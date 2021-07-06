Александра Шестуна избили прямо в больнице, где он проходит лечение
Это послужило одной из причин объявления экс-главой Серпуховского района сухой голодовки
Сегодня стали известны шокирующие подробности прибывания экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на лечении в больнице ФСИН в городе Торжке (Тверская область).
Буквально вчера он заявил о том, что объявляет сухую голодовку, протестуя против согласия медиков о его этапировании в СИЗО №11 подмосковного Ногинска. Он сообщил, что после длящейся уже 58 дней голодовки (с приемом жидкости), его состояние здоровья резко ухудшилось и перевозки в автозаке за триста километров по жаре он может просто не выдержать. Это подтвердила и независимый врач Жанна Шлосберг, осмотревшая политика накануне. Но, как выяснилось, это не единственная причина. Вторая — не менее серьезная.
Выяснилось, что недавно Шестун был жестоко избит прямо в здании больницы. И сделали это, на глазах свидетелей сразу три человека. По заявлению экс-главы, среди избивавших его был врио начальника медсанчасти Бордачев и еще два сотрудники ФСИН.
Бордачев нанес мне удар в пах (самый болезненный), мне вывернули руки. Начали избивать, об дверной косяк, решетку, ударили в затылок У меня текла кровь из верхней губы и левого запястья с целью запихнуть в камеру-палату. Чтобы не быть голословным и хоть как-то зафиксировать это преступление, все травмы я зафиксировал на видеорегистратор, установленный в камере и на видеорегистратор сотрудника медсанчасти Даниила Казакова. Перед избиением в мой адрес не поступало никаких требований и команд, что также могут подтвердить кадры с видеорагистраторов, - об этом рассказал Шестун своему адвокату, что было зафиксировано документально.
Также на руках Александра Вячеславовича есть заключение о медицинском освидетельствовании в который были занесены некоторые из полученных травмы. О том, что медики не зафиксировали все результаты побоев, Шестун собственноручно вписал в документ, выданные ему лечащим врачом.
Сам Шестун связывает нападение на него с его публикациями о пыточных условиях, царящих в тверских исправительных колониях.
Жалобы и заявления об этом преступлении Шестуном и его адвокатом Алексеем Барановмким уже направлены в следственный комитет, уполномоченному по правам человека ив структуры ФСИН.
Прикладываем акт фиксации побоев, который удалось получить только накануне.