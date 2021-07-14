Парк «Дракино» рискует стать базой отдыха только для своих
Боксеры крушат вывески и арт-объекты в любимом месте отдыха тысяч жителей Москвы и Подмосковья
Представители АНО «Центр развития бокса», взявшие в практически безвозмездную аренду у государства подмосковный парк «Дракино», изъятый у предпринимателя Бориса Криводубского в рамках уголовного дела экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, пытаются оправдать свой жесткий заход на курорт всеми правдами и неправдами.
Напомним, 28 июня боксеры приехали в «Дракино» и тут же заблокировали его работу: сотрудникам был ограничен доступ на рабочие места и к личным вещам, постояльцев отелей вынудили покинуть номера, так как кухни, рестораны, спа-комплекс оказались закрыты.
Разразился скандал, на поверхность всплыли имена тех, кто продвигает «Центр развития бокса» (генеральный директор - человек по фамилии Беспутин). В частности, Умара Али Лутфуллоева, выходца из Таджикистана, как сообщают СМИ, ранее дважды судимого за вымогательство и нанесение побоев (сейчас он известен под фамилией своей жены - Кремлёв и по своей должности руководителя Федерации бокса России). Второе имя — Екатерина Гордон (певица, юрист). Но широкой публике она может быть больше известна, как бывшая жена журналиста Александра Гордона.
Начав с притеснений людей, долгие годы трудившихся в парке «Дракино», новые арендаторы, на фоне поднявшегося информационного шума, решили защищаться и, как это часто бывает в любой непонятной ситуации, прикрываться детьми.
Несколько дней после захода боксеров в «Дракино» было не понятно, что они там хотят делать целых 11 месяцев (это срок аренды). Но люди, никогда не работавшие в сфере гостеприимства, заявили, что дальше развивать въездной туризм в Подмосковье они и не собираются. Из любимого места отдыха тысяч жителей Московской, Тульской Калужской областей они намерены сделать закрытую территорию (базу), заточив ее исключительно под себя. Естественно, эта грубая правда подается через соцсети и некоторые журналистские материалы под соусом развития спорта.
В Сети множится фейковая информация о том, что «Дракино» станет меккой для детей-спортсменов и детей-инвалидов, что объект вновь станет детским лагерем, как это было до появления здесь курорта.
Но если для широкой российской аудитории, Администрации президента, минспорта такая «лапша» мягко «ляжет на уши», то жителей подмосковных городов Серпухов и Протвино, между которыми расположен парк-отель, обмануть невозможно. У людей хорошая память и очень многие здесь понимают, что история с возрождением детского лагеря, мягко говоря, притянута за уши. Все тут знают, что от него остались одни фундаменты задолго до появления здесь парка. К тому же большая его част располагалась на землях принадлежащих ДОСААФ (аэродром «Дракино»), а сохранившаяся и приведенная в порядок пятнадцать лет назад лагерная инфраструктура до сих пор используется спортсменами-летчиками (в том числе курсантами).
Занимался наведением порядка на этой территории как раз Александр Шестун. В 2005 году подмосковное правительство поручило ему организовать здесь проведение Чемпионата мира по планерному спорту. Буквально за полгода он провел сюда газ, заново переложил электричество, построил дорогу, привлек инвесторов для возведения котельной, гостиницы для гостей и летчиков, с нуля построил командный пункт аэродрома, здесь появилась полноценная инфраструктура. И все это делалось как раз для спортсменов, а не ради бизнеса. За то, что «Дракино» превратился в полноценный аэродром и принял несколько престижных международных летных чемпионатов Шестун был награжден медалью ДОСААФ и высшей наградой FAI (Международной авиационной федерации) – золотой медалью.
А уж потом, когда на фоне этого и последовавшего за ним чемпионатов мира, Европы и России, стал формироваться парк «Дракино». Инвесторы, в том числе Криводубский, начали строить там новые места для размещения, рестораны. Изначально как раз для размещения спортсменов и зрителей. А потом в парк потянулись и другие люди, которым просто хотелось отдохнуть в сосновом бору. И для них был построен спа-комплекс, появился прокат, анимационные программы. На муниципальном куске земли Шестун, помешанный на спорте, тогда разместил районную конноспортивную школу. Одним словом, здесь реализовывалась полноценная программа по развитию внутрироссийского туризма. Выгоду получали все: государственный аэродром, частный курорт, муниципальная спортшкола, бюджеты всех уровней и простые туристы, получившие возможность для полноценного отдыха. И, что важно, в отличие от других парков-отелей, расположенных в Серпуховском районе, «Дракино» с самого начала и до 2 июля 2021 года оставался открытым для людей. Вход на уютную территорию, парковки, пляж, а также вход на спортивные соревнования (самолетные и вертолетные чемпионаты, авиагонки, мотокроссы) здесь всегда были бесплатными. Именно за это в 2015 году бывший президент Дмитрий Медведев лично наградил владельца комплекса Бориса Криводубского.
Одним словом, местных жителей, чьего расположения, кстати, добивается Екатерина Гордон, ставшая кандидатом в Госдуму именно от этого округа, провести лукавыми словами новых арендаторов о «всеобщем благе» будет очень трудно.
Когда же замусоренная сосновая чаща превратилась в полноценный курорт, куда можно было приехать на отдых семьей, где можно было свободно гулять или отдыхать на пляже острова «Дракино» (превращенного в таковой из заброшенного песчаного карьера), лакомый кусок попытались отжать. Занималось этим в 2015 году подмосковное управление Росимущества и его тогдашний руководитель Елена Паткина. Не удалось, но лишь после обращения к премьер-министру Дмитрию Медведеву. А в этом году стало известно, что эта Паткина, уже будучи большой чиновницей Росимущества, была осуждена на семь лет за растрату...
Аэродром «Дракино» до прихода инвесторов
Карьер в Дракино до работ по его благоустройству
После ареста Шестуна, многие предприниматели, лично знавшие его (и даже не знавшие), те кто работал в районе и инвестировал в развитие муниципалитета, оказались под прицелом силовиков. Те сочли, что все они аффилированы Шестуну. Суд с ними, естественно, согласился и лишил людей своего имущества: жилья, активов, бизнеса.
Предприниматель Криводубский вот остался без «Дракино», в развитие которого вложил деньги, взятые в банке в кредит до 2024 года. Долги он продолжает отдавать и сейчас, после изъятия у него парка.
А тем временем новые арендаторы, обещавшие «навести в парке порядок», решать вопросы начали не с главного (у «Дракино», например, нет собственной котельной, которая не была изъята судом у собственника, нет своей инженерной инфраструктуры, так как все электрокабели также имеют другого собственника). Боксеры начали с того, что снесли на территории курорта знак «I love Drakino», на фоне которого туристы раньше делали селфи, сбили со зданий логотипы парка, вывески с названиями ресторанов и заявили, что намерены отказаться от исторического названия, полученного от древнейшей деревни и одноименного аэродрома, где тренировался еще Чкалов. «Лутфуллоевы и Гордоны» решили переименовать парк «Дракино» в парк «Русский», видимо для того, чтобы вычеркнуть из памяти местных жителей хорошие воспоминания об этом месте и имена людей, превративших кусок мало кому интересного пустыря в то, чем серпуховичи до начала июля гордились.