Меню
Общество
Корпорации объявят дефолт, крупные города опустеют
Авторская колонка
19 июля 2021, 03:34
Валерий Авдерин: Почему на Западе министры могут ездить в метро
Авдерин Валерий
Публицист
Все авторы

Валерий Авдерин: Почему на Западе министры могут ездить в метро

Валерий Авдерин: Почему на Западе министры могут ездить в метро

Регулярно в Инете появляются фотки каких-нибудь западных президентов или премьер-министров, которые едут в уголочке в городском трамвае или летят на какую-нибудь международную встречу обычным рейсовым самолётом. Порой даже в эконом-классе.

Израильский товарищ как-то рассказывал, что стоял в очереди в аптеке вместе с действующим министром.

Почему в России никто не стоит в очереди перед министром или губернатором? Можете сказать, что мы просто об этом не знаем. Но, не думаю… Почти у каждого россиянина есть смартфон – и, если бы люди стояли в одной очереди или ехали в одном трамвае с Рогозиным или Лавровым – они бы непременно это сфоткали. Или даже сняли видео. И выложили всё в своём Фейсбуке.

Ну, во-первых, у россиян столько претензий к своим «вождям». Могут сгоряча и в пятак дать. Помните, не так давно бабулька из Саратова обещала спикеру Госдумы Вячеславу Володину в следующий раз стукнуть его палкой? Если Рогозин без свиты придёт на космодроме Восточный к работягам, которым по году не платят заработанного – что они с ним сделают? Было бы интересно поглядеть…

Россияне не любят, а скорее, просто ненавидят своих начальников. Последние это прекрасно знают – и стараются со своим электоратом лишний раз не пересекаться.

Во-вторых, на российских чиновников и министров наш бюджет тратит во много раз больше денег, чем тратит на своих министров нищая Америка или Германия… Наши чиновники – люди богатые. Они могут позволить себе летать отдельными самолётами и ездить по выделенным полосам. В аптеки же гонять орды помощников и секретарей.

В-третьих, в России узнаваемый в лицо начальник не сможет пройти по улице и трёх шагов. Его тут же окружит толпа. С жалобами: У нас лифт не работает, а у нас горячей воды нет. Почему мне пенсию не платят четыре месяца, а я не могу получить пособие на ребёнка…

То, чем в западном обществе занимается ЖЭК и собес, в России иначе, чем распоряжением президента, пробить зачастую невозможно.

Юлия Латынина ехидно заметила, что на прямых линиях Путин работает начальником ЖЭКа. Очень плохого ЖЭКа. И работает начальником при этом тоже плохо. К нему всё время лезут с жалобами на ямы на дороге и протекающие крыши. Он, естественно, отдаёт приказ немедленно всё заделать. По телевизору с помпой показывают заделывание некоторых ям. Но, потом выясняется, что большинство ям никто не заделывал. И даже не собирался. И, если измерять результативность президентского правления за год – это будет несколько заделанных крыш, отремонтированное в паре домов отопление и восстановленная в паре домов канализация. Маловато для огромной страны…

Если Шойгу пойдёт в аптеку, на улице его начнут хватать за рукав вояки, которые уже три года не могут заселиться в выделенные по бумагам квартиры. Или те, кто третий год ждёт, когда ему извлекут полученную в Сирии пулю. Или матери забитых в армии пацанов… Да он и трёх шагов не пройдёт.

Так что в фотках западных министров в трамвае меня удивляет не столько их готовность жить, как все, сколько то, что при этом их не окружает толпа просильщиков и жалобщиков. Все знают, что вопросы водоснабжения и канализации можно всегда без проблем решить в ЖЭКе (или в суде) – и для этого вовсе не надо беспокоить министра жилищно-коммунального хозяйства или даже премьер-министра.

Сейчас на главной
Якутия горит
лесные пожары
Якутия горит
Дым от катастрофических лесных пожаров в Якутии дошел до административного центра республики. Тайга в этом регионе горит с мая, но теперь проблема напрямую коснулась его столицы. Сообщается о нехватке специалистов и техники для тушения огня, бороться с которым порой приходится добровольцам
Адвокатская группа «Команда 29» объявила о закрытии из-за давления властей
команда 29
Адвокатская группа «Команда 29» объявила о закрытии из-за давления властей
Адвокатская «Команда 29» объявила о закрытии из-за высоких рисков уголовного преследования со стороны властей. Такое решение юристы приняли после того, как Роскомнадзор по требованию прокуратуры заблокировал сайт группы
Росавтодор анонсировал повышение тарифа в системе «Платон»
система Платон
Росавтодор анонсировал повышение тарифа в системе «Платон»
Росавтодор анонсировал повышение тарифа системы «Платон» (система взимания платы с грузовых автомобилей за проезд по федеральным трассам) с февраля 2022 года
Двух российских гребцов сняли с Олимпийских игр из-за допинга
олимпиада в токио
Двух российских гребцов сняли с Олимпийских игр из-за допинга
Федерация гребного спорта России сняла гребцов Никиту Моргачева и Павла Сорина с летних Олимпийских игр после того, как их вторая допинг-проба оказалась положительной. В крови спортсменов был обнаружен мельдоний
В МВД предложили ввести экспресс-тестирование автомобилистов на алкоголь
пьянство за рулем
В МВД предложили ввести экспресс-тестирование автомобилистов на алкоголь
В ведомстве считают, что быстрое тестирование позволит сократить время общения водителей с инспекторами ГИБДД, а также предотвратить конфликты
В Крыму детские лагеря переходят на закрытый режим работы из-за COVID-19
Крым
В Крыму детские лагеря переходят на закрытый режим работы из-за COVID-19
В республике Крым с 1 августа детские оздоровительные лагеря и социальные учреждения, в которых от COVID-19 привито менее 95% сотрудников, переходят на закрытый режим работы
Россия привлечет к уголовной ответственности организаторов водной блокады Крыма
Крым
Россия привлечет к уголовной ответственности организаторов водной блокады Крыма
Руководитель рабочей группы по оценке ущерба вице-премьер республики Ефим Фикс рассказал, что на сегодняшний день составлен список из 12 граждан Украины, которые причастны к организации водной блокады полуострова
В Москве за время действия системы QR-кодов закрылись 170 ресторанов
ресторанный бизнес
В Москве за время действия системы QR-кодов закрылись 170 ресторанов
Систему QR-кодов в московских ресторанах и кафе отменили спустя три недели после введения из-за финансовых проблем, с которыми столкнулись предприятия общепита
Михаил Мишустин запретил министрам выезжать за границу без его разрешения
чиновники
Михаил Мишустин запретил министрам выезжать за границу без его разрешения
В соответствующем документе говорится, что для выезда в иностранные государства все заместители Мишустина и главы министерств должны в обязательном порядке получить его письменное согласие на это
«Лукашенко по-любому проиграл»
Павел Либер опубликовал новое исследование платформы «Голос» о результатах президентских выборов в Беларуси. И написал: «Для меня главным стало математическое обоснование того, что Светлана Тихановская набрала минимум 3 миллиона голосов и победила в первом туре
В Туве из-за коронавируса запретили выходить из дома «без неотложных нужд»
коронавирус
В Туве из-за коронавируса запретили выходить из дома «без неотложных нужд»
В Туве из-за роста заболеваемости коронавирусом запретят перемещение «без производственной и служебной необходимости». Населению запретят выходить из дома «без неотложных личных нужд»
Каждый пятый врач в России не рекомендует пациентам прививаться от коронавируса
вакцинация
Каждый пятый врач в России не рекомендует пациентам прививаться от коронавируса
Около 20% российских медиков не рекомендуют пациентам прививаться. Такие результаты показало исследование сервиса «Актион Медицина». Опрос провели среди 2400 сотрудников медицинской отрасли
Сервис «НеСмотрим»
телевидение
Сервис «НеСмотрим»
Одним из главных нефутбольных воспоминаний о Евро-2020 останутся трансляции на недавно запущенной государственной ВГТРК медиаплатформе «Смотрим». Критика телеканалов, ведущих, комментаторов – обычная история, такой масштабный проект трудно пройти вообще без косяков
Евросоюз намекнул России на непризнание итогов выборов в Госдуму
выборы в Госдуму
Евросоюз намекнул России на непризнание итогов выборов в Госдуму
Евросоюз не будет признавать результаты выборов в Госдуму России, если они будут проведены с нарушением демократических принципов и международных норм
Лесной попечительский совет запретил продавать древесину из Иркутской области из-за незаконной вырубки
вырубка леса
Лесной попечительский совет запретил продавать древесину из Иркутской области из-за незаконной вырубки
Лесной попечительский совет FSC International, который выдает международные сертификаты на лесную продукцию, ввел временный запрет на продажу древесины от санитарных рубок в Иркутской области
Общество
Генпрокуратура признала независимое издание «Проект» нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала издание «Проект» нежелательной иностранной неправительственной организацией. В ведомстве заявили, что деятельность этого издания якобы «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации»
Евросоюз потребовал от властей Белоруссии освободить всех политзаключенных
протесты в белоруссии
Евросоюз потребовал от властей Белоруссии освободить всех политзаключенных
Евросоюз в очередной раз обратился к властям Белоруссии с призывом освободить политзаключенных, остановить политические репрессии и наказать тех, кто несет за них ответственность
Обвинение запросило для инвестора Майкла Калви 6 лет лишения свободы условно
арест бизнесменов
Обвинение запросило для инвестора Майкла Калви 6 лет лишения свободы условно
Российская прокуратура попросила суд приговорить к 6 годам лишения свободы условно основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей