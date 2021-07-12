Валерий Авдерин: Про двухместные номера
Сейчас никто не будет спрашивать человека, поехавшего отдыхать в пансионат или санаторий, сколько у него в комнате соседей. Как-то само собой разумеется, что человек живёт один. Или с другом, или с подружкой, или с женой… И это никак не влияет на цену. Потому что постоялец снимает номер, а не койко-место.
В советские же времена хоть в гостинице, хоть в санатории речь, как правило, шла о койке. Если в номере были две кровати – тебе в любой момент могли подселить соседа. С запахом перегара, громким храпом, привычкой по ночам включать свет… В общем, с соседом могло крупно не повезти. Но это были твои проблемы.
Иногда удавалось договориться с администратором, мол, давайте я оплачу обе койки… На что часто отвечали, что, если придёт проверка – у меня из-за вас будут большие неприятности.
Когда люди видят фотки санаториев сталинских времён: с фонтанами, колоннами, скульптурами – они думают, как же тогда думали о людях труда! В какие дворцы их селили за профсоюзный счёт. Но, при обилии скульптур и фонтанов 90% отдыхающих жили в этих «дворцах» в комнатах на 5-7 человек. С удобствами в коридоре. А отдельные люксы с ваннами и сортирами полагались только большим начальникам. По утверждённым наверху спискам.
Общий номер – так называлась комната на 4, или 10, или даже больше людей. Где многие селились просто потому, что отдельных номеров было крайне мало. Но советский человек был рад и этому.
Сейчас подобное бывает только в хостелах. При этом многие хостелы несравнимо уютнее советских отелей. В них даже в общем номере стараются создать нормальные условия для каждого. В советских отелях этим не заморачивались. Мы тебе койку и одеяло дали? Так что ты от нас ещё хочешь!