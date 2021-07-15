Валерий Авдерин: Про неправильных западных историков
В российских военно-исторических тусовках постоянно раздаются возмущённые выкрики:
Почему западные историки мало пишут о битвах на Восточном фронте? Вот, скажем, британцы написали двадцать книг про высадку в Нормандии, и только одну - про Сталинградскую битву. Пример я придумал от балды. Но, в общем, разговор реально идёт примерно такой. Главный вывод отсюда всегда один и тот же: Они хотят нас принизить, отнять у нас нашу Победу.
Хотя объясняется всё совершенно элементарно. Историки всегда предпочитают писать о битвах и победах своих армий, а не чьих-то.
Во-первых, не надо далеко ехать, архивы рядом, во-вторых, не надо учить иностранные языки – всё читается без переводчика. В-третьих, если прошло ещё не очень много времени – под рукой есть ветераны-очевидцы, до которых можно доехать на трамвае или электричке и общаться с ними можно тоже без переводчика. Который и переврёт половину и ещё денег за это возьмёт.
Почему никто из наших историков не пишет монографий про Нанкинскую резню или осаду Сингапура? Потому что для этого надо знать сразу и одновременно три языка: японский, китайский, английский. Без них ничего нового и интересного об этих исторических событиях написать невозможно.
И ещё один момент. Если немецкие, британские, американские… архивы давно открыты для всех желающих, то в России материалы по войне, закончившейся 76 лет назад, до сих пор массово засекречены. Западный историк не станет тратить время на изучение вопроса по жалким, тенденциозно подобранным обрывкам информации – потому что у себя дома он по своим армиям и их битвам может всю информацию получить по первому запросу. Мол, ребята, когда вы всё откроете – тогда я к вам и поеду. А тратить время на работу без доступа к документам – для человека, у которого есть выбор, чем ещё заняться, просто глупо.