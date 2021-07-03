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александр шестун
Александр Родин
03 июля 2021, 13:38

Изъятый в рамках «дела Шестуна» подмосковный парк-отель отдали за просто так

Первое что сделали новые хозяева — оставили постояльцев без еды и горячей воды, а три пары молодоженов без свадебных банкетов

Изъятый в рамках «дела Шестуна» подмосковный парк-отель отдали за просто так

В рамках расследования уголовного дела экс-главы Серпуховского района, Генпрокуратура России обратилась в Красногорский городской суд с требованием изъять все имущество и у самого политика, у его родственников, а также трех десятков физических и юридических лиц, имевших неосторожность вести бизнес на территории этого муниципалитета. 

Среди имущества был кислородный курорт парк «Дракино», владельцем которого являлся Борис Криводубский. Парк был на хорошем счету и даже был удостоен правительственной награды за развитие въездного туризма (ее лично вручал Киводубскому бывший президент России Дмитрий Медведев). Тут часто проводились соревнования, связанные с авиаспортом, несколько раз проходили общерайонные праздники - Масленица и Выпускные вечера.

Соответственно. Шестун, будучи главой, естественно не мог не посещать парк и как чиновник, и как многодетный отец. Только этого суду оказалось достаточно, чтобы признать «Дракино» аффилированной ему структурой и изъять парк у реального собственника.

В 2019 году парк был передан в ведение Росимущества, но при этом, как туристический объект он продолжал работать все это время (принимал отдыхающих, здесь проводились праздники и прочие мероприятия). Всем этим занималась команда, которая тут работала и ранее.

Директор парка Роман Селезнев рассказал, что в конце июня он обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с письмом. Он просил его рассмотреть возможность передачи ему в аренду изъятых объектов парка для дальнейшей эксплуатации или выкупа и ведения полноценной работы. Но вместо ответа 2 июля в  «Дракино» заехало несколько внедорожников. Из них вышли крупного телосложения мужчины. Как выяснилось, они сопровождали приехавшего в парк... представителя нового хозяина - замдиректора автономного некоммерческого объединения (АНО) «Центр развития бокса».

Боксеры предъявили Роману Селезневу бумаги. Из них следовало, что Росимущество не стало выставлять парк на аукцион, а «Дракино» был передан в безвозмездное пользование этому самому «Центру развития бокса» сроком на 11 месяцев.

Естественно, возник конфликт. Причин было две. Первая: боксеры сразу же потребовали, чтобы постояльцы отелей покинули его, были закрыты кухни в ресторанах, остановлен работа котельной. Гости «Дракино» в этот день остались без еды. А проведение здесь трех свадеб,  намеченных на 3 июля, оказались сорваны.

Вторая причина весьма любопытная: судом Красногорска в пользу государства были изъяты лишь здания «Дракино» (гостиницы, рестораны, спа-центр, офисное помещение). Но остальное имущество осталось в собственности прежних хозяев, по ним исковых требований не было. Речь о  котельной, инженерных сетях мебели, технике. Боксеры же, не дав руководству «Дракино» ни дня на то , чтобы вывести свои имущество, приехали в парк, полагая, что весь имущественный комплекс теперь их. А оказалось, что им в безвозмездное пользование дали только стены. 

Создается странное ощущение. Пару лет назад Генпрокуратура на каждом шагу кричала, что у Шестуна и его окружения было изъято имущества на 10 миллиардов. Потом, когда пиар-цифру народ проглотил, прокуроры тихонько поправились, что речь о 2 миллиардах. Но это услышали лишь те, что следил за делом Шестуна. Но вопрос не в этом, а в том где эти миллионы и миллиарды? Изъятые машины не проданы. Вместо того, чтобы находится на спецстоянке, на них разъезжают неизвестные по всей стране. Вместо того, чтобы продать «Дракино» и полученные деньги направить в бюджет, государство бесплатно передает объект некоей структуре со статусом АНО (это значит, что она не имеет вести коммерческую деятельность). 

В самом парке говорят, что все это больше похоже на рейдерский захват - передел имущества. И первыми кто пострадал в этой истории стали простые люди, честно оплатившие номера и питание. Их боксеры своими неадекватными поступками отправили в нокаут.

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