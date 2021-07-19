Якутия горит
Лесные пожары в республике приобрели масштаб настоящего бедствия
Дым от катастрофических лесных пожаров в Якутии дошел до административного центра республики. Тайга в этом регионе горит с мая, но теперь проблема напрямую коснулась его столицы. Сообщается о нехватке специалистов и техники для тушения огня, бороться с которым порой приходится добровольцам. О том, что происходит в одном из самых пожароопасных регионов России — в этом материале.
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В столице Якутии из-за лесных пожаров и задымления оказалось приостановлено авиасообщение и движение паромов по реке Лена, сообщили 18 июля сразу несколько федеральных СМИ. Фактически это значит, что сейчас столица региона полностью лишена сообщения с «большой землей»: железнодорожный вокзал в Якутске находится на противоположной от города стороне реки.
Как сообщала «Новая газета», плотность частиц продуктов горения в воздухе на территории республики еще 16 июля превысила предельно допустимые концентрации в 15–30 раз, а на защиту некоторых поселков, к которым огонь подошел особо близко из-за нехватки пожарных пришлось выходить женщинам и детям.
РБК уточняет, что задымления сейчас фиксируются в 18 районах Якутии, всего по состоянию на 18 июля тут горит 223 природных пожара, при этом тушение ведется только на 70 из них. Еще на 12 противопожарным службам уже удалось остановить распространение огня, а еще столько же — полностью потушить.
Звоните ДиКаприо!
Гореть Якутия начала еще в мае. С тех пор площадь лесов, затронутых бедствием, уже давно перевалила за полмиллиона гектаров. Такие масштабы катастрофа приобрела, по мнению некоторых наблюдателей, в том числе и потому, что руководство республики первое время предпочитало скрывать масштабы катастрофы.
Так, пишет «Новая газета», некоторое время назад министра природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов написал письмо в Генеральную прокуратуру, в котором потребовал принять меры в отношении властей Якутии, скрывающих реальное положение дел. По его словам, региональная администрация занижала в официальной статистике данные о пожарах в 10–20 раз.
Но занижение цифр региональными властями — не единственная проблема. Поскольку большая часть региона мало населена, часть пожаров не тушили намерено: работа пожарных в них считается экономически нецелесообразной. Тут стоит заметить, что часть субъектов РФ, ранее пытавшихся выделять свои на своей территории зоны, где тушение «экономически неоправдано», впоследствии отказалась от этой практики (как, например, в Тюменской области и в Красноярском крае).
«Гринпис» еще в 2019 году призвал власти по крайней мере сократить такие зоны, чего в Якутии сделано не было, а также увеличить объем финансирования в виде субвенций регионам, выделяемых на охрану и защиту лесов. О том, что денег и сейчас в республике выделяется недостаточно, говорит нынешний дефицит техники и сил — их сейчас не хватает даже на то, чтобы справиться с огнем там, где тушить горящий лес нужно обязательно.
В итоге дошло до курьеза: на фоне разгулявшейся стихии и неэффективных действий местных чиновников за якутские леса вступился голливудский актер Леонардо ДиКаприо (помимо прочего, он является основателем благотворительного фонда по сохранению окружающей среды). Его внимание к проблеме удалось привлечь в Instagram якутскому экологу и активистке Розе Дьячковской. Актер заявил, что его фонд изучит ситуацию и в скором времени «будет готов приступить к действиям».
По следам Греты
Среди прочего, огонь в регионе уже поставил под угрозу существование якутского национального парка «Ленские столбы», включенного в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Тут тушить пожар пришлось силами добровольцев и «Гринпис».
Ранее представитель профильного направления этой организации Григорий Куксин говорил, что в сфере охраны лесов от огня в нашей стране существует сразу несколько системных проблем, не решив которых изменить ситуацию с пожарами к лучшему вряд ли удастся.
Во-первых, это финансирование: государство ежегодно выделяет на содержание лесной отрасли лишь треть от необходимой ей суммы. Во-вторых, в 2006 году государственную лесную охрану ликвидировали как таковую, а авиалесохрана была передана в ведение регионов. Наконец, в отрасли низкие зарплаты: в среднем по России она не превышает 30 тысяч рублей.
Несмотря на положительные изменения в вопросе охраны лесов в 2010-х годы, по мнению эксперта, восстановить систему контроля за ними государству так и не удалось: предшествовавшие им реформы 2000-х привели к распаду сообщества профессионалов, занимавших лесом и его охраной. Нехватка квалифицированных специалистов в данной сфере чувствуется до сих пор, уверен эксперт.
Об этом же еще в мае 2021 года писал и руководитель лесного отдела «Гринпис» Алексей Ярошенко, прогнозируя «очень непростой сезон».
Как отмечают в «Гринпис», катастрофические лесные пожары в 2021 году начались существенно раньше обычного в условиях аномально сухого и жаркого лета. Так, что на 3 июля 2021 года площадь действующих лесных пожаров в стране в целом составила 1,14 миллиона гектаров. Причем 79% из них — именно в Якутии.
Ежегодное увеличение площади пожаров, помимо разрушения системы лесной охраны, в экологической организации объясняют изменениями климата, связанными с ростом температуры на планете в результате выбросов парниковых газов. Об этой проблеме так же писали «МБХ медиа» весной этого года, и посвятили этому вопросу отдельный материал. В России потепление происходит быстрее, чем в среднем по миру, ввиду ее географического положения, говорили тогда нашему изданию эксперты. А это означает, что и последствия глобального потепления наша страна чувствует на себе сильнее, чем многие западные страны. И лесные пожары — лишь часть из них.