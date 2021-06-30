Юлия Каблинова: Шах и мат воинствующей урбанине
Шах и мат воинствующей урбанине поставили (как ни странно!) жители Патриарших в эфире на радио Говорит Москва.
Главный лозунг адептов модной пешеходизации и царь-тротуаров, по которым так приятно гулять круглый год - что это мол и есть создание удобной городской среды. Все эти пешеходные зоны и самокатопрокаты....
Только вот как показывает практика, комфортной эта среда выглядит только в воображении малолетних хипстеров и тех, кто на проращивании в них этих идей успешно зарабатывает.
На самом же деле круглосуточный шалман – зона притяжения для туристов и любителей ночной жизни интересны только конкретно этим двум категориям граждан. Сами же жители осчастливленных благоустройством районов больше всего хотят там не фейерверков и афтепати, а спокойно жить и отдыхать.
А это значит иметь достаточное количество мест для парковки, возможность подъезжать к дому без пробок и не вздрагивать в три утра от очередного дынц-дынц-дынц из колонки пристроившейся под окном пьяной компании.
Надо ли для решения этой проблемы ограничивать проезд для авто и мототранспорта «не местных» жителей? На мой взгляд, после пояснений о ситуации на Патриках представительницы этого района, стало совершенно очевидно, что нет. Проблема не в машинах, а в людях, которые придумали спроектировать этот Луна-парк в жилой зоне. И не подумали о том, каково будет местным жителям в этом извечном районе-празднике.
Так что решение, которое напрашивается на Патриарших само собой – возвращение к истокам. Организация двухстороннего движения на Малой Бронной, как было до «благоустройства», сужение тротуаров – аэродромов до нормальных размеров, за счет чего станет возможным и добавление парковочных мест по двум сторонам дороги. Плюс – увеличение количества и повышение качества работы полиции в ночные часы у мест притяжения, для контроля за соблюдением закона о тишине.
А тем, кто продолжает настаивать на том, что из Москвы нужно делать вечно гуляющий и пьяный пешеходный шалман, стоит все-таки внимательнее присмотреться и прислушаться к жителям Патриарших, да и прочих районов города.
Урбанистов и юных хипстеров, даже в связке с туристами, у нас значительно меньше, чем тех, кто здесь живет, работает и растит детей. Поэтому отдавая приоритет предпочтениям небольшой группы граждан надо понимать, что вы всегда будете сталкиваться с недовольством и противостоянием большинства обычных нормальных людей. Которым нужны не новые смузи-бары и пешеходные зоны на замощенном плиткой 109 километровом МКАДе, не чертово колесо над балконом, а возможность удобно перемещаться на любом подходящем моменту и ситуации виде транспорта по своим делам или с семьей, и отдыхать в спокойной обстановке.
Возможность комфортно отдыхать и работать – вот так выглядит город для людей.
А то, что удалось создать в центре Москвы, да и в ряде районов сегодня – это какой-то сюрреалистический кошмар, порожденный чьим-то воспаленным сознанием. Вылечить которое, в отличие от ковида (верю, что его мы рано или поздно победим),что вакцинацией, что ее отрицанием - медицина боюсь совершенно бессильна.