Александр Шестун: Гонения и пытки мусульман в тверских колониях
Услышал леденящую душу историю в больнице от двух заключенных из нашей ИК-6. Мало того, как и я, они госпитализированы в Торжок из пыточных условий «кичи» (ШИЗО, ПКТ) зоны Бежецка. Русские парни родом из Тверской области приняли ислам и теперь называют себя, согласно Корану, мусульманскими именами: Семенов Алексей Валерьевич 14.12.89 г.р. – Иса, Никитин Никита Сергеевич 15.05.92 г.р. – Тахир.
Я уже неоднократно писал о таком довольно частом явлении в местах лишения свободы, как смена религии. РПЦ теряет своих прихожан с такой же скоростью, как ислам набирает обороты. К сожалению, в России свобода вероисповедания у нас только на бумаге. Практически во всех учреждениях ФСИН есть православные храмы и почти нет мечетей, однако государство не может побороть тенденцию зеленения мест лишения свободы. Особенно негативно отношение сотрудников ФСИН к «русским предателям», но, впрочем, если вы зайдете на любую «кичу», то увидите там 90% исконных мусульман, а их менее половины из общей массы заключенных. Правоверным фактически недоступны УДО, исправительные работы за стенами зоны в УФИЦ, облегченные условия содержания в ИК. Даже среди поваров практически все русские, несмотря на то, что испокон веков азербайджанцы и узбеки – лучшие мастера в области кулинарии.
Иса и Тахир сидят уже по 10 лет, но проблемы у них начались одновременно с принятием ислама. Несмотря на выполнение всех режимных требований сотрудников ФСИН, их сразу отправили в ПКТ (тюрьма в тюрьме), где унижали как предателей православной веры. Вот уже несколько лет, как в ЕПКТ и ПКТ регулярно избивают вертухаи в масках, но последний случай в ИК-6 переполнил их чашу терпения.
В ПКТ ИК-6 Бежецка 26.05.2021, на следующий день, как меня с «кичи» этапировали в больницу Торжка с сильнейшим воспалением тройничного нерва (опухоль под левым ухом размером с детский кулак), дежурный помощник начальника колонии Афтений В.Н. (муж жестокой начальницы медчасти зоны Бежецка) избил Ису за то, что он не стал выворачивать кисти рук на 180 градусов при обыске (я тоже никогда не выполнял подобные незаконные требования – «поза ласточки»). Кроме того, этот сотрудник ИК-6 выдал целую тираду изощренных оскорблений в нецензурной форме вперемешку со сленговыми словами.
После этого инцидента от Исы (Семенова А.В.) последовало заявление на начальника ИК-6 Мотина П.П. на действия Афтения В.Н. и просьбу предоставить безопасное место, положенное по УИК РФ, и защиту от садиста. Реакции от администрации учреждения не последовало. Тогда 27.05.2021 Уже Тахир (Никитин Н.С.) просит от себя обеспечить безопасное место от неправомерных действий распоясавшихся сотрудников ИК-6 и еще раз подробно описывает события, произошедшие 26.05.2021.
Русские мусульмане слышали от соседей по киче, как я разломал железные нары в 3 часа ночи, когда требовал вызвать скорую помощь и консультацию врача из-за нестерпимой боли при воспалении тройничного нерва, перекосившего все лицо. Начальник санчасти ИК-6 Надежда Афтений помогла Мотину угробить мое здоровье, приказав тюремным врачам согласовать продление ШИЗО на голодовке в таком холоде и не разрешив взять теплую одежду. Уверен, что мой печальный пример сподвиг Ису и Тахира на крайние шаги.
28.05.2021 в 15:30, находясь в камере №8 ПКТ, Семенов А.В. (Иса) вогнал в правое легкое стальную проволоку длиной 6 см, а Никитин Н.С. (Тахир) порезал вены обеих рук и проглотил 2 лезвия бритвы. «Мастырки» (членовредительство) зафиксировала камера видеонаблюдения, на которую они дополнительно продемонстрировали плакат с просьбой о помощи. Иса объяснил на нем попытку самоубийства из-за создания пыточных условий с 2016 года, а Тахир обосновал свою акцию тем, что хочет привлечь внимание Тверского УФСИН к бездействию и попустительству Павла Мотина по отношению к своим подчиненным, совершающим преступления.
31.05.2021 рентген подтвердил наличие у Исы и Тахира инородных предметов в организме. 22.06.2011 правоверных госпитализировали в тюремную больницу Торжка. Понятно, что начальник санчасти ИК-6 Надежда Афтений даже простых обезболивающих за три недели не дала ребятам, да, впрочем, они и не надеялись на помощь от этой людоедской семейки Афтений. Не помог им следователь бежецкого отдела СК РФ Пысин, который допросил Ису и Тахира 09.06.2011, а до этого подполковник Гладков из Тверского УФСИН подробно интересовался разгорающимся конфликтом. Правда, проверяющих мало интересовало, почему 14.04.2019 начальник оперативного отдела ИК-6 Барановский ставил Исе условие: отказ от ислама в обмен на прекращение пыток в ЕПКТ ИК-7 Ржева.
За 10 лет правоверный Иса получил лишь одно свидание с родными, а его письма просто не отсылают, как и не передают ему от близких.
Тахир также услышал условие от главного опера Барановского требование покреститься в обмен на освобождение от избиений в ЕПКТ Ржева, о котором ходит самая дурная слава среди заключенных Тверской области.
Когда вечером при просмотре телевизора в столовой я поднял эту тему с больными нашего отделения, то почти все, кроме моего друга-ровесника чеченца, осудили перекрасившихся в зеленый цвет ислама православных. Я активно защищал пострадавших ребят и пытался убедить, что надо брать пример с наших братьев-мусульман по проповедованию своей религии с помощью убеждений и добрых дел, а не агрессии. Ни в коем случае не пытаться ломать людей через колено, используя средневековые методы инквизиции. На этом фоне конфликт с одним заключенным, ярым поборником РПЦ, обвинившем меня во всех смертных грехах, рагорелся не на шутку.
Я входил в число учредителей Православной энциклопедии. Посетил множество заседаний попечительского совета в Храме Христа Спасителя. Финансировали и помогал организационно в реставрационных работах разрушенных церквей, за что неоднократно был награжден орденами РПЦ патриархами Кириллом и Алексием, с которыми частенько общался после заседаний Совета. Его Святейшество Алексий председательствовал в Храме Христа Спасителя, когда мы активно обсуждали верстку и редакцию текста Православной энциклопедии. Он никогда никому из нас не отказывал в личных беседах, несмотря на тяжелое состояние здоровья.
- Что вы сделали для православия? – спросил я высокого и лысого дебошира, темпераментно защищавшего духовные скрепы России. – Я наизусть знаю ключевые псалмы и молитвы, а вы Библию вообще изучали? – пытался выяснить я, намекая на христианское терпение и любовь к ближнему.
- Какой толк, что ты купил себе орденов «до гениталий» (редакторская правка)! – сыпал оскорблениями взбешенный зек.
Мне стало стыдно за нашу нетерпимость и хамство… Весь вечер у меня кололо сердце.
По количеству верующих в России, после православия, ислам уверенно занимает второе место. А по знанию молитв, соблюдению устоев своей религии, сплоченности мусульмане безусловные лидеры. Поэтому вопрос о том, какое вероисповедание титульное в нашей стране, спорный. Да дело даже и не в этом. Я одинаково хорошо отношусь к буддистам, иудеям, кришнаитам, обожаю православных-староверов за чистоту их веры. Мне встречались чрезвычайно порядочные арестанты-атеисты. Чтобы сохранить наше многонациональное государство от развала, нам надо на корню пресекать гонения на мусульман в системе ФСИН. Понятна обеспокоенность вертухаев. Полностью разгромив блатную идеологию, тюремщики столкнулись с единственной силой на сегодня в пенитенциарной системе – исламом. Правоверные, несмотря на гонения, способны в ближайшее время камня на камне не оставить от вороватой и крайне неэффективной системы ФСИН. Создавая джааматы (сообщества), они своей сплоченностью и силой духа являются единственным сдерживающим фактором беспредела красных зон. Нет никакого арестантского единства сегодня – это миф. Есть все более мощное влияние ислама на все сферы жизни заключенных, несущего свет, добро и солидарность.
На следующий день после жарких дебатов в столовой я, возвращаясь с прогулки, увидел в коридоре первого этажа Ису и Тахира с вещами на этап в Бежецк. Мне удалось обнять парней и перекинуться парой слов. Дежурный и инспекторы жестко пресекли наше братание. Как я понял из двухминутной беседы, правоверные отказались от операции по удалению инородных предметов, поэтому их выписали, вроде бы. Во всяком случае, за день до этого мне не удавалось их убедить на хирургическое вмешательство. Не помогли мои доводы, что по Корану запрещено наносить себе любой вред, впрочем, мне-то то же по Библии нельзя отказываться от пищи. Вполне возможно, их молниеносная выписка – продолжение репрессий или ограждение от меня и моих последующих публикаций. Вурдалаки ФСИН боятся света… Поздно, господа тюремщики! Перья уже заточены, и рукописи написаны от очередной горькой истории современного ГУЛАГа.
Обращаюсь к главному муфтию России Гайнутдинову Равилю Исмагиловичу. Прошу Вас прислать муллу для духовной помощи Исе и Тахиру, убеждению правоверных на удаление железа из их организмов. Прошу Вас обратиться для расследования конфликта к руководителям подразделений правоохранительных органов Тверской области: прокурору Лежникову С.Б., начальнику УФСБ Катаеву Е.В., начальнику УФСИН Кузьмину А.Н. и обратить их внимание на положение Конституции РФ и УИК РФ, гарантирующих свободу вероисповедания в нашей многоконфессиональной стране.