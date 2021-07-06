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александр шестун
Александр Родин
06 июля 2021, 04:13

В Подмосковье боксеры заблокировали работу аэродрома минобороны и парка «Дракино»

Государственная собственность на сотни миллионов рублей была безвозмездно передана частной структуре

В Подмосковье боксеры заблокировали работу аэродрома минобороны и парка «Дракино»

В конце прошлой недели подмосковный парк-отель «Дракино», изъятый в пользу государства Красногорским судом у законных владельцев (в рамках гражданского иска к экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну), был передан на 11 месяцев в... безвозмездное пользование некоей АНО «Центр прогресса бокса». Представители этой организации, прибывшие на курорт, немедленно парализовали его деятельности: постояльцам было предложено покинуть объект, их перестали кормить, боксеры отменили все мероприятия намеченные на выходные (включая три оплаченных свадебных торжества).

Накануне утром, под предлогом санобработки ресторана, территория парка была полностью закрыта. Сотрудники не смогли попасть на свои рабочие места. Все они были лишены доступа к личным вещам и заявили о массовой записи на прием к местному прокурору Роману Денисову и вызвали полицию

Действия новых арендаторов привели к тому, что от внешнего мира был отрезан аэродром «Дракино», принадлежащий ДОСААФ — структуре минобороны РФ.

Известно, что по этой причине жалобы на действия «Центра прогресса бокса» были направлены на имя министра обороны Сергея Шойгу и председателя ДОСААФ Александра Колмакова.

Также в адрес правительства и на имя президента Владимира Путина были направлены письма, в которых законность передачи туристического комплекса подвергается большому сомнению.

Известно, что 29 июня этого года руководитель подмосковного управления Росимущества Пешков, без проведения торгов передал частной структуре (АНО «Центр прогресса бокса») полсотни объектов кислородного курорта, включающего парк «Дракино» и остров «Дракино». Также известно, что хозяином данного АНО является президент Федерации бокса России Умар Кремлев (он же, по информации в Сети - Умар Али Лутфуллоев - дважды судимый за вымогательство, совершенное группой лиц, и за побои).

В жалобах, направленных на имя Путина и Мишустина, в частности, говорится, что имущество парка «Дракино», после изъятия у законных владельцев, превратившееся в госсобственность было передано боксерам «в виде исключения». По закону изъятое имущество передается новым владельцам только по результатам проведения конкурсов или аукционов. Таковых не было. Подмосковное управление Росимущества, сославшись на 4 ч. 1 ст. 17.1 ФЗ «О защите конкуренции», передало огромный комплекс АНО, как «социально ориентированной некоммерческой организации при условии осуществления ею деятельности, направленной на решение социальных проблем»...

При этом нет ни одного документа (в том числе на сайте минюста Росии) об осуществлении данной организацией деятельности, направленной на решение социальных проблем.

«АНО «Центр прогресса бокса» не является социально ориентированной организацией и не осуществляла решение социальных проблем в рамках своей уставной деятельности до заключения данного договора аренды, в целях незаконного получения федерального имущества без проведения торгов была специально принята новая редакция устава организации, - написал св оих соцсетях гендиректор ООО «Кругосвет» Борис Криводубский, который являлся инициатором появления курорта под Серпуховом.

Он пишет, что «...в составе переданного «Центру прогресса бокса» имущества отсутствуют спортивные объекты, соответствующие профилю деятельности этой организации, а... переданное имущество парка без реконструкции не может использоваться для ведения деятельности, под предлогом которой оно передано в аренду. Проведение же такой реконструкции невозможно в силу короткого срока аренды и отсутствия в договоре аренды ссылок на такого рода работы».

В парке «Дракино» заявляют, что в результате этих действий бюджету страны причинен материальный ущерб, «,,,выразившийся как в занижении арендной платы, недополученной вследствие отказа от проведения торгов, так и в фактической ликвидации действующего коммерческого предприятия посредством его перепрофилирования в некий несогласованный некоммерческий объект».

Также стало известно, что ранее «Центу прогресса бокса» без каких-либо конкурсов администрация Серпухова передала здание гостиницы «Икар» и прилегающих к ней земель (муниципальная собственность, расположенная на территории парка). При этом изначально руководство городского округа пыталось продать это здание с аукциона (лот был размещен на сайте местной администрации). За него планировалось выручить более 73 млн. рублей, но за трое суток до до окончания срока подачи заявок администрация Серпухова отменила проведение торгов и внезапно передала ее в безвозмездное пользование структуре Умара Кремлева.

Выглядят это действия очень подозрительно, учитывая, что местная администрация остро нуждается в деньгах. Только за последние два месяца чиновники трижды обращались к банкам за кредитами на общую сумму 43,96 млн рублей.

Замгендиректора ООО «Парк «Дракино» Роман Селезнев, комментируя ситуацию и обращения в белый дом и Кремль, заявил: «...Я рассчитываю, что парадоксальная судьба парка, изъятого в рамках борьбы с коррупцией и переданного по явно коррупционной схеме в распоряжение частных лиц без всякой выгоды для государства, станет предметом разбирательства и пристального внимания со стороны высшего руководства страны».

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