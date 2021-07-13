«Когда люди вернутся, то всплывут все грехи»
Почему «лондонский список» Титова был обречен
Одна из самых громких инициатив последних лет – возвращение на родину бизнесменов, эмигрировавших из-за угрозы уголовного преследования – закончилась, толком не проработав 12 июля бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил о приостановке работы над «лондонским списком». Почему так произошло и почему в сложившейся ситуации в возвращении оказались не заинтересованы ни силовики, ни сами бизнесмены – в этом материале.
Как появился список и как он работал
Так называемый «список Титова» или «лондонский список» был создан в феврале 2018 года, перед президентскими выборами, в которых принимал участие и Борис Титов (в итоге он набрал 0,76 процента. – ред.).
Он возник после встречи уполномоченного по защите предпринимателей с российскими бизнесменами в Лондоне и включал в себя тех, кто подвергся уголовному преследованию на родине из-за своей деятельности и вынужден был уехать из страны. В первом списке, который Титов передал президенту Владимиру Путину, было больше десятка имен, однако все последние годы число желающих вернуться на родину росло.
В докладе Титова президенту Владимиру Путину в июле 2021 года говорится, что возвратиться в страну в надежде на справедливый суд были готовы 136 человек — при условии не заключения их под стражу до приговора. В целом за три с половиной года в Россию вернулись 12 человек из списка. В 2018 году – Андрей Каковкин, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Эрнест Ким, Дмитрий Паньков и Анатолий Локтионов, в 2019-м — Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 году – Дмитрий Зотов Алексей Латыпов и Михаил Ершов.
Не для всех возвращение получилось беспроблемным. Так, ростовский бизнесмен Андрей Каковкин на родине стал фигурантом нового уголовного дела из-за противостояния с влиятельным строительным концерном «Покровский». В 2019 году суд приговорил его к трем годам общего режима за мошенничество, затем срок изменили на условный. Каковкин настаивает на своей невиновности.
Сейчас прокуратура требует отправить под стражу еще одного фигуранта списка – бывшего гендиректора лизинговой компании ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, в отношении которого после возвращения также было возбуждено новое уголовное дело. После его недавнего задержания Титову пришлось лично ручаться за бизнесмена.
По данным РИА «Новости», в докладе Титова Владимиру Путину говорилось, что «Генпрокуратура не может гарантировать, что вернувшихся бизнесменов не заключат под стражу», поэтому работа над списком приостановлена.
Сам Титов в своем фейсбуке заявил, что проблема не в Генпрокуратуре, а в сложности добиться «обоснованной и согласованной позиции со стороны следствия»:
«Речь не о каком-то «выторговывании» благосклонности или оправдания. Все, что нужно обвиняемым при возвращении – это отсутствие заключения под стражу до приговора, чтобы они могли аргументировать свою позицию свободно и без давления».
«Нужно найти системное решение. Обозначить четкий механизм согласования позиции между всеми ведомствами, которые причастны к процессу. Возможно, межведомственную группу для обсуждения этих вопросов удастся создать на площадке Совета Безопасности Российской Федерации», — предложил Титов.
По его словам в таком случае работа над «лондонским списком» будет продолжена.
«Силовики были недовольны»
Одним из инициаторов создания списка был получивший убежище в Великобритании бизнесмен Алексей Шматко. В отношении него в России в 2010 году было возбуждено дело о хищении через его фирму 800 тысяч рублей НДС из бюджета страны, хотя изначально заявление о хищении написал он сам.
Алексей Шматко. Фото: личный архив
По словам бизнесмена, его пытали сотрудники УФСБ по Пензенской области, а причиной уголовного преследования стал отказ платить «за крышу» и переписывать на силовиков свой бизнес. С 2011 года Шматко находится за границей, он обращался с жалобами к президенту Путину и главе СК Александру Бастрыкину, однако помощь так и не получил. Сейчас ему пытается помочь депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
В беседе с «МБХ медиа» Шматко заявил, что «лондонский список» встретил ожесточенное сопротивление силовиков и имел мало шансов на успех. «Конечно, силовики очень недовольны этим списком. Когда люди начинают из-за границы отстаивать правду, им это не нравится. В их понимании, если ты уехал, а не стал платить или пытаться «порешать вопросик» — то по-любому виноват. А тут ты уехал и еще показываешь, как они фабрикуют дела и сажают невиновных».
По его словам, часть бизнесменов из списка не столько ждала возвращения в Россию, сколько возможности отстоять свою позицию и получить правосудие.
«Судей, прокуроров и других силовиков в России назначает Владимир Путин, вся система имеет одного начальника, привыкла к монополизму и им не нравится, когда им пытаются указывать другие. Там нет никакого чувства справедливости и желания докопаться до истины.
«Бизнесмены не идиоты, мы все прекрасно видим и понимаем. Никакого желания возвращаться в Россию даже при смене власти у меня нет».
«Дело в замечательном русском народе, который хочет видеть у себя сапог на горле и царя, а не свободу и демократию. Я хочу развиваться и заниматься любимым делом, а не тратить жизнь на что-то другое», — сказал Шматко.
«Это изначально был неравный бой»
Глава комитета по правозащите партии «Новые люди», бизнесмен Александр Хуруджи сам подвергался уголовному преследованию, а в последние годы был соратником Титова и защищал права предпринимателей, находящихся под стражей.
По его словам, в 2018 году идея создания нового механизма по возвращению предпринимателей была настороженно встречена с обеих сторон. Бизнесмены посчитали это «заманухой», а силовики опасались, что кому-то придется отвечать за поделенные активы «возвращенцев» и под удар могут попасть они сами.
«Первые дела прошли хорошо, но потом начались проблемы, особенно когда дело касалось бизнесменов с крупными активами. К тому же, те, кто вернулся, начали признаваться, как и кто захватил у них активы, и заказчикам это не нравилось, пошли уголовные преследования. Генпрокуратура также пыталась перетянуть повестку Титова, [генеральный прокурор] Игорь Краснов теперь часто говорит о защите бизнесменов. Начались сбои, приходили отказы по возвращению новых лиц, это довольно тяжелая и нервная инициатива, которая стоила Титову больших усилий», — сказал «МБХ медиа» Хуруджи.
Он также добавил, что аппарат омбудсмена продолжит защищать уже вернувшихся бизнесменов, а заявление об остановке работы коснется тех, кто сейчас за границей
Алексей Шматко также считает, что препятствование возвращению бизнесменов связано с захватом их активов и незаконными уголовными делами, за которые кому-то придется отвечать.
«Когда люди вернутся, то всплывут все грехи – отжатие активов, незаконные суды, пытки, уголовные дела и кому-то придется за это отвечать, а делать этого никто не хочет».
«Поэтому инициатива встретила такое сопротивление. Это изначально был неравный бой и я это понимал, но сдаваться без борьбы неправильно», — заключил Шматко.