Меню
Происшествия
«Мы сидим, а денежки идут»
лесные пожары
Дмитрий Ребров
«МБХ медиа»
19 июля 2021, 03:51

Якутия горит

Лесные пожары в республике приобрели масштаб настоящего бедствия

Якутия горит
Фото: newsivanovo.ru

Дым от катастрофических лесных пожаров в Якутии дошел до административного центра республики. Тайга в этом регионе горит с мая, но теперь проблема напрямую коснулась его столицы. Сообщается о нехватке специалистов и техники для тушения огня, бороться с которым порой приходится добровольцам. О том, что происходит в одном из самых пожароопасных регионов России — в этом материале.

***

В столице Якутии из-за лесных пожаров и задымления оказалось приостановлено авиасообщение и движение паромов по реке Лена, сообщили 18 июля сразу несколько федеральных СМИ. Фактически это значит, что сейчас столица региона полностью лишена сообщения с «большой землей»: железнодорожный вокзал в Якутске находится на противоположной от города стороне реки.

Как сообщала «Новая газета», плотность частиц продуктов горения в воздухе на территории республики еще 16 июля превысила предельно допустимые концентрации в 15–30 раз, а на защиту некоторых поселков, к которым огонь подошел особо близко из-за нехватки пожарных пришлось выходить женщинам и детям.

РБК уточняет, что задымления сейчас фиксируются в 18 районах Якутии, всего по состоянию на 18 июля тут горит 223 природных пожара, при этом тушение ведется только на 70 из них. Еще на 12 противопожарным службам уже удалось остановить распространение огня, а еще столько же — полностью потушить.

Звоните ДиКаприо!

Гореть Якутия начала еще в мае. С тех пор площадь лесов, затронутых бедствием, уже давно перевалила за полмиллиона гектаров. Такие масштабы катастрофа приобрела, по мнению некоторых наблюдателей, в том числе и потому, что руководство республики первое время предпочитало скрывать масштабы катастрофы.

Так, пишет «Новая газета», некоторое время назад министра природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов написал письмо в Генеральную прокуратуру, в котором потребовал принять меры в отношении властей Якутии, скрывающих реальное положение дел. По его словам, региональная администрация занижала в официальной статистике данные о пожарах в 10–20 раз.

Но занижение цифр региональными властями — не единственная проблема. Поскольку большая часть региона мало населена, часть пожаров не тушили намерено: работа пожарных в них считается экономически нецелесообразной. Тут стоит заметить, что часть субъектов РФ, ранее пытавшихся выделять свои на своей территории зоны, где тушение «экономически неоправдано», впоследствии отказалась от этой практики (как, например, в Тюменской области и в Красноярском крае).

«Гринпис» еще в 2019 году призвал власти по крайней мере сократить такие зоны, чего в Якутии сделано не было, а также увеличить объем финансирования в виде субвенций регионам, выделяемых на охрану и защиту лесов. О том, что денег и сейчас в республике выделяется недостаточно, говорит нынешний дефицит техники и сил — их сейчас не хватает даже на то, чтобы справиться с огнем там, где тушить горящий лес нужно обязательно.

В итоге дошло до курьеза: на фоне разгулявшейся стихии и неэффективных действий местных чиновников за якутские леса вступился голливудский актер Леонардо ДиКаприо (помимо прочего, он является основателем благотворительного фонда по сохранению окружающей среды). Его внимание к проблеме удалось привлечь в Instagram якутскому экологу и активистке Розе Дьячковской. Актер заявил, что его фонд изучит ситуацию и в скором времени «будет готов приступить к действиям».

По следам Греты

Среди прочего, огонь в регионе уже поставил под угрозу существование якутского национального парка «Ленские столбы», включенного в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Тут тушить пожар пришлось силами добровольцев и «Гринпис».

Ранее представитель профильного направления этой организации Григорий Куксин говорил, что в сфере охраны лесов от огня в нашей стране существует сразу несколько системных проблем, не решив которых изменить ситуацию с пожарами к лучшему вряд ли удастся.

Во-первых, это финансирование: государство ежегодно выделяет на содержание лесной отрасли лишь треть от необходимой ей суммы. Во-вторых, в 2006 году государственную лесную охрану ликвидировали как таковую, а авиалесохрана была передана в ведение регионов. Наконец, в отрасли низкие зарплаты: в среднем по России она не превышает 30 тысяч рублей.

Несмотря на положительные изменения в вопросе охраны лесов в 2010-х годы, по мнению эксперта, восстановить систему контроля за ними государству так и не удалось: предшествовавшие им реформы 2000-х привели к распаду сообщества профессионалов, занимавших лесом и его охраной. Нехватка квалифицированных специалистов в данной сфере чувствуется до сих пор, уверен эксперт. 

Об этом же еще в мае 2021 года писал и руководитель лесного отдела «Гринпис» Алексей Ярошенко, прогнозируя «очень непростой сезон».

Как отмечают в «Гринпис», катастрофические лесные пожары в 2021 году начались существенно раньше обычного в условиях аномально сухого и жаркого лета. Так, что на 3 июля 2021 года площадь действующих лесных пожаров в стране в целом составила 1,14 миллиона гектаров. Причем 79% из них — именно в Якутии.

Ежегодное увеличение площади пожаров, помимо разрушения системы лесной охраны, в экологической организации объясняют изменениями климата, связанными с ростом температуры на планете в результате выбросов парниковых газов. Об этой проблеме так же писали «МБХ медиа» весной этого года, и посвятили этому вопросу отдельный материал. В России потепление происходит быстрее, чем в среднем по миру, ввиду ее географического положения, говорили тогда нашему изданию эксперты. А это означает, что и последствия глобального потепления наша страна чувствует на себе сильнее, чем многие западные страны. И лесные пожары — лишь часть из них.

Материалы по теме
Власти Якутии заявили, что справятся с лесными пожарами без помощи Леонардо Ди Каприо
МЧС предупредило жителей Московской области о высоком риске возникновения пожаров
Президент России тушит лесные пожары в Турции, а в Якутии ждут помощи от Леонардо Ди Каприо
Сейчас на главной
Авторская колонка
Почему на Западе министры могут ездить в метро
Регулярно в Инете появляются фотки каких-нибудь западных президентов или премьер-министров, которые едут в уголочке в городском трамвае или летят на какую-нибудь международную встречу обычным рейсовым самолётом. Порой даже в эконом-классе
Авдерин Валерий
Адвокатская группа «Команда 29» объявила о закрытии из-за давления властей
команда 29
Адвокатская группа «Команда 29» объявила о закрытии из-за давления властей
Адвокатская «Команда 29» объявила о закрытии из-за высоких рисков уголовного преследования со стороны властей. Такое решение юристы приняли после того, как Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайт группы
Росавтодор анонсировал повышение тарифа в системе «Платон»
система Платон
Росавтодор анонсировал повышение тарифа в системе «Платон»
Росавтодор анонсировал повышение тарифа системы «Платон» (система взимания платы с грузовых автомобилей за проезд по федеральным трассам) с февраля 2022 года
Двух российских гребцов сняли с Олимпийских игр из-за допинга
олимпиада в токио
Двух российских гребцов сняли с Олимпийских игр из-за допинга
Федерация гребного спорта России сняла гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с летних Олимпийских игр после того, как их вторая допинг-проба оказалась положительной. В крови спортсменов был обнаружен мельдоний
В МВД предложили ввести экспресс-тестирование автомобилистов на алкоголь
пьянство за рулем
В МВД предложили ввести экспресс-тестирование автомобилистов на алкоголь
В ведомстве считают, что быстрое тестирование позволит сократить время общения водителей с инспекторами ГИБДД, а также предотвратить конфликты
В Крыму детские лагеря переходят на закрытый режим работы из-за COVID-19
Крым
В Крыму детские лагеря переходят на закрытый режим работы из-за COVID-19
В республике Крым с 1 августа детские оздоровительные лагеря и социальные учреждения, в которых от COVID-19 привито менее 95% сотрудников, переходят на закрытый режим работы
Россия привлечет к уголовной ответственности организаторов водной блокады Крыма
Крым
Россия привлечет к уголовной ответственности организаторов водной блокады Крыма
Руководитель рабочей группы по оценке ущерба вице-премьер республики Ефим Фикс рассказал, что на сегодняшний день составлен список из 12 граждан Украины, которые причастны к организации водной блокады полуострова
В Москве за время действия системы QR-кодов закрылись 170 ресторанов
ресторанный бизнес
В Москве за время действия системы QR-кодов закрылись 170 ресторанов
Систему QR-кодов в московских ресторанах и кафе отменили спустя три недели после введения из-за финансовых проблем, с которыми столкнулись предприятия общепита
Михаил Мишустин запретил министрам выезжать за границу без его разрешения
чиновники
Михаил Мишустин запретил министрам выезжать за границу без его разрешения
В соответствующем документе говорится, что для выезда в иностранные государства все заместители Мишустина и главы министерств должны в обязательном порядке получить его письменное согласие на это
«Лукашенко по-любому проиграл»
Павел Либер опубликовал новое исследование платформы «Голос» о результатах президентских выборов в Беларуси. И написал: «Для меня главным стало математическое обоснование того, что Светлана Тихановская набрала минимум 3 миллиона голосов и победила в первом туре
В Туве из-за коронавируса запретили выходить из дома «без неотложных нужд»
коронавирус
В Туве из-за коронавируса запретили выходить из дома «без неотложных нужд»
В Туве из-за роста заболеваемости коронавирусом запретят перемещение «без производственной и служебной необходимости». Населению запретят выходить из дома «без неотложных личных нужд»
Каждый пятый врач в России не рекомендует пациентам прививаться от коронавируса
вакцинация
Каждый пятый врач в России не рекомендует пациентам прививаться от коронавируса
Около 20% российских медиков не рекомендуют пациентам прививаться. Такие результаты показало исследование сервиса «Актион Медицина». Опрос провели среди 2400 сотрудников медицинской отрасли
Сервис «НеСмотрим»
телевидение
Сервис «НеСмотрим»
Одним из главных нефутбольных воспоминаний о Евро-2020 останутся трансляции на недавно запущенной государственной ВГТРК медиаплатформе «Смотрим». Критика телеканалов, ведущих, комментаторов – обычная история, такой масштабный проект трудно пройти вообще без косяков
Евросоюз намекнул России на непризнание итогов выборов в Госдуму
выборы в Госдуму
Евросоюз намекнул России на непризнание итогов выборов в Госдуму
Евросоюз не будет признавать результаты выборов в Госдуму России, если они будут проведены с нарушением демократических принципов и международных норм
Лесной попечительский совет запретил продавать древесину из Иркутской области из-за незаконной вырубки
вырубка леса
Лесной попечительский совет запретил продавать древесину из Иркутской области из-за незаконной вырубки
Лесной попечительский совет FSC International, который выдает международные сертификаты на лесную продукцию, ввел временный запрет на продажу древесины от санитарных рубок в Иркутской области
Общество
Генпрокуратура признала независимое издание «Проект» нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала издание «Проект» нежелательной иностранной неправительственной организацией. В ведомстве заявили, что деятельность этого издания якобы «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации»
Евросоюз потребовал от властей Белоруссии освободить всех политзаключенных
протесты в белоруссии
Евросоюз потребовал от властей Белоруссии освободить всех политзаключенных
Евросоюз в очередной раз обратился к властям Белоруссии с призывом освободить политзаключенных, остановить политические репрессии и наказать тех, кто несет за них ответственность
Обвинение запросило для инвестора Майкла Калви 6 лет лишения свободы условно
арест бизнесменов
Обвинение запросило для инвестора Майкла Калви 6 лет лишения свободы условно
Российская прокуратура попросила суд приговорить к 6 годам лишения свободы условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей