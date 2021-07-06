Меню
Общество
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
Авторская колонка
06 июля 2021, 12:49
Александр Шестун: Гонения и пытки мусульман в тверских колониях
Шестун Александр

Экс глава Серпуховского района

Все авторы

Александр Шестун: Гонения и пытки мусульман в тверских колониях

Александр Шестун: Гонения и пытки мусульман в тверских колониях

Услышал леденящую душу историю в больнице от двух заключенных из нашей ИК-6. Мало того, как и я, они госпитализированы в Торжок из пыточных условий «кичи» (ШИЗО, ПКТ) зоны Бежецка. Русские парни родом из Тверской области приняли ислам и теперь называют себя, согласно Корану, мусульманскими именами: Семенов Алексей Валерьевич 14.12.89 г.р. – Иса, Никитин Никита Сергеевич 15.05.92 г.р. – Тахир.

Я уже неоднократно писал о таком довольно частом явлении в местах лишения свободы, как смена религии. РПЦ теряет своих прихожан с такой же скоростью, как ислам набирает обороты. К сожалению, в России свобода вероисповедания у нас только на бумаге. Практически во всех учреждениях ФСИН есть православные храмы и почти нет мечетей, однако государство не может побороть тенденцию зеленения мест лишения свободы. Особенно негативно отношение сотрудников ФСИН к «русским предателям», но, впрочем, если вы зайдете на любую «кичу», то увидите там 90% исконных мусульман, а их менее половины из общей массы заключенных. Правоверным фактически недоступны УДО, исправительные работы за стенами зоны в УФИЦ, облегченные условия содержания в ИК. Даже среди поваров практически все русские, несмотря на то, что испокон веков азербайджанцы и узбеки – лучшие мастера в области кулинарии.

Иса и Тахир сидят уже по 10 лет, но проблемы у них начались одновременно с принятием ислама. Несмотря на выполнение всех режимных требований сотрудников ФСИН, их сразу отправили в ПКТ (тюрьма в тюрьме), где унижали как предателей православной веры. Вот уже несколько лет, как в ЕПКТ и ПКТ регулярно избивают вертухаи в масках, но последний случай в ИК-6 переполнил их чашу терпения.

В ПКТ ИК-6 Бежецка 26.05.2021, на следующий день, как меня с «кичи» этапировали в больницу Торжка с сильнейшим воспалением тройничного нерва (опухоль под левым ухом размером с детский кулак), дежурный помощник начальника колонии Афтений В.Н. (муж жестокой начальницы медчасти зоны Бежецка) избил Ису за то, что он не стал выворачивать кисти рук на 180 градусов при обыске (я тоже никогда не выполнял подобные незаконные требования – «поза ласточки»). Кроме того, этот сотрудник ИК-6 выдал целую тираду изощренных оскорблений в нецензурной форме вперемешку со сленговыми словами.

После этого инцидента от Исы (Семенова А.В.) последовало заявление на начальника ИК-6 Мотина П.П. на действия Афтения В.Н. и просьбу предоставить безопасное место, положенное по УИК РФ, и защиту от садиста. Реакции от администрации учреждения не последовало. Тогда 27.05.2021 Уже Тахир (Никитин Н.С.) просит от себя обеспечить безопасное место от неправомерных действий распоясавшихся сотрудников ИК-6 и еще раз подробно описывает события, произошедшие 26.05.2021.

Русские мусульмане слышали от соседей по киче, как я разломал железные нары в 3 часа ночи, когда требовал вызвать скорую помощь и консультацию врача из-за нестерпимой боли при воспалении тройничного нерва, перекосившего все лицо. Начальник санчасти ИК-6 Надежда Афтений помогла Мотину угробить мое здоровье, приказав тюремным врачам согласовать продление ШИЗО на голодовке в таком холоде и не разрешив взять теплую одежду. Уверен, что мой печальный пример сподвиг Ису и Тахира на крайние шаги.

28.05.2021 в 15:30, находясь в камере №8 ПКТ, Семенов А.В. (Иса) вогнал в правое легкое стальную проволоку длиной 6 см, а Никитин Н.С. (Тахир) порезал вены обеих рук и проглотил 2 лезвия бритвы. «Мастырки» (членовредительство) зафиксировала камера видеонаблюдения, на которую они дополнительно продемонстрировали плакат с просьбой о помощи. Иса объяснил на нем попытку самоубийства из-за создания пыточных условий с 2016 года, а Тахир обосновал свою акцию тем, что хочет привлечь внимание Тверского УФСИН к бездействию и попустительству Павла Мотина по отношению к своим подчиненным, совершающим преступления.

31.05.2021 рентген подтвердил наличие у Исы и Тахира инородных предметов в организме. 22.06.2011 правоверных госпитализировали в тюремную больницу Торжка. Понятно, что начальник санчасти ИК-6 Надежда Афтений даже простых обезболивающих за три недели не дала ребятам, да, впрочем, они и не надеялись на помощь от этой людоедской семейки Афтений. Не помог им следователь бежецкого отдела СК РФ Пысин, который допросил Ису и Тахира 09.06.2011, а до этого подполковник Гладков из Тверского УФСИН подробно интересовался разгорающимся конфликтом. Правда, проверяющих мало интересовало, почему 14.04.2019 начальник оперативного отдела ИК-6 Барановский ставил Исе условие: отказ от ислама в обмен на прекращение пыток в ЕПКТ ИК-7 Ржева.

За 10 лет правоверный Иса получил лишь одно свидание с родными, а его письма просто не отсылают, как и не передают ему от близких.

Тахир также услышал условие от главного опера Барановского требование покреститься в обмен на освобождение от избиений в ЕПКТ Ржева, о котором ходит самая дурная слава среди заключенных Тверской области.

Когда вечером при просмотре телевизора в столовой я поднял эту тему с больными нашего отделения, то почти все, кроме моего друга-ровесника чеченца, осудили перекрасившихся в зеленый цвет ислама православных. Я активно защищал пострадавших ребят и пытался убедить, что надо брать пример с наших братьев-мусульман по проповедованию своей религии с помощью убеждений и добрых дел, а не агрессии. Ни в коем случае не пытаться ломать людей через колено, используя средневековые методы инквизиции. На этом фоне конфликт с одним заключенным, ярым поборником РПЦ, обвинившем меня во всех смертных грехах, рагорелся не на шутку.

Я входил в число учредителей Православной энциклопедии. Посетил множество заседаний попечительского совета в Храме Христа Спасителя. Финансировали и помогал организационно в реставрационных работах разрушенных церквей, за что неоднократно был награжден орденами РПЦ патриархами Кириллом и Алексием, с которыми частенько общался после заседаний Совета. Его Святейшество Алексий председательствовал в Храме Христа Спасителя, когда мы активно обсуждали верстку и редакцию текста Православной энциклопедии. Он никогда никому из нас не отказывал в личных беседах, несмотря на тяжелое состояние здоровья.

- Что вы сделали для православия? – спросил я высокого и лысого дебошира, темпераментно защищавшего духовные скрепы России. – Я наизусть знаю ключевые псалмы и молитвы, а вы Библию вообще изучали? – пытался выяснить я, намекая на христианское терпение и любовь к ближнему.

- Какой толк, что ты купил себе орденов «до гениталий» (редакторская правка)! – сыпал оскорблениями взбешенный зек.

Мне стало стыдно за нашу нетерпимость и хамство… Весь вечер у меня кололо сердце.

По количеству верующих в России, после православия, ислам уверенно занимает второе место. А по знанию молитв, соблюдению устоев своей религии, сплоченности мусульмане безусловные лидеры. Поэтому вопрос о том, какое вероисповедание титульное в нашей стране, спорный. Да дело даже и не в этом. Я одинаково хорошо отношусь к буддистам, иудеям, кришнаитам, обожаю православных-староверов за чистоту их веры. Мне встречались чрезвычайно порядочные арестанты-атеисты. Чтобы сохранить наше многонациональное государство от развала, нам надо на корню пресекать гонения на мусульман в системе ФСИН. Понятна обеспокоенность вертухаев. Полностью разгромив блатную идеологию, тюремщики столкнулись с единственной силой на сегодня в пенитенциарной системе – исламом. Правоверные, несмотря на гонения, способны в ближайшее время камня на камне не оставить от вороватой и крайне неэффективной системы ФСИН. Создавая джааматы (сообщества), они своей сплоченностью и силой духа являются единственным сдерживающим фактором беспредела красных зон. Нет никакого арестантского единства сегодня – это миф. Есть все более мощное влияние ислама на все сферы жизни заключенных, несущего свет, добро и солидарность.

На следующий день после жарких дебатов в столовой я, возвращаясь с прогулки, увидел в коридоре первого этажа Ису и Тахира с вещами на этап в Бежецк. Мне удалось обнять парней и перекинуться парой слов. Дежурный и инспекторы жестко пресекли наше братание. Как я понял из двухминутной беседы, правоверные отказались от операции по удалению инородных предметов, поэтому их выписали, вроде бы. Во всяком случае, за день до этого мне не удавалось их убедить на хирургическое вмешательство. Не помогли мои доводы, что по Корану запрещено наносить себе любой вред, впрочем, мне-то то же по Библии нельзя отказываться от пищи. Вполне возможно, их молниеносная выписка – продолжение репрессий или ограждение от меня и моих последующих публикаций. Вурдалаки ФСИН боятся света… Поздно, господа тюремщики! Перья уже заточены, и рукописи написаны от очередной горькой истории современного ГУЛАГа.

Обращаюсь к главному муфтию России Гайнутдинову Равилю Исмагиловичу. Прошу Вас прислать муллу для духовной помощи Исе и Тахиру, убеждению правоверных на удаление железа из их организмов. Прошу Вас обратиться для расследования конфликта к руководителям подразделений правоохранительных органов Тверской области: прокурору Лежникову С.Б., начальнику УФСБ Катаеву Е.В., начальнику УФСИН Кузьмину А.Н. и обратить их внимание на положение Конституции РФ и УИК РФ, гарантирующих свободу вероисповедания в нашей многоконфессиональной стране.

Сейчас на главной
Россияне за год накопили долгов на 482 млрд рублей
должники
Россияне за год накопили долгов на 482 млрд рублей
Российские граждане в текущем году накопили долгов на 482 млрд рублей. Общий долг, который судебные приставы планируют взыскать до конца года, по сравнению с 2020 годом вырос на 28%
В России зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса
коронавирус
В России зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса
В России по состоянию на 6 июля установлен новый рекорд суточной смертности из-за коронавируса. По данным федерального оперштаба, инфекция унесла жизни 737 человек
Бывшего соперника Лукашенко на выборах президента приговорили к 14 годам
виктор бабарико
Бывшего соперника Лукашенко на выборах президента приговорили к 14 годам
Верховный суд Белоруссии приговорил главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Банкира признали виновным в легализации денежных средств и получении взяток
Россияне стали массово получать платежки с несуществующими задолженностями
долги
Россияне стали массово получать платежки с несуществующими задолженностями
Россияне стали чаще жаловаться на получение платежных документов с задолженностями, которые были или давно выплачены или никогда не существовали
Врач из Новосибирска сообщил об отсутствии эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
вакцина от коронавируса
Врач из Новосибирска сообщил об отсутствии эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
Главный врач новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич заявил об отсутствии эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» против коронавируса
Новым главным тренером сборной России может стать немец Йоахим Лев
сборная России по футболу
Новым главным тренером сборной России может стать немец Йоахим Лев
Российский футбольный союз начал рассматривать кандидатуры иностранных специалистов, так как тренеры клубов Российской премьер-лиги отказались работать в сборной
Власти Болгарии ужесточили правила въезда в страну для россиян
туристы
Власти Болгарии ужесточили правила въезда в страну для россиян
Власти Болгарии ужесточили правила въезда в страну для российских туристов. Теперь все россияне должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до приезда или прилета
В Великобритании отменяют масочный режим и социальную дистанцию
масочный режим
В Великобритании отменяют масочный режим и социальную дистанцию
«Мы отменим правило о необходимости соблюдения социальной дистанции в один метр и предусмотренную законом обязанность носить маски», - сообщил премьер-министр
В мире
Комитет Шампани призвал производителей шампанского отказаться от поставок в Россию
Сопредседатели французского Комитета Шампани Максим Тубар и Жан-Мари Барийер обратились к членам организации с призывом приостановить поставки шампанского в Россию из-за нового закона
Офис Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве
светлана тихановская
Офис Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве
Офис бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве. В эту страну она под давлением белорусских властей уехала сразу после выборов в августе 2020 года
Владимир Путин и Александр Лукашенко снова вошли в список врагов прессы
СМИ
Владимир Путин и Александр Лукашенко снова вошли в список врагов прессы
Всего врагами прессы журналисты объявили 37 глав государств и правительств, которые всячески подавляют свободу СМИ, вводят цензуру, арестовывают журналистов под разными предлогами и подстрекают к насилию против них
Власти Кипра освободили привитых российских туристов от сдачи ПЦР-тестов
коронавирус
Власти Кипра освободили привитых российских туристов от сдачи ПЦР-тестов
Власти Кипра признали российскую вакцину против коронавируса. Теперь привитые туристы могут посещать страну без предоставления результатов ПЦР-тестов на COVID-19
Грех, который придется отмаливать всю жизнь
вакцина от коронавируса
Грех, который придется отмаливать всю жизнь
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что при отказе от прививки человек берет на себя грех, «который придется отмаливать всю жизнь»
Общество
В Сочи из-за наводнения готовится эвакуация местных жителей и туристов
В Сочи вслед за крымскими Ялтой и Керчью произошло наводнение, вызванное сильными ливнями. Местные власти предупредили жителей Адлерского и Хостинского районов о возможной эвакуации и попросили их собрать свои документы и необходимые вещи
Власти Эстонии могут закрыть границу с Россией из-за коронавируса
карантин
Власти Эстонии могут закрыть границу с Россией из-за коронавируса
Власти Эстонии заявили о планах ужесточить правила пересечения границы страны с Россией из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу в РФ
Известный режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавируса
гибель артистов
Известный режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавируса
На «Мосфильме» подтвердили информацию о кончине режиссера в результате последствий COVID-19. Коронавирусом Владимир Меньшов заразился в конце июня. С таким же диагнозом в больнице сейчас находится его жена
Ущерб российской экономике от пандемии коронавируса оценили в триллион рублей
экономика россии
Ущерб российской экономике от пандемии коронавируса оценили в триллион рублей
По данным санитарного ведомства, без учета потерь ВВП ущерб экономике страны составил более 997,06 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем общий ущерб экономике от остальных инфекций
ОАЭ признали самой вакцинированной против коронавируса страной
вакцина от коронавируса
ОАЭ признали самой вакцинированной против коронавируса страной
Объединенные Арабские Эмираты стали лидером среди стран мира по числу привитых от коронавируса граждан, По данным на начало июля вакцинированы 72,1% жителей страны. Всего было использовано 15,5 млн доз вакцины