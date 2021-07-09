Валерий Авдерин: Законотворцы…
Из новостей: «2 июля Владимир Путин утвердил поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции» (171-ФЗ) – основной документ, регулирующий алкогольный рынок России. Поправки официально опубликованы 6 июля и вступили в силу».
Теперь слова «шампанское» и «коньяк» можно писать только на бутылках с российским шампанским (правильнее сказать, игристым вином) и российским коньяком (правильнее называть его бренди).
Французская Moet Hennessy уже прекратила поставлять своё шампанское (из провинции Шампань!) потому, что ей запрещено пользоваться этим названием. Для ввоза своей продукции в РФ фирме теперь нужно придумывать и печатать новые этикетки.
Среди российских винопроизводителей и виноторговцев данные положения вызвали удивления. Во-первых, с ними никто не советовался, во-вторых, люди, которые в теме, в корне не согласны с подобными подходами. Из школьного курса географии ребята всё-таки помнят, что Шампань и Коньяк – это регионы Франции. А не России. Так же, кстати, как и Кагор.
Я вообще считаю, что Дума и Президент вообще не должны заниматься подобными регламентациями. Этим должны заниматься профессионалы, то есть, отраслевые регулирующие органы. С обязательным обсуждением в профессиональном сообществе.
Повторяю, вопросами пчеловодства, мыловарения и критериями разделения муки на 1-й, 2-й и 3-й сорт Дума заниматься не должна. Там нет для этого нужных специалистов, обращаться же к профессионалам парламентарии не любят, потому что те говорят на совершенно непонятном для думцев профессиональном языке.
К тому же, многие нормы и регламенты, которые умозрительно кажутся правильными и полезными, получив директивный статус, начинают всем мешать. Профессиональный орган в этом случае может быстро изменить нормы и содержание документов, сделать их более соответствующими реальности.
А вот когда Дума принимает откровенно глупый закон, то его пересмотра приходится порой ждать много лет. Потому что у Думы есть другие вопросы, которые тоже ждали своей очереди долгие годы – и она не может по многу раз возвращаться к одним и тем же законам.