, по некоторым сведениям, выходец из Новосибирска, некто Вячеслав Петраш. В феврале этого года в Красноярске уже была создана городская управляющая компания (ГУК) «Вертикаль», учредителем и руководителем которой стал Петраш. По данным сервиса «Контур.Фокус», Вячеслав Петраш ранее был учредителем или руководителем нескольких компаний в Новосибирске, которые торговали алкоголем и оказывали консультации на рынке недвижимости. «Московский комсомолец в Новосибирске» называл его руководителем местной УК «Перспектива», гендиректором которой с 2015 по 2018 годы была Елена Волкова, затем компанией стало руководить ЗАО «МКС». Кстати, адрес электронного ящика Петраша зарегистрирован на домене @zaomks.ru. Разграбление красноярского коммунального хозяйства московско-новосибирской группировкой «касты домоедов» продолжается…
P.S. Махинации костюковских УК, живущих по принципу финансовых пирамид из 90-х, поиск не просто новых регионов для хищнического освоения, но и новой стратегической «крыши», прикрываясь названием и персоналиями которой можно обделывать свои делишки – этот курс касты домоедов говорит о многом. С одной стороны, очевидно, что Костюков сотоварищи будет и дальше доить регионы, выводя из них деньги и оставляя за собой ветшающие дома, в которых живут миллионы россиян. С другой, так же очевидно, что рывок тандема Костюков-Круглов в сторону ГК «Ростех», о котором мы писали ранее, чреват для российского ЖКХ реальным коллапсом. На фоне которого таганрогская трагедия покажется мелкой шалостью.
И вот здесь возникает вопрос – а какую роль играет во всей истории трансформации костюковского бизнеса Ростех и люди, покровительствующие там Костюкову? Компанию с громким именем используют вслепую или же Ростех не жертва, а – соучастник творящегося в стране коммунального беспредела?
Об этом – наш следующий материал.