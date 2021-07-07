Киллер с ФСБшной крышей
Почему Фургала обвиняют в организации убийства и можно ли верить следствию
Ровно год назад был задержан действующий губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Это привело к массовым протестам в области, которые не стихали несколько месяцев. Фургалу предъявили обвинения в двух заказных убийствах и одном покушении на убийство 17-летней давности, причем дело было возобновлено сразу после того как Фургал победил на выборах кандидата от «Единой России». Сам он вину не признает, а предполагаемый организатор этих преступлений – криминальный авторитет Михаил Тимофеев («Тимоха») находится в бегах. The Insider изучил старые материалы расследования первого убийства, расстрела предпринимателя Евгения Зори (именно это убийство, по версии следствия, потянуло за собой остальные преступления) и выяснил, что на тот момент «Тимоха» был партнером и «крышей» убитого, и связан он был тогда не с Фургалом, а с руководством местного ФСБ.
Убийство
В 9 часов вечера 29 октября 2004 года предприниматель Евгений Зоря вышел из своего офиса в «Авторемонтном заводе» после долгого совещания с сотрудниками (он только три дня как вернулся из Канады, куда еще в 1999 году переехала вся его семья, и дел было много). Он сел в свою «Тойоту», поехал в сторону дома, но, не доехав немного, завернул к своему другу и партнеру Юрию Егорову, с которым они общались до полуночи. Затем Зоря снова сел в машину и через 5 минут уже был на охраняемой стоянке. Припарковав машину, он пошел в сторону дома. Ему предстояло пройти всего 300 метров, причем всего в нескольких десятках метров в стороне находилось здание местного отделения милиции, но до дома он так и не дошел. Зоря заметил, как к нему приближается мужчина, и попытался оказать сопротивление, завязалась драка, потом раздались выстрелы. Киллеру удалось впустить в Зорю пять пуль, одна из них оказалась смертельной. Нападавший убежал, бросив пистолет на месте преступления. Рядом с телом милиция нашла сумку с документами и крупной суммой денег в разной валюте. Как оказалось, пистолет Макарова, из которого стрелял киллер, был табельным оружием, «потерянным» сотрудником милиции еще в 1995 году. Из-за плохого освещения свидетели также не смогли запомнить отличительных черт нападавшего.
Журналист-предприниматель
В 1993 года Зоря ушел с военной службы, по данным «Коммерсанта», дослужившись до звания майора. Сначала, по словам жены Ларисы, он устроился в хабаровский офис компании «Аэрофлот» в должности замначальника по туризму, но параллельно с этим вместе с Ларисой стал заниматься бизнесом. А в 1999 году супруги решили переехать в Канаду. «Переезд в Канаду мы заранее не планировали. Евгений был в Сиэтле, и ему там очень понравилось. Когда январе 1999 году мы переехали в Ванкувер, мы были вынуждены несколько раз возвращаться в Хабаровск, так как у нас оставался свой бизнес и незаконченные дела», - рассказывает Лариса.
Сначала Зоря с женой приезжали в Хабаровск вместе, но после 2003 году Зоря все чаще стал возвращаться туда один. По словам Ларисы, несмотря на большой штат директоров, Зоря вел все дела самостоятельно и решал вопросы даже удаленно из Канады. К 2004 году супругам в Хабаровске принадлежали две сети торговых ларьков с пивом и курами гриль, оптовый рынок, гастроном. Зоря также наладил производство конструкций для палаток, выкупил Авторемонтный завод в городе и скупал другую недвижимость и акции предприятий.
5 версий
За полгода расследования прокуратура проверила пять различных версий убийства Зори. Почти все он были связаны с имущественными спорами из-за недвижимости, акций и компаний. Кроме версии о том, что Зорю заказал Сергей Фургал, который в то время был учредителем компании «Миф-Хабаровск» по сбору и экспорту черного лома, у следователей было еще четыре альтернативные версии.
Так, вернувшись в Хабаровск 26 октября, Зоря сразу стал вести переговоры в покупки пакета акций (44%) «Хлебозавода №7», остальные доли завода он планировал получить от города в доверительное управление. Но после убийства Зори сделка не состоялась и акции были выкуплены другими бизнесменами. Также следователи проверяли версию о конфликте убитого с мажоритарными акционерами «Авторемзавода», которые в арбитражном суде пытались оспорить перевод имущества завода в дочернюю организацию.
Кроме этого рассматривались версии конфликтов с директорами компаний Зори, которые фактически входили в его холдинг, но официально структура не была оформлена. В связи с этим следователи проверяли, не пытались ли директора при регулярном отсутствии Зори «заняться своим бизнесом». Наконец, была отработана версия о том, могла ли убийство заказать сама супруга Зори, которая после его смерти унаследовала все имущество, а управлением фирм занялся ее брат Михаил Дудник.
Не смог внести в ясность в ситуацию и друг Зори Егоров, который последним видел бизнесмена перед убийством. Как рассказал The Insider источник, знакомый с материалами дела, в своем допросе он рассказывал, что на последней встрече они не обсуждали серьезных тем, а только смотрели телевизор и делились новостями. Позднее, по словам источника, именно к Егорову перейдут сети палаток Зори, на базе которых он и построил крупнейшую на Дальнем Востоке сеть гипермаркетом «Самбери».
Спустя девять месяцев, в июле 2005 года, расследование дела было приостановлено.
Включается Кремль
Расследование дела неожиданно было возобновлено в апреле 2019 года, всего через полгода после того как Фургал неожиданно победил единоросса на губернаторских выборах. Дело было возобновлено личным постановлением зампредседателя Следственного комитета России Игоря Краснова, который сейчас занимает кресло Генпрокурора страны. Краснов требовал провести дополнительную проверку обстоятельств гибели Зори и допросить свидетелей его убийства – жильцов соседнего дома, которые увидели драку из окна – «проверить их на причастность к преступлению».
Удивительным образом, после возобновления расследования в деле осталась только одна версия – убийство заказал Фургал вместе со своим партнером по бизнесу Николаем Мистрюковым, а организовал криминальный авторитет Тимофеев по кличке «Тимоха». О конфликте Зори и Фургала в 2004 году знали все в городе. Они оба претендовали на покупку арматурного цеха банкротящегося завода «ЖБИ-2» и подъездные железнодорожные пути.
Согласно материалам дела, компания Фургала «Миф-Хабаровск» первой заключила договор и оформила право собственности за цех. Однако по версии Зори, именно он первым внес оплату и заключил договор, а бумаги компании Фургала были подделаны. Впрочем, в собственности Зори оставались железнодорожные пути, рядом с которыми базировалось предприятие «Миф-Хабаровск», и он не собирался уступать их Фургалу. В итоге между их фирмами начались арбитражные суды.
«Крыша» от ФСБ
Первоначально суды встали на сторону Фургала. Помощь пришла откуда не ждали. Как рассказывает вдова, в 2003 году общие знакомые свели их с криминальным авторитетом Тимофеевым. «Тимофеев, узнав где, кем и когда будет рассматриваться наше дело в Арбитражном суде, сообщил, что мы выиграем этот спор в суде. В следующее заседании, после разговора с Тимофеевым мы выиграли процесс и с тех пор Тимофеев стал поддерживать отношения с Зорей», - рассказывала Лариса на допросе.
В Хабаровске Тимофеев держал закрытый спортивный клуб «Моисей» и предлагал бизнесменам услуги «охранного предприятия». «Я понимала, что его охранное предприятие занимается фактическим «крышеванием» и лица, входящие в состав его клуба, решают любые проблемы», - рассказывает Лариса Зоря. Между тем они с мужем стали регулярно общаться с Тимофеевым и просить его разбираться с различными проблемами – начиная от краж в ларьках, заканчивая угоном автомобиля. А в итоге заключили с ним договор на оплату его услуг, следует из ее показаний в деле.
Согласно личному делу Тимофеева, которое приобщено к материалам, как и Зоря он имеет военное прошлое – закончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроннки, потом служил в должности командира взвода в 114 отдельном полку радиоэлектронной борьбы. Ряд свидетелей по делу также рассказывают, что своим положением в городе Тимофеев был обязан хорошими связями с ФСБ. В частности, свидетель Конданов в своих показаниях утверждает, что еще в 1995 году с Тимофеевым его познакомил полковник ФСБ Алексей Костиков, отрекомендовав последнего как «порядочного человека, на которого можно положиться». До 2009 года Костиков занимал должность начальника УФСБ по Хабаровскому краю.
По словам Ларисы, Тимофеев предупреждал ее супруга о том, что его могут убить, а когда это случилось, он позвонил ей в Канаду. «Тимофеев сказал мне следующее: Привет, Лариса, это Миша. Я в ужасе что произошло, но ты понимаешь, что я ни при чем, меня не было в городе», - рассказывает Лариса. Впрочем, она уверена, что таким образом Тимофеев просто обеспечил себе алиби. Но смерть Зори никак не повлияла на судебный спор между их компаниями – все решения были вынесены в пользу семьи погибшего бизнесмена.
Позднее Тимофеев действительно стал охранять предприятия Фургала. Однако сам бывший губернатор в своих показаниях следователям утверждает, что лично познакомился с «Тимохой» только в 2006 году. А своим помощником в Госдуме его сделал по просьбе полковника ФСБ Владимира Бочкарева. Об этом рассказывает источник The Insider, знакомый с материалами дела.
В 2011 году Тимофеев был арестован в Хабаровске по обвинение в создании ОПГ, которая занимались вымогательствами денег у таксистов. Он был приговорен к 8 годам лишения свободы и был освобожден только в январе 2019 года. Где он находится сейчас – неизвестно. В деле также нет его показаний. Следователи объявили Тимофеева в розыск.
Интересно, что ни во время первого этапа расследования, ни сейчас следователи не проверяли другую версию убийства, о которой 15 лет назад писали все СМИ. Осенью 2004 года в Хабаровске произошла целая серия похищений и убийств бизнесменов, работавших с преступным авторитетом Юрием Масленниковым по кличке «Краб», который сбежал с деньгами группировки «Общак». И именно с этими разборками журналисты связывали убийство Зори 15 лет назад.