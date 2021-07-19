Валерий Авдерин: Почему на Западе министры могут ездить в метро
Регулярно в Инете появляются фотки каких-нибудь западных президентов или премьер-министров, которые едут в уголочке в городском трамвае или летят на какую-нибудь международную встречу обычным рейсовым самолётом. Порой даже в эконом-классе.
Израильский товарищ как-то рассказывал, что стоял в очереди в аптеке вместе с действующим министром.
Почему в России никто не стоит в очереди перед министром или губернатором? Можете сказать, что мы просто об этом не знаем. Но, не думаю… Почти у каждого россиянина есть смартфон – и, если бы люди стояли в одной очереди или ехали в одном трамвае с Рогозиным или Лавровым – они бы непременно это сфоткали. Или даже сняли видео. И выложили всё в своём Фейсбуке.
Ну, во-первых, у россиян столько претензий к своим «вождям». Могут сгоряча и в пятак дать. Помните, не так давно бабулька из Саратова обещала спикеру Госдумы Вячеславу Володину в следующий раз стукнуть его палкой? Если Рогозин без свиты придёт на космодроме Восточный к работягам, которым по году не платят заработанного – что они с ним сделают? Было бы интересно поглядеть…
Россияне не любят, а скорее, просто ненавидят своих начальников. Последние это прекрасно знают – и стараются со своим электоратом лишний раз не пересекаться.
Во-вторых, на российских чиновников и министров наш бюджет тратит во много раз больше денег, чем тратит на своих министров нищая Америка или Германия… Наши чиновники – люди богатые. Они могут позволить себе летать отдельными самолётами и ездить по выделенным полосам. В аптеки же гонять орды помощников и секретарей.
В-третьих, в России узнаваемый в лицо начальник не сможет пройти по улице и трёх шагов. Его тут же окружит толпа. С жалобами: У нас лифт не работает, а у нас горячей воды нет. Почему мне пенсию не платят четыре месяца, а я не могу получить пособие на ребёнка…
То, чем в западном обществе занимается ЖЭК и собес, в России иначе, чем распоряжением президента, пробить зачастую невозможно.
Юлия Латынина ехидно заметила, что на прямых линиях Путин работает начальником ЖЭКа. Очень плохого ЖЭКа. И работает начальником при этом тоже плохо. К нему всё время лезут с жалобами на ямы на дороге и протекающие крыши. Он, естественно, отдаёт приказ немедленно всё заделать. По телевизору с помпой показывают заделывание некоторых ям. Но, потом выясняется, что большинство ям никто не заделывал. И даже не собирался. И, если измерять результативность президентского правления за год – это будет несколько заделанных крыш, отремонтированное в паре домов отопление и восстановленная в паре домов канализация. Маловато для огромной страны…
Если Шойгу пойдёт в аптеку, на улице его начнут хватать за рукав вояки, которые уже три года не могут заселиться в выделенные по бумагам квартиры. Или те, кто третий год ждёт, когда ему извлекут полученную в Сирии пулю. Или матери забитых в армии пацанов… Да он и трёх шагов не пройдёт.
Так что в фотках западных министров в трамвае меня удивляет не столько их готовность жить, как все, сколько то, что при этом их не окружает толпа просильщиков и жалобщиков. Все знают, что вопросы водоснабжения и канализации можно всегда без проблем решить в ЖЭКе (или в суде) – и для этого вовсе не надо беспокоить министра жилищно-коммунального хозяйства или даже премьер-министра.