Сервис «НеСмотрим»
Что это было и почему госканал не смог нормально показать футбол в интернете?
Одним из главных нефутбольных воспоминаний о Евро-2020 останутся трансляции на недавно запущенной государственной ВГТРК медиаплатформе «Смотрим». Критика телеканалов, ведущих, комментаторов – обычная история, такой масштабный проект трудно пройти вообще без косяков. Но хейт в адрес ВГТРК был, кажется, беспрецедентным.
Платформа «Смотрим» оказалась не готова к росту нагрузки во время матчей: многие трансляции висли и падали – начиная с первой игры сборной России и вплоть до финала. А посмотреть футбол на других площадках или в онлайн-кинотеатрах, которые в обычное время транслируют эфиры федеральных телеканалов, тоже было нельзя – на них появлялось сообщение, что матч доступен исключительно на «Смотрим».
Возникали и другие вопросы к гостелехолдингу: почему на «России 1» (телевизионное вещание) и на «Смотрим» одновременно работали разные комментаторы? Почему так странно выглядела студия, в которой комментаторы и эксперты обсуждали последние матчи? И вообще: что это было?
Sports.ru попытался ответить на все вопросы.
1. О чем вообще речь? У меня все было нормально.
Если вы регулярно следили за матчами Евро и не заметили проблем, это может означать только одно: вы пользовались обыкновенным телевизором с подключенной антенной или пользовались ТВ-пакетом от интернет-провайдера. В этом случае – проблем действительно не было. Однако так делали не все.
Исследования показывают, что с каждым годом все больше людей смотрят в интернете вообще все. По данным исследовательской компании Mediascope, более 20% зрителей смотрели некоторые матчи ЧМ-2018 через приложение на смартфоне или на компьютере.
За три года интернет-аудитория только выросла. Отчасти это связано с распространением технологии Smart TV, которую активно внедряют крупнейшие производители домашней техники LG, Samsung и Sony. Телевизоры со Smart TV – это, по сути, компьютеры, которые получают картинку через интернет, а не через антенну. Каналы и телекомпании выпускают для них отдельные приложения.
2. Почему проблемы возникли только у ВГТРК?
Трансляции в интернете вели все три телекомпании, но проблемы действительно возникли только у ВГТРК. Этому есть два объяснения.
Медиаплатформы «Первого» и «Матч ТВ» были запущены раньше и многократно протестированы на крупных трансляциях. Но еще важнее другое: «Первый» и «Матч ТВ» разрешали транслировать свой контент и другим платформам. Это снижало нагрузку на их собственные медиаплатформы.
ВГТРК трансляциями в интернете ни с кем делиться не стал. При попытке посмотреть матч в онлайн-кинотеатрах типа more.tv или ivi возникала надпись: «Матч только на Смотрим.ру». Оперативно блокировались пиратские сайты, специализирующиеся на ретрансляции картинки телеканалов. В итоге все устремились на «Смотрим» – платформа не выдержала наплыва посетителей и рухнула.
Впервые проблемы возникли на первом матче сборной России против Бельгии. Трансляция прервалась через 10 минут после начала матча и не восстанавливалась ни в мобильном приложении, ни через браузер до конца первого тайма. Но и после возобновления трансляции картинка шла со сбоями. Подобная ситуация повторялась на других трансляциях «Смотрим», особенно на полуфинале Италия – Испания и финале.
«Вероятно, отказавшись делиться трансляцией с другими платформами, ВГТРК хотела привлечь внимание к «Смотрим», ведь сервис запущен совсем недавно, – считает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. – Однако технически они оказались абсолютно не готовы».
3. Что это за «Смотрим»? Зачем его вообще создали?
ВГТРК объявил о запуске бесплатной платформы в начале ноября 2020 года. Руководители госкомпании говорили о «революционном прорыве», «удобстве» и «надежности» для миллионов пользователей. На официальной презентации заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский рассказывал, что над новой цифровой платформой «работали очень тщательно и долго, делали тесты, проводили фокус-группы».
«Мы внимательно следили за поведением аудитории. И в какой-то момент увидели цифры, которые нас вдохновили. Поняли, что нам нужно собрать весь наш контент, все наши ресурсы на едином носителе – дополнительном к экрану телевизора», – объяснял Златопольский.
Другими словами, руководители государственного медиахолдинга, получающего ежегодно 20+ миллиардов рублей из госбюджета (в 2020 году – более 24 млрд рублей), увидели сокращение традиционной телеаудитории и переход значительной части зрителей на интернет-потребление. Удобный сервис был призван сохранить аудиторию госканалов ВГТРК.
Идея «Смотрим» в том, чтобы сгрузить в одном месте весь контент, который производят входящие в холдинг компании: федеральные телеканалы «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», 79 региональных филиалов по всей стране, радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио Культура».
Пользователям был обещан и эксклюзив, который невозможно увидеть больше нигде: первой в этой серии стала запись выступления оперного певца Пласидо Доминго в концертном зале «Зарядье». Первые семь месяцев сервис работал без сбоев, а потом начался Евро.
«Холдинг просто переооценил свои возможности, – считает отраслевой телеграм-канал Телекоммуналка. – У них мощное медиавлияние – всякие «Танцы со звездами» смотрит много людей. Но в основном их смотрят или в прямом эфире на ТВ, или в записи на ютубе. У ВГТРК нет CDN (Content Distribution Network – инфраструктура, оптимизирующая дистрибуцию в интернете – Sports.ru) для кэширования трафика по России, у них нет облачного хранилища и т.д. Складывается впечатление, что ВГТРК делали платформу сами, не привлекая сторонних экспертов. Получилось что получилось».
По оценке Дениса Кускова из TelecomDaily, стоимость разработки и запуска «Смотрим» должна была составить десятки миллионов рублей. «Но с учетом того, что для госкомпании все, как правило, стоит дороже, и с учетом затрат на обслуживание и техподдержку, думаю, сейчас речь идет о сотнях миллионах рублей», – считает Кусков.
4. А что говорит сама ВГТРК?
Когда платформа «Смотрим» только запускалась, руководители ВГТРК обещали, что у нее будет работать круглосуточная техподдержка. И что они «будут очень благодарны за обратную связь: не только за слова признательности, но и за верные замечания, которые помогут выявить недостатки и устранить их как можно быстрее».
В момент, когда обратная связь с «верными замечаниями» после срыва трансляций стала лавинообразной, показалось, что все это крики в пустоту.
Несмотря на бурную реакцию зрителей, ВГТРК до сих пор публично никак не отреагировала на ситуацию. И, судя по всему, не отреагирует. В пресс-службе ВГТРК Sports.ru заявили, что знают о реакции болельщиков и «вообще ситуация неприятная», но комментариев на этот счет ждать не стоит.
При этом для нового сервиса проблемы с подготовкой к первым большим нагрузкам – ситуация не новая. В 2019 году Okko Спорт рухнул при первом же показе топ-матча АПЛ: трансляция «Манчестер Юнайтед» – «Челси» лежала до 19-й минуты и возобновилась уже при счете 1:0. После этого сервис разослал извинения пользователям и раздал им бесплатные промокоды для доступа к другим продуктам платформы. Okko также пообещал увеличить штат технических консультантов, чтобы не допустить проблем с просмотром в дальнейшем. И проблемы действительно были решены.
Денис Кусков из TelecomDaily считает, что, в отличие от платного частного Okko Спорт (на момент запуска принадлежал Rambler Group Александра Мамута, в октябре был куплен «Сбером»), бесплатный, запущенный на государственные деньги «Смотрим» не имел шансов оперативно исправиться.
«Если бы такое произошло с коммерческим ресурсом, то для них провал трансляций Евро означал бы потерю денег, потерю репутации, увольнение отвечавших за техническую сторону проекта сотрудников и их руководителей. Но в случае со «Смотрим» это так не работает: деньги государственные, никто не понесет никакого наказания, – уверен Кусков. – У ВГТРК были все возможности подготовиться, протестировать сервис при пиковой нагрузке – и не один раз. Но ничего сделано не было. Количество допущенных просчетов было такое, что их не удалось исправить за месяц, пока шел Евро».
Работу «Смотрим» называют главным тв-провалом этого года и другие эксперты. Экс-редактор отдела медиа «Ведомостей» Ксения Болецкая, ныне работающая в «Яндексе», отмечает, что половина ее фейсбук-ленты состояла из хейта в адрес сервиса ВГТРК. «Я со времен запуска Premier не видела столько проклятий в сторону видеосервисов», – говорит она, отмечая, что индикатором отношения пользователей стала оценка приложения в Google Play (пала до двух баллов).
«Смотрим.ру не смог ничего с собой сделать даже к финалу. На Смарт.тв трансляции нет, на компе виснет, на телефоне сбивается, и ты смотришь одно и то же несколько раз. Во всех нормальных легальных сервисах трансляция заблокирована. Я, в общем, рад, что на ВГТРК работает отрицательный отбор, но почему мы должны в этом участвовать», – выразил общее мнение в фейсбуке медиаменеджер Илья Красильщик.
Сколько людей столкнулись с проблемами из-за срывов трансляции «Смотрим» – точно подсчитать сложно. ВГТРК цифрами не делится. Можно лишь прикинуть на основании косвенных данных – речь идет о нескольких (2-4) миллионах человек. Один из косвенных признаков серьезного интереса к трансляциям на «Смотрим» – число включивших стрим-трансляции финала на ютубе. В кадре можно было наблюдать, как комментаторы «Смотрим» Николай Саприн и Александр Неценко в прямом эфире комментируют игру. Сама трансляция, разумеется, оставалась за кадром.
Параллельный стрим на ютуб-канале «Уткин Live» Василия Уткина набрал 261 тысячу просмотров. Стрим Саприна и Неценко оказался куда популярнее – 1 миллион 431 тысяча просмотров. Но есть ощущение, что часть аудитории составили те, у кого упала трансляция «Смотрим» – люди в панике искали другой источник картинки в ютубе. Значительная часть комментариев под трансляцией была в духе: «Покажите игру, а не лицо двух мужиков».
5. Почему один и тот же матч на «России 1» и на «Смотрим» комментировали разные люди? И что за дичь со студией?
Разумеется, срыв картинки – это главная претензия к «Смотрим». Но не единственная.
У многих возникли вопросы к оформлению студии, откуда ведущие выходили в эфир до и после матчей, а также в перерывах.
В отличие от «Матч-ТВ», ведущие которого во главе с Дмитрием Губерниевым выходили в эфир из китчевого сооружения в виде огромного стеклянного мяча, из которого открывались виды на «Газпром Арену» и офисную башню «Газпрома», ВГТРК сработал в стиле ретро-минимализма.
Тесная комната, зеленый ковер, символизирующий угол футбольного поля (кажется, видел такие коврики в IKEA), стены задрапированы какими-то темными шторами – все это выглядело вызывающе олдскульно.
«Все было организовано очень удобно, – рассказывает Sports.ru комментатор Николай Саприн. – Мы комментировали из конференц-зала, где поставили огромный телеэкран, а на включения в перерыве переходили в студию, которая была расположена в другой части зала. Там работали ребята, которые вели Дневники Евро, там же мы обсуждали матчи с экспертами. Работать было очень комфортно, и я благодарен всей команде интернет-дирекции «Маяка» во главе с Артемом Туркиным, которая готовила и вела этот проект. Конечно, я в курсе про срывы картинки, но мы же не в ответе за технические вопросы».
Непосредственно пара комментаторов «Смотрим» Неценко – Саприн не вызывала у зрителей радикально отрицательных эмоций. Хотя некоторые отметили довольно странную манеру: комментаторы по ходу матчей зачитывали в эфире пришедшие смски и чересчур подробно описывали происходящее на поле.
Николай Саприн объясняет это тем, что изначально проект отталкивался от радио. Медиаплатформа «Смотрим» объединяет контент не только телеканалов, но и принадлежащих ВГТРК радиостанций.
«Три года назад на ЧМ-2018 уже организовывалась трансляция, альтернативная телевизионной, – рассказывает Саприн. – Наши радиорепортажи для «Маяка» пускали под телевизионную картинку на сайте vesti.ru. Тот эксперимент был признан успешным, всем понравилось, и потому было решено повторить его уже на новой медиаплатформе «Смотрим».
«Изначально перед нами была поставлена задача в рамках интернет-трансляции объединить две аудитории – радийную и телевизионную. Что само по себе непросто, поскольку специфика трансляций по радио и по телевидению довольно разная, – объясняет Саприн. – У телезрителя есть картинка, и поэтому комментатору уместно делать паузы, чтобы зритель мог проникнуться тем или иным моментом. На радио длинные паузы недопустимы в силу отсутствия картинки: ее должны ежесекундно рисовать комментаторы. Поэтому радиорепортаж всегда насыщеннее и подробнее, чем телевизионный. Из радиоэфира же взято и чтение поступавших смсок. За матч приходило по 800-900 сообщений, и пока один из пары ведущих комментировал, второй отбирал самые интересные мнения или вопросы, которые и звучали в эфире».
Поэтому Владимир Стогниенко был голосом «России 1», а Николай Саприн и Александр Неценко – платформы «Смотрим». Внутри ВГТРК работали две дирекции – телевизионная и радийная. И звуковую дорожку радийщиков, предназначенную для слушателей «Маяка», решили наложить на картинку, которую транслировали через новый сервис «Смотрим» в интернете.